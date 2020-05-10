Nisan ayının en iyi Fiyat/Performans modelleri AnTuTu tarafından açıklandı

Nisan ayının geçişiyle birlikte araştırma şirketi AnTuTu, 212$ fiyat etiketinin altında yer alan ve en iyi performansı sunan modelleri açıkladı. Listede yedi adet model bulunuyor ve listelemenin temelinde AnTuTu’nun kıyaslama puanları yer alıyor.

Çin’deki satış fiyatlarının baz alındığı liste, kıyaslama puanları ve fiyat etiketlerinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş. Bugünlerde AnTuTu’nun performans hesaplamalarının güvenilirliği konusunda şüpheler bulunsa da şirketin bu yönünü düzeltmeye yönelik adımlar attığını görmüştük.

169$’lık fiyat etiketiyle birlikte, nisan ayı için listeye önderlik eden isim Honor 9X modeli olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz dönemlerde de birçok listede boy gösteren model, 4GB RAM ve 64 GB dahili depolamasıyla birlikte Snapdragon’un 810 SoC modelini barındırıyor. Önümüzdeki 20 Mayıs tarihinde açıklanması beklenen, serinin diğer üyesi Honor 10X modelinin 255$’lık bir fiyatla çıkacağı düşünüldüğünde firmanın izleyeceği yol merak ediliyor.

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Benzer şekilde, ikinci sırada ise Redmi Note 8 Pro modeli yer alarak ne kadar iddialı bir model olduğunu doğruluyor. Aslında tüm Redmi Note 8 modelleri göz önüne alındığında serinin ciddi bir pazar hakimiyeti ve güvenilirliği kazandığını söylemek yanlış olmaz. Xiaomi’de bu başarının farkında olacak ki, dünya çapında 30 milyondan fazla Redmi Note 8 serisi model satarak pazara damgasını vurdu.

AnTuTu fiyat performans listesine baktığımızda, Note 8 Pro modelinin ardından sırasıyla, Honor Play 4T, Redmi Note 8, Vivo Z5x, Vivo Z5 ve Vivo Y5 modelleri yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi, listenin en başında Redmi, Honor ve Vivo gibi markaların olması dikkat çekiyor.