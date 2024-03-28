FIRST Robotics Competition, yani FRC’nin 2024 ayağı da TurkNet sponsorluğunda gerçekleşti. Bu yıl Türkiye’nin hemen hemen her şehrindeki liselerden İstanbul’a gelen takımlar sanat temalı robotlarıyla müsabakalara katıldılar.

Dünya genelinde 30’dan fazla ülkeden binlerce takımın katıldığı turnuva Türkiye’de 2018’den bu yana Fikret Yüksel Vakfı desteğiyle yapılıyor. Liseli gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla düzenlenen FRC aynı zamanda katılımcı takımlara centilmence mücadele etmek, rakibe saygı duymak ve birlikte kazanmak gibi günümüz iş dünyasının önemli özelliklerini aşılıyor.

Yaptıkları her işte bilimi referans alacak gençlerin yetiştirilmesine aracılık eden FRC’nin bu yılki sponsorlarından biri de TurkNet.

TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın ile FRC kapsamında bir röportaj yapan Ersin, bu videoda FIRST Robotics Competition’dan yola çıkarak TurkNet’in gençlere bakış açısını anlamaya çalışıyor. TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Hanım da modern dünyanın ihtiyaç duyduğu yüzleri bilim ve teknolojiye dönük gençlere yaptıkları yatırımı bu videoda anlattı.

Eğer bölgenizde Turknet ile ne kadar hız aldığınızı kontrol etmek isterseniz; https://hwp.to/Turknetaltyapısorgulama

İyi seyirler dileriz…