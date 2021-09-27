TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN VİVO Y53s EKİM’DE SATIŞTA!

Türkiye’de üretime hız kesmeden devam eden vivo, ülkemizde üretilen akıllı telefonlar arasına bir yenisini daha ekledi.

Ekim ayında satışa çıkacak olan vivo Y53s, yine ülkemizde üretilen Y11s ve Y20 modellerinin ardından ‘Yerli Üretim’ logosuyla beraber raflarda ve satış noktalarında yer alacak.

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EKRAN ve BATARYA

Derin Deniz mavisi ve Fantastik Gökkuşağı renk seçenekleriyle satışa sunulacak, Y53s, 6.58 inç ekran boyutuna ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranlarda kullanıcıları karşılayacak.

Cihazın 5000 mAh, yapay zeka tabanlı güç tasarrufu teknolojisiyle donatıldığı duyuruldu. Ayrıca Y53s’in tam şarj kapasitesiyle 14,3 saate kadar online HD video izleme veya 7,05 saat oyun oynama imkanı sunduğu duyuruldu.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera tarafında beklentileri yüksek tutan vivo’nun Y53s modeli, üçlü kamera dizilimine sahip 64 MP ana kamerasıyla başarılı işler çıkaracağını belli ediyor. Yine arka kamerada bulunan Süper Gece Modu ile karanlıkta bile muhteşem gece çekimleri yapabileceğiniz belirtiliyor.

En dikkat çeken özellikleri arasında 8 GB RAM + 4 GB Genişletilmiş RAM. 8 GB’lık Y53s’in gizli bir bellek avantajıyla beraber satışa sunulması. Böylelikle boşta kalan ROM alanının 4 GB’a kadar olan kısmını, uygulamalar arası geçişi daha da akıcı hale getirmek için genişletilmiş RAM olarak kullanabiliyor. Severek kullandığınız tüm uygulamalarınızı indirio ve hepsini gönül rahatlığıyla herhangi kasma donma olamadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

vivo Hakkında;

vivo, ana işi akıllı cihazlara ve akıllı hizmetlere odaklanan lider, tasarım odaklı bir değere dayalı harika ürünler yaratan küresel bir teknoloji şirketidir. vivo, her zaman insanlarla dijital dünya arasında arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Eşsiz yaratcılığı ile vivo, insanlara kullanılabilir bir mobil ve dijital yaşam sunar. İnovasyon, kullanıcı odaklılık ve benfen* gibi şirket temel değerlerini yanı sıra vivo, lider, uzun ömürlü, dünya standartlarında bir kuruluş olma vizyonuyla sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi uygulamaktadır. (kaynak)