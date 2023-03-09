Elon Musk’ın uydu internet servisi Starlink hizmetinin ülkemizdeki depozito fiyatlarında önemli bir indirim yapıldı. Özellikle, ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depreminden sonra önemi anlaşılan Starlink hizmetinin ülkemize geliş tarihi de ortaya çıktı!

2024’te Starlink İçin Hazır Olun!

Starlink, kullanıcılara bir elektronik ileti göndererek, depozito ücretlerinin 99 dolardan yalnızca 9 dolara düştüğünü açıkladı. Şu an gördüğümüz kadarıyla bu fiyat ülkemize özel. Servisin ilk olarak erişime açıldığı yerlerden biri olan ABD’de ücret halen 99 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Starlink’in ülkemize geliş tarihi de bu gelişmelerle beraber ortaya çıkmış oldu. Starlink’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre uydu internet hizmeti tahmini olarak 2024 yılında ülkemizde de kullanılabilecek.

Eğer Starlink hizmetinden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Öyle ki, hizmet “ilk gelen ilk faydalanır” esasına göre yürütülecek. Yani depozitoyu ödeyerek hizmeti rezerve eden kullanıcılar, Starlink ülkemize resmi olarak geldiğinde hizmeti ilk kullananlar olacak.

Uydu mesajlaşma ve uydu internet gibi hizmetlerin oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Zira bu hizmetler uzaydaki uydu ağlarını kullandıkları için telekomünikasyon altyapısından bağımsız olarak çalışabiliyorlar ve bu sayede acil durumlarda bile iletişim sekteye uğramıyor.

Starlink Nedir?

Starlink, binlerce küçük uyduyu bizden 550 kilometre yukarıya alçak Dünya yörüngesine (ADY) yerleştirecek bir uydu takımyıldızı projesidir. Uydulardan gelen internet sinyalleri yer alıcı-vericilerine ışınlanacak ve bunlar da yerel olarak yayın yapacak veya doğrudan Starlink yönlendiricinize bağlanacaktır.

Starlink, 4.5G veya 5G ile aynı şey değildir. Bir ev, iş yeri veya uzak konumun uydu üzerinden internete bağlanmasına olanak tanır. Acil durumlarda kullanışlıdır.

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