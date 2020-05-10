Akıllı Telefonlar
Nisan ayının en iyi Fiyat/Performans modelleri AnTuTu tarafından açıklandı
Nisan ayının geçişiyle birlikte araştırma şirketi AnTuTu, 212$ fiyat etiketinin altında yer alan ve en iyi performansı sunan modelleri açıkladı. Listede yedi adet model bulunuyor ve listelemenin temelinde AnTuTu’nun kıyaslama puanları yer alıyor.
Çin’deki satış fiyatlarının baz alındığı liste, kıyaslama puanları ve fiyat etiketlerinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş. Bugünlerde AnTuTu’nun performans hesaplamalarının güvenilirliği konusunda şüpheler bulunsa da şirketin bu yönünü düzeltmeye yönelik adımlar attığını görmüştük.
169$’lık fiyat etiketiyle birlikte, nisan ayı için listeye önderlik eden isim Honor 9X modeli olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok listede boy gösteren model, 4GB RAM ve 64 GB dahili depolamasıyla birlikte Snapdragon’un 810 SoC modelini barındırıyor. Önümüzdeki 20 Mayıs tarihinde açıklanması beklenen, serinin diğer üyesi Honor 10X modelinin 255$’lık bir fiyatla çıkacağı düşünüldüğünde firmanın izleyeceği yol merak ediliyor.
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Benzer şekilde, ikinci sırada ise Redmi Note 8 Pro modeli yer alarak ne kadar iddialı bir model olduğunu doğruluyor. Aslında tüm Redmi Note 8 modelleri göz önüne alındığında serinin ciddi bir pazar hakimiyeti ve güvenilirliği kazandığını söylemek yanlış olmaz. Xiaomi’de bu başarının farkında olacak ki, dünya çapında 30 milyondan fazla Redmi Note 8 serisi model satarak pazara damgasını vurdu.
AnTuTu fiyat performans listesine baktığımızda, Note 8 Pro modelinin ardından sırasıyla, Honor Play 4T, Redmi Note 8, Vivo Z5x, Vivo Z5 ve Vivo Y5 modelleri yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi, listenin en başında Redmi, Honor ve Vivo gibi markaların olması dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme yeni telefonu olan Narzo 10 serisini, 11 Mayıs tarihinde çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkışına yakın seri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Realme Narzo 10 serisinin bazı özellikleri ortaya çıktı!
Realme, yeni serisi Narzo 10 cihazlarını çıkarmaya hazırlanıyor. Corona virüsü nedeniyle lansmanı ertelenen cihazlar, 11 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Narzo 10 ve 10A modellerinin tanıtılacağı lansman öncesinde telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Serinin daha iddialı telefonu olan Narzo 10‘un işlemcisi belli oldu. Cihaz gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alacak. Bir adet ön ve dört adet arka kamera göreceğimiz cihazda, ön kamera 16 MP olarak belirlenmiş. Arka kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 6.5 inç ekrana sahip olacak cihaz, damla çentik tasarımı ile bizleri karşılayacak. Ayrıca cihazın, 5000 mAh değerinde bataryaya ve 18W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı da ortaya çıktı.
Narzo 10A‘ya gelecek olursak. Cihaz gücünü MediaTek Helio G70 işlemcisinden alacak. 6.5 inç ekran boyutuna sahip olacak cihaz, Narzo 10 gibi damla çentik tasarımı ile bizleri karşılayacak. 5 MP değerinde ön kamerası bulunan cihazın arka tarafta ise üç adet kamera olacak. Bunlar sırasıyla 12 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 5000 mAh değerinde bataryaya sahip olacak cihaz 10W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Henüz daha fazla bilgi bulunmayan cihazlar hakkında kalan soru işaretleri 11 Mayıs tarihinde gerçekleşecek lansman sonrası giderilecek gibi gözüküyor. Bakalım Realme, Redmi ve Poco‘ya rakip olması açısından geliştirdiği Narzo serisi ile başarılı olabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo’nun X50 Lite modelinin özellikleri ortaya çıktı
Mart ayında, bazı platformlarda gizemli bir Vivo modeline dair detaylar ortaya çıkmıştı. Listelerde Vivo 1937 olarak geçen bu cihazın; Vivo’nun X50 Lite modeli olduğu belli oldu. Google Play listelerinde detayları ortaya çıkan Vivo X50 Lite modeli ile ilgili neler öğrendik; gelin hep beraber inceleyelim.
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Vivo X50 Lite ile ilgili neler biliyoruz
Vivo X50 Lite modeli, Full HD+ ekran paneline; 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve 480 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak. İşlemci yönünde ise orta sınıf sayılabilecek bir işlemci olan Snapdragon 665 ile gelecek. Bu işlemcinin 7 nm’lik süreç ile üretildiğini de hatırlatalım. Buna ek olarak ise, GPU tarafında Adreno 610 mevcut. Cihazın 8 GB Ram‘e sahip olduğunu biliyor olsak da; dahili depolama kapasitesinin ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz.
Ortaya çıkan görsel ile, cihazın teknik özelliklerden ayrı olarak, ön taraftaki tasarım detaylarını da görme fırsatı yakalamış olduk. Üstte, damla çentiğe sahip olan cihaz, yanlarda ise nispeten ince yapıda çerçevelere sahip diyebiliriz. Cihazın arka tarafı ile ilgili ise henüz ortaya çıkmış bir görsel yok. Tabi X50 ile ilgili olarak ortaya çıkan görselin, cihazın nihai tasarımı olmayabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.
Vivo tarafından, X50 Lite’ın resmi olarak piyasaya ne zaman çıkacağına dair bir açıklama yok; fakat yakın zamanda Vivo X50 Lite ile ilgili daha fazla sızıntı ve görsel ortaya çıkacaktır. Peki siz Vivo’nun yeni cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi resmi olarak tanıtıldı!
Uzun bir sızıntı döneminin ardından Meizu 17 serisi resmi olarak tanıtıldı. Cihazların teknik özellikleri ve genel tasarımları lansmanda ortaya çıktı. Meizu 17 ve Pro sürümü olarak ortaya çıkan seride cihazların önemli özelliklerinin birçoğu aynı tutuldu. Aynı şekilde tasarımsal açıdan da cihazların ayırt edilmesi zor.
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Meizu 17 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Meizu 17 serisi, Meizu‘nun ilk 5G bağlantısına sahip serisi olarak piyasaya çıktı. Her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.6 inçlik Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta sağ üstte nokta delik tasarımı olan 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Ekranın 19,5:9 en boy oranı ve HDR 10+ özelliği mevcut. Telefonun parmak izi okuyucusu ise ekran altı parmak izi okuyucusu olarak geliyor. Cihazın çift hoparlör kurulumu ve Meizu‘nun yeni geliştirdiği mEngine 3.0 motoru da bulunmakta.
Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 ana kamerası bulunduruyor. Meizu 17 Pro, 8x’e kadar optik yakınlaştırma sağlayan 8 MP değerinde telefoto kamerasına sahip. Ayrıca 129 derecelik 32 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamerayı da kamera diziliminde görüyoruz. Dördüncü kamera, derinlik verilerini etkili işleyebilen ve AR içeriklerinde kullanılan Samsung‘un geliştirdiği S5K3 3D ToF kamerasıdır. Meizu 17 ise 12 MP ikincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera bulunan kamera dizilimine sahip.
Her iki Meizu 17 telefonda da Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Meizu 17 Pro, 12 GB LPDDR5 RAM‘e sahipken, vanilla sürüm 8 GB LPDDR4X RAM çeşidine sahip. Her iki telefonda UFS 3.1 depolama birimine sahip 128 GB veya 256 GB depolama alanları ile gelecek. Her iki telefonunda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği bulunuyor. Meizu 17 Pro‘da ise 27W değerinde kablosuz hızlı şarj da mevcut. Her iki telefon da Android 10 destekli Flyme OS 8.1 sürümünü kullanacak.
Cihazlar hangi fiyattan satışa sunulacak?
Meizu 17, yeşil, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan sürüm 525$, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürüm ise 565$ olarak fiyatlandırıldı.
Meizu 17 Pro, nane yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan sürüm 605$, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürüm ise 665$ olarak fiyatlandırılacak. Cihazlar Çin‘de 11 Mayıs itibariyle satılmaya başlanacak.