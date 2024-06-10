Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ardından Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de uzay yolculuğu için Cumartesi günü yola çıkmıştı. Uzay görevlerini başarıyla tamamlayan ve uzay yarışına adımızı yazdıran Tuva Cihangir Atasever yeryüzüne döndü. Peki Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzayda hangi deneyleri yaptı, ne zaman döndü, görevi neydi? İşte bilmeniz gerekenler.

Türkiye’nin İkinci Astronotu Uzayda: Tuva Cihangir Atasever ve Galactic 07 Görevi

Virgin Galactic, 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirdiği Galactic 07 görevinde, Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve üç mürettebat üyesini yörünge altı uzaya çıkardı. Görev, toplamda altı kişiyi içeriyordu ve Atasever’in yolculuğu 1 saat 10 dakika sürdü. VSS Unity uzay uçağı, Türkiye saati ile 17.30’da havalandı ve 18.40’ta başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

VSS Unity, taşıyıcı uçak Eve’in karnına bağlı olarak Spaceport pistinden havalandıktan yaklaşık bir saat sonra 13.582 metre yüksekliğe ulaştı. Taşıyıcı araçtan ayrıldıktan sonra roket motorunu ateşleyerek mürettebatı yörünge altı uzaya taşıdı ve birkaç dakika içinde 87,5 km yüksekliğe ulaştı.

Bu uçuşun özel bir anlamı olduğunu da ekleyelim. Türkiye’nin ikinci astronotunu uzaya çıkarmasının yanında, bu uçuş VSS Unity’nin son uçuşu oldu. Unity, 2026’da piyasaya sürülecek olan yeni “Delta” sınıfı uzay aracıyla değiştirilecek. Artık VSS Unity emekliye ayrılıyor diyebiliriz. Bu uçuşun böyle bir anlamı da var.

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uçuş sonrasında yaptığı açıklamada gördüklerinden inanılmaz derecede etkilendiğini söyledi ve “Az önce olanları sindirmek için çok daha fazla zamana ihtiyacım olacak. Bu sıfatlarla tarif edebileceğiniz bir şey değil. Bu deneyimsel bir şey… bunu sadece içinizde hissediyorsunuz,” dedi.

Atasever’in Galactic 07’deki yolculuğunun arkasında, ilk astronotumuzu da göklere çıkaran Axiom Space şirketi var. Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye’nin ikinci astronotu, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı. Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi ve uçuşun bilimsel bir görev olduğunu vurguladı.

Peki uzayda hangi deneyleri yaptı? Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever, BEACON isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında uçuşun tüm fazlarında yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını kullandı. Ayrıca, IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyinde maruz kaldığı radyasyon miktarı ölçüldü.

İnsülin Kalemi Testi (UZİKAT) ile insülin kalemlerinin mikro yerçekimi ortamında ne kadar etkin çalıştığı gözlemlendi. YUVA deneyi kapsamında ise uçuş öncesi ve sonrası toplanan biyolojik örnekler analiz edildi. Atasever, Alper Gezeravcı’nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneylerini de başarıyla gerçekleştirdi.

Bu deneyler, ilerdeki uzay yolculukları için de büyük öneme sahip. Cihangir Atasever‘i bu başarılarından dolayı kutluyoruz, kendisi sağ salim yeryüzüne indiği için sevinçliyiz. Umuyoruz ki ilerde Türkiye uzay yolculuğunda çok daha büyük görevlere katılacaktır.

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