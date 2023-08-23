Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kayıtlı otomobillerin tercih edilen renklerini açıkladı ve uzun süre beyazın zirvede olduğu listede zirvenin artık gri renkli araçlara geçtiğini belirtti. Ülkede arabalar bile yavaş yavaş karamsar bir hal almaya başladı!

Türkiye’de Otomobil Renk Tercihleri Değişiyor! Gri Beyazı Geçti!

Otomobil dünyasının hızla geliştiği günümüzde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerdeki renk tercihleri de dikkate değer bir konu haline geldi. TÜİK, Temmuz 2023 verilerine göre Türkiye’de en çok satılan otomobil renginin beyazdan griye döndüğünü açıkladı.

Son güncel verilere göre, Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri şu şekilde sıralandı:

– Gri: %34,1

– Beyaz: %29,2

– Turuncu: %2,4

– Kahverengi: %0,6

– Diğer: %33,7

Daha önce beyazın liderliğinde olan listede, gri rengin ön plana çıkması dikkat çekici bir değişimi gösteriyor. Beyaz renkli otomobillerin tercih oranı, 2018 yılında %55,6 iken, 2023 yılında %29,02’ye düşerek belirgin bir azalış yaşadı. Öte yandan aynı dönemde gri renkli araç satışları %21,7’den %29,2’ye yükseldi. Bu verilere göre gri renkli otomobiller, beyazı ilk kez geride bırakarak zirveye yerleşti.

Ayrıca, daha önce pek tercih edilmeyen turuncu renkli otomobillerin tercih oranında da artış olduğunu söylemek mümkün. Turuncu renkli araç tercihi, 5 yıllık süreçte %0,7’den %2,54’e yükseldi. Bu da tüketicilerin farklı ve canlı renklere olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Türkiye’deki otomobil renk tercihlerindeki bu değişim, otomobil endüstrisinin sadece teknoloji ve tasarım açısından değil, renk tercihleri açısından da nasıl evrildiğini gösteriyor. Gri renkli otomobillerin öne çıkmasıyla birlikte, bu renkteki modellerin daha fazla ilgi görmesi beklenirken, turuncu renk tercihinin artması da sokaklarda daha canlı bir atmosfer oluşturabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi renk daha iyi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!