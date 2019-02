Türkiye’nin %61’i sosyal medyada

İstatistiklere yansıyan son rakamlara göre internet kullanıcısı sayısı dünya çapında 4 milyara ulaştı. İnternet kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak sosyal medya kullanıcısı sayısı da artış gösterirken, sosyal ağları kullananların sayısı 3.2 milyar oldu. Bu da dünya nüfusunun %42’lik dilimine tekabül ediyor. Bir internet kullanıcısı günde ortalama 6 saat civarında interneti kullanırken, sosyal medya ağı Facebook en büyük sosyal ağ olma özelliğini koruyor.

Sosyal medyada en fazla zaman geçiren ülke Filipinler

Sosyal medyada en fazla zaman geçiren ülke ise 3 saat 57 dakikalık bir ortalama ile Filipinler. Filipinler’i, Brezilya ve Endonezya takip ediyor. Türkiye’de ise bir sosyal medya kullanıcısı ortalama 2 saat 24 dakikasını sosyal medyaya harcarken, sosyal medya kullanıcısı sayısında yüzde 6 oranında bir artış gözlemleniyor.

Türkiye’nin %61’i sosyal medya kullanıcısı

Türkiye’de ise 81 milyonluk nüfusun %67’si internete erişim sağlıyor. Türkiye’de toplamda 55 milyon civarında internet kullanıcısı mevcut. Öte yandan toplam ülke nüfusunun %61’lik dilimi sosyal medya kullanıcısı. Bu oran ülkemizde 51 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu gösteriyor.

ABD’de Facebook ve YouTube üst sıralarda

Amerika’da en fazla rağbet gören ve kullanım oranı yüksek iki ağ sırasıyla YouTube ve Facebook olarak sıralanıyor. ABD’de yetişkinlerin %73’ü YouTube kullanırken, %68’i Facebook, %35’i Instagram, %29’u Pinterest, %27’si Snapchat, %25’i LinkedIn, %24’ü düzenli olarak Twitter kullanıyor.

Facebook en büyük sosyal ağ olma özelliğini koruyor

Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında “The Facebook” olarak isimlendirilen Facebook’un dünya genelinde 2.2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcı sayısının 1.4 milyarı her gün düzenli olarak platforma giriş yapıyor. Facebook’a her gün 300 milyon civarında fotoğraf yükleniyor. Facebook kullanıcılarının ortalama olarak %30’u 25-34 yaş arasındaki bireylerden oluşuyor. Her ne kadar düşüşte olduğu ifade edilse de Facebook en büyük sosyal ağ olma özelliğini koruyor. Facebook kullanıcılarının yüzde 44’ü kadınlardan, yüzde 56’sı ise erkeklerden oluşuyor. Türkiye ise 51 milyon kullanıcıyla dünya genelinde 9. sırada yer alıyor.

YouTube en çok kullanılan video paylaşım sitesi

YouTube’a her ay 1.5 milyardan fazla giriş yapılıyor. İzleyiciler YouTube videolarını izleyerek günde ortalama 1 saat harcıyor. Ortalama olarak, YouTube’a her dakika 300 saat video yükleniyor ve her gün 5 milyardan fazla video izleyiciler tarafından görüntüleniyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı her geçen gün artış gösteren YouTube, dünya genelinde Facebook’tan sonra en yaygın ağ olarak göze çarpıyor.

Instagram’ın en yaygın kullanıldığı ülke İsviçre

Instagram’ın 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Oluşturulduğundan beri, 40 milyardan fazla fotoğraf paylaşıldığı Instagram’da günlük aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu geçiyor. Ortalama olarak, günlük 95 milyon fotoğraf Instagram’a yüklenirken, her gün yaklaşık 4.2 milyar fotoğraf beğeniliyor. Instagram kullanıcılarının büyük çoğunluğu 18 ila 29 yaş arasındaki bireylerden oluşurken, kullanıcılarının % 32‘si üniversite öğrencisi olduğu göze çarpıyor. Instagram’ın en yaygın kullanıldığı ülke İsviçre. Türkiye ise Instagram kullanımında 5. sırada yer alıyor.

Karizmasını sürdüren ağ Twitter

2006 yılında 14 kişilik bir yazılım ekibi tarafından kurulan ve efsaneye dönüşen Twitter’ın aylık 330 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Twitter’ın aktif kullanıcılarının 70 milyon ABD’de yaşıyor. Günlük aktif kullanıcısı sayısı yaklaşık 100 milyon olan Twitter’da her gün 140 milyondan fazla tweet atılıyor. Her twitter kullanıcısının ortalama 208 takipçisi olduğu istatistiklere yansırken, 550 milyon hesabın en az bir tweet gönderdiği bildiriliyor.