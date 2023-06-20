2022 yılında Twitch üzerinden kara para aklanmıştı. Yayıncılar ile anlaşan dolandırıcılar yayıncılara bağış yapıp bağış yaptıkları paranın bir miktarını nakit olarak alıyorlardı. Siber suçlarla mücadele birimi bir operasyon ile çeteyi çökertmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise benzer bir kara para aklama da TikTok aracılığıyla yapıldı. Detaylara bakalım.

Şebeke üyeleri çalıntı veya kopyalanmış kredi kartları ile TikTok üzerinden para yerine geçen sanal jetonlar satın alıyordu. Bağış yapmak için kullanılan jetonlar (aslan, gözlük, kalp, araba vb.) anlaşılan yayıncılara gönderiliyor. Bu sayede kara para aklanmış oluyor.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 120 kişi gözaltına alındı. Bu 120 kişinin arasında TikTok fenomenleri de bulunuyor. Yapılan aramalarda 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri, bir villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek; bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İlgili TikTok fenomenleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkarılan TikTok fenomenleri ve akladıkları paralar şu şekilde:

Onur S.: 9 milyon 397 bin Türk Lirası

Fırat Ö.: 4 milyon 611 bin Türk Lirası

Kenan Kerim K.: 7 milyon 690 bin Türk Lirası

Adem K.: 4 milyon 572 bin Türk Lirası

Fatmanur K.: 1 milyon 100 bin lira Türk Lirası

Tülay B.: 550 bin Türk Lirası

Yalçın A.: 1 milyon 53 bin lira Türk Lirası

Metin S.: 7 milyon Türk Lirası

Murat N.: 1 milyon 200 bin Türk Lirası

Göksel P.: 500 bin lira Türk Lirası