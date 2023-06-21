Türkiye’deki yüksek döviz kuru ve akıl almaz vergiler, teknoloji ürünlerine erişimi oldukça zorlaştırıyor. Durum böyleyken, her geçen gün telefonlara zam geliyor. Zamlar konusunda en çok konuşulan firma ise Apple olmuş durumda. Şirket, zam üstüne zam yaparak sonunda araba parasına telefon satmaya başladı. Öyle ki, 1TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max son zamdan sonra 76.499 TL’lik fiyatıyla en pahalı telefon olmuştu. Ancak bu eşik de en pahalı telefon unvanının eski sahibi tarafından geçildi. Artık en pahalı telefon iPhone 14 Pro Max değil!

Huawei Apple’a Kaptırdığı Tahtını Geri Aldı!

Çinli teknoloji devi Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X3, yeni zam oranlarının ardından 1TB depolama alanına sahip olan iPhone 14 Pro Max’i geçerek ve Türkiye’nin en pahalı akıllı telefonu oldu. Huawei Mate X3, piyasaya çıktığında Türkiye’nin en pahalı telefonu olmuş, ancak Apple’ın durmak bilmeyen fiyat artışları sonucunda geriye düşmüştü. Mate X3 eski unvanını kazanmak için yeniden sahaya indi.

Huawei’nin resmi satış sitesine göz attığımızda, Mate X3 modelini satın almak isteyenlerin tam olarak 79.999 TL ödeme yapmaları gerektiğini görüyoruz. Bu fiyata Huawei Watch Buds, SuperCharge Şarj Aleti ve Akıllı Tartı 3 gibi değeri nispeten yüksek hediyeler de dahil. Öte yandan, 76.499 TL değerindeki iPhone 14 Pro Max’in kutusundan yalnızca telefonun kendisi ve şarj kablosu çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de piyasaya sürülen Huawei Mate X3, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Detaylara göz attığımızda, Huawei’nin bu modelinde mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunan katlanabilir bir ekran, yüksek depolama kapasitesi, güçlü işlemci ve etkileyici bir kamera sistemi bulunuyor.

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bu cihaz, yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Türkiye’deki akıllı telefon pazarında yaşanan fiyat rekabeti ve döviz kuru dalgalanmaları göz önüne alındığında, tüketicilerin daha fazla tercih seçeneği arayışında olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, Türkiye’de teknoloji ürünlerine erişimi zorlaştıran faktörlerin etkisiyle akıllı telefon fiyatları yükselmeye devam ediyor. Huawei Mate X3, üst düzey özellikleri ve yüksek fiyatıyla Türkiye’nin en pahalı akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin tercihlerini belirlerken bütçelerini dikkate almaları ve alternatif seçenekleri değerlendirmeleri önem taşıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 79.999 TL bir telefona verilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!