Lüks değil, ihtiyaç için hızlı internet

İnternetin lüks değil, ihtiyaç olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Çelebiler “Hızlı internet sadece lüks değil, bir gereklilik haline geldi. Çünkü dijitalleşme, iş dünyasından eğitime, eğlenceden sağlık hizmetlerine kadar her sektörü etkiliyor. Büyüyen veri tüketimi, bulut tabanlı hizmetler; çevrim içi iş, oyun ve eğitimler öncelikle kullanıcıların her geçen gün ihtiyaçlarını hem değiştiriyor hem de genişletiyor. Kullanıcıların bilgiye erişimde kullandığı kanallar ve yayın şekilleri artık internet üzerinden yapılan canlı yayınlara dönüştü. Bu akışları yüksek çözünürlüklü yayın akışı ile takip edebilmek için yüksek hızlı internet gerçek anlamda ihtiyaç haline geldi. Bunun yanında internet bağlantısı gerektiren cihazların sayısı hızla artıyor” dedi ve ekledi:

“Geleceğin teknolojileri olarak sayılan ama çok da uzak gelecekte olmayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini de artık kullanıcıların günlük ihtiyaçları arasında saymak gerektiğini ve bunları göz önünde bulundurarak hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Kısacası artık standart bir kullanıcının bile yüksek hızlı internetten başka bir çaresi kalmıyor. Yüksek hızlı internet kullanımı herkes için hayati bir ihtiyaç haline geldi. Ülkece dünya ile eşit koşullarda bilgi ve teknolojiye ulaşmak istiyorsak, yüksek hızlar herkes için kolay erişilebilir ve makul fiyatlı olmalı. TurkNet olarak biz, herkesin eşit hızlarda internete ulaşabilmesi için fiber altyapımızı her geçen gün büyütüyoruz. Kendi altyapımız dışındaki her bir kullanıcımıza da altyapısının desteklediği en yüksek hızda tek fiyattan hizmet sağlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa’da üniversiteler ile kuluçka merkezlerine de internet hizmeti veriyoruz.”

“Tüm kullanıcılarımız için ezber bozmaya devam ediyoruz”

Bu kapsamda sadece bireysel kullanıcılar için değil aynı zamanda eğitim kurumlarının da 1.000 Mbps’ye varan hızlarda TurkNet GigaFiber kullanmasını önemsediklerini söyleyen ve TurkNet GigaFiber altyapısında olmayan kullanıcılar için de ezber bozmaya devam ettiklerinin altını çizen Cem Çelebiler, açıklamalarına şöyle devam etti: “İnovatif bakış açımız, uçtan uca dijital müşteri deneyimimiz ve yüksek hızlı, güvenilir ve kesintisiz internet erişimimizle tüm kullanıcılarımızın yanındayız. En iyi internet deneyimini sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

TurkNet’in en yüksek önceliklerinden birinin müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyen Cem Çelebiler, “Çağrı merkezlerimiz, çevrimiçi destek platformlarımız ve sosyal medya hesaplarımız, müşterilerimizin sorularını hızla yanıtlamak ve sorunlarının etkili bir şekilde çözümlenmesi için kullanılıyor. Abonelerimiz günün her saati Online İşlemler Merkezimiz üzerinden destek kaydı açabiliyorlar. Bize destek kaydı açarak taleplerini ileten kullanıcılarımıza gerçekleştirdiğimiz anketlerde %70’i hizmetimize 5 üzerinden 5 puan veriyor. Destek talebi oluşturan kullanıcılarımıza ortalama yanıt süremiz 20 dakika.

TurkNet GigaFiber kullanıcılarımız ise ihtiyaç duydukları her an 7/24 çağrı merkezi desteği ve kendilerine özel olarak atanan Net Uzman ekiplerinden canlı destek alabilirler. GigaFiber kullanıcılarına ortalama yanıt süremiz ise 15 dakika. TurkNet GigaFiber kullanıcılarımızın %60’ının aldıkları internet hizmetini beğenen arkadaşlarının tavsiyesi ile TurkNet’li olduğunu biliyoruz. Bu rakamlar bizim için gurur verici ve ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu yaklaşımlarımız sayesinde TurkNet kullanıcıları her zaman en iyi internet deneyimini yaşarken, kesintisiz bağlantılarını ve en son dijital teknolojilere erişimlerini keyifle sürdürüyorlar” dedi.

TurkNet’ten hızlısı yok!

TurkNet’in yüksek hızlı internet deneyimi, tüm yapılan bu yatırımlar ve çalışmaların akabinde geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü hız testi platformu Speedtest tarafından bir kez daha ödüllendirildi. Speedtest’e göre 2021 yılının 3. çeyreğinden itibaren TurkNet tam 9 kez üst üste hız lideri. TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, bu konuya ilişkin ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Küresel çapta en çok tercih edilen bağımsız hız testi platformu Speedtest 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait raporuna göre 2021 yılının 3. çeyreğinden itibaren hız liderliğimizi sürdürüyoruz. Rapora göre, Türkiye’de TurkNet’ten daha hızlısı yok. Türkiye’de sabit internet için sağlanan ortalama indirme hızı 36.92 Mbps iken TurkNet’lilerin ortalama indirme hızı 64,31 Mbps. Ayrıca, rakiplerimize kıyasla sadece 13 milisaniye gecikme süresiyle, sabit internette en düşük gecikme süresi sunan sağlayıcılar arasında ilk sırada yer aldık. Hız tutarlılığına bakıldığında da liderlik yine bizde.

Tablo TurkNet açısından gurur verici olsa da ne yazık ki Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri çok geride: 181 ülke arasında sabit internet hız sıralamasında ise 110’uncu sıradayız. Türkiye’nin dünya sıralamasındaki bu geride olma durumu, TurkNet olarak daha fazla çaba harcamamız gerektiğini gösteriyor. Biz, yüksek hızlı internet erişiminin herkes için erişilebilir ve kaliteli olması için çalışmaya devam edeceğiz. Başardığımızda, bu sadece TurkNet’i değil, aynı zamanda sektörümüzü ve Türkiye’yi de olumlu yönde etkileyecek. Rakiplerimize pozitif bir rekabet ortamı sunarak, herkesin daha iyi bir internet deneyimi yaşamasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.Bu misyonla, Türkiye’nin daha hızlı bir internet geleceğine ilham veren marka olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışarak, Türkiye’yi daha yüksek hızlara taşıma yolundaki bu yolculukta önemli roller alacağız. TurkNet olarak, hızın ve kalitenin öncüsü olmaya devam edeceğiz.”

TurkNet’liler doğası gereği hep özgür

Açıklamasında ayrıca hızlı interneti taahhütsüz olarak sunmanın 2023 yılındaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak daha önemli hale geldiğini belirten Cem Çelebiler: “Günümüzde özellikle ekonomik koşulların değişkenliği ve artan enflasyon gibi faktörlerle birlikte taahhüt, fiyat garantisi gibi algılanıyor. Oysa birçok internet kullanıcısı taahhüt altına girdiklerinde, cayma bedeli ödeme ve mevcut hizmetten memnun kalmadıkları durumda dahi çıkmakta zorlanıyor. Bu, kullanıcıların taahhüt verdiklerinde hizmetten memnun kalmasalar bile kolayca vazgeçemeyecekleri anlamına geliyor. Kullanıcı, taahhüt süresi içerisindeyken internet hizmetini kullanmaktan vazgeçerse büyük cezalar ödemek zorunda kalabiliyor. Sonuç, ne yazık ki kullanıcıyı istemediği bir hizmeti almaya devam etmeye itiyor. Kullanıcı kendisini fiyat artışından koruduğunu düşünürken aslında daha yüksek hız seçenekleri bulunan ve daha iyi hizmet sunan başka bir sağlayıcıya geçmekte zorluk yaşıyor ve bu durum internet deneyimini olumsuz etkiliyor.

Taahhütlü internet paketlerinin kullanıcılara fiyat garantisi vermesi ve avantajlı bir seçenek gibi sunulması cazip görünebilir. Ancak, bu paketlerin dezavantajlarını göz ardı etmemek önemli. Piyasadaki rekabet ortamında, tüketicilerin seçenekleri dikkatlice değerlendirmesi ve taahhütlü internet paketlerine karar vermeden önce avantajlarını ve dezavantajlarını dikkatlice analiz etmeleri gerekiyor. Esneklik, mali yönden rahatlık ve teknolojik ilerlemeye ayak uydurma gibi faktörler mutlaka değerlendirilmeli.

Sonuç olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren, TurkNet olarak kullanıcılarımızın özgür hissetmelerini ve en iyi internet deneyimini yaşamalarını sağlamak için kararlıyız. Örneğin, TurkNet’te internet kullanımında kota sınırlaması bulunmuyor. Bu, internet hızınızın herhangi bir zaman diliminde düşmeyeceği anlamına gelmekte. TurkNet’ten aldığınız interneti günün her saati ne olursa olsun kotasız bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Biz, kullanıcılarımızı Adil Kullanım Noktası (AKN) sınırlamalarından kurtardığımız gibi, şimdi de taahhüt uygulamalarının yaratabileceği kısıtlamalardan kurtarmak istiyoruz. Bu nedenle kullanıcılarımıza düşük hızları taahhütle vermek yerine enflasyon etkisini minimum düzeyde tutarak fiyat ve ödeme fırsatları sunuyoruz” dedi.

“Kullanıcıya birçok fiyat avantajı sunuyoruz”

TurkNet’in hayata geçirdiği uygulamalar ve kampanyalarla internetin özgürleştirici doğasına olan inancını da vurgulayan Çelebiler, “Örneğin hizmetlerimizi kullanmaya devam etmek istemeyen kullanıcılarımıza “Zahmetsiz İptal” seçeneği sunuyoruz. TurkNet’i tercih ederek başka bir operatörden geçmek isteyen kullanıcılarımız için TurkNet GigaFiber altyapısında 1.000 TL’ye kadar, yerleşik operatör altyapısında 240 TL’ye kadar olan “Cayma Bedeli”ni biz karşılıyoruz. Ayrıca “12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı” ile kullanıcılar aylık 299,90 TL yerine tek seferde 279,90 TL’ye gelecek şekilde ödeyerek yüksek hızlı internetin keyfini avantajlı fiyattan çıkarıyorlar, hem de 12 ay boyunca fiyatlarını sabitleyerek olası değişikliklerden etkilenmiyorlar. Kullanıcı isterse tek çekim ya da bankası tarafından sunulan taksitlendirme seçeneklerini kullanabiliyor. Herhangi bir taahhüt vermeden diledikleri zaman hizmetlerini iptal ederek kalan tutarlarını geri alabiliyorlar ” diyerek açıklamalarını bitirdi.