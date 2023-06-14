Uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand Finance‘ın yaptığı araştırmaya göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle son dört yılda olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin en değerli markaları” listesinde lider konumunu sürdürdü.

Brand Finance, 2023 yılı için “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasını tamamladı.

Listede birinci sırayı, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi, 2 milyar dolarlık marka değeriyle THY elde etti. Türkiye’nin en değerli markası unvanını koruyan şirket, marka değerini geçen yıla göre %26 artırarak bu başarıyı elde etti.

THY’nin ardından 1,5 milyar dolarla Arçelik ikinci sırada yer alırken, 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel üçüncü oldu.

Garanti BBVA, geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 767 milyon dolarlık değeriyle dördüncü sıraya yerleşti. İş Bankası 736 milyon dolarla beşinci, BİM 589 milyon dolarla altıncı, Ziraat Bankası 560 milyon dolarla yedinci, Ford Otosan 543 milyon dolarla sekizinci, Turkcell 532 milyon dolarla dokuzuncu ve Akbank 490 milyon dolarla onuncu sırayı aldı.

En değerli 100 marka listesine 3 yeni marka eklendi

Bu yıl çeşitli sektörlerden 3 yeni marka listeye giriş yaptı. Şölen, Ege Profil ve Desa listeye katılan yeni markalar oldu.

İlk 100’deki markaların değerlerinde en büyük artışı, %153 ile Aktifbank ve %101 ile Anadolu Isuzu yaşadı.

Belirtilen dönemde marka değerinde en büyük düşüş oranı ise %64 ile Aytemiz’de gerçekleşti. Bu markayı %61 ile Anadolu Sigorta ve %56 ile Brisa takip etti.

“En değerli 100 markanın toplam değeri 15,6 milyar dolar”

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırma sonuçlarını değerlendirdi.

İlgüner, en değerli 100 markanın toplam değerinin 15,6 milyar dolar olduğunu ve neredeyse geçen yılın değeri olan 16 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

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Araştırmaların 2007 başlangıç noktasına göre toplam değer kaybının üst üste son 3 yıldır devam ettiğini ifade eden İlgüner, Türk lirasının ve markaların değer kazanmasıyla şirketlerin marka değerlerinin istenilen seviyeye ulaşabileceğini söyledi.

İlgüner, değerli markaların cari açık üzerinde olumlu etkisi olması gerektiğini ve 20. yılına giren, 384 markanın dahil olduğu Turquality programının çabalarının artırılması gerektiğini vurguladı. “Şirketlerin marka değerinin artırılması, katma değerli üretim ve ihracat için özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerekiyor. ‘Marka Türkiye’ girişimleri de bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacaktır.” dedi.