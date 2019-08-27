TUF Gaming K7 oyuncu klavyesi | Mekanik değil, optik mekanik!

TUF Gaming K7 oyuncu klavye incelemesi ile karşınızdayız. Optik mekanik yapıdaki klavye, birçok farklı özelliği ile ön plana çıkıyor.

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Asus TUF Gaming ailesinden K7, klasik bir mekanik klavyeden farklı olarak optik sensörü ile çok daha hızlı tepki verebiliyor.

Asus’un ROG gibi bir diğer ürün ailesine mensup TUF Gaming, sağlamlığıyla ön plana çıkıyor.

IP56 standardına sahip olan Gaming K7, bu sayede sıvı dökülmelerinde sorunsuzca çalışmaya devam edebiliyor. Alüminyum kasası ile TUF sağlamlığını vurgulayan K7, aynı zamanda Aura Sync RGB aydınlatmaya da sahip.

Dokunsal ve doğrusal anahtarlar ile gelen K7, 47 gr çalıştırma gücü, 3 mm tuş mesafesi ve 1,5 mm çalıştırma noktası ile anlık tepki verebilir durumda.

İsteğe bağlı kullanabileceğiniz hafızalı süngere sahip bilek destyeği ise rahat bir kullanım için ideal yapıda. K7 optik mekanik oyuncu klavyesi hakkındaki detayları videomuzda görebilirsiniz.

TUF Gaming K7 özellikleri