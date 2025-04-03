Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu! 2025’in ilk üç ayında, otomotiv sektöründe hareketlilik artarken, zirvedeki modeller de değişti. ODMD tarafından paylaşılan verilere göre, bir zamanlar lider olan Fiat Egea yerini kaybetti. İşte en çok satan arabalar listesi!

Türkiye’de en çok satılan otomobiller neler? İşte liste! (Mart 2025)

ODMD Mart 2025 raporuna göre Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu. 2024’te liderliği elinde tutan Fiat Egea, 2025 yılında büyük bir düşüş yaşadı.

Son verilere göre en çok satan otomobiller listesinin zirvesinde Renault Clio yer alıyor. 5.139 adet satış rakamına ulaşan Clio’yu, 3.828 adetle Renault Megane ve 3.703 adetle Fiat Egea Sedan takip etti.

Türkiye’de en çok satılan otomobiller (Mart 2025)

Renault Clio: 5.139 adet Renault Megane: 3.828 adet Fiat Egea Sedan: 3.703 adet Toyota Corolla: 3.466 adet Peugeot 2008: 3.208 adet Togg T10X: 3.180 adet Citroen C4X: 2.850 adet Fiat Egea Cross: 2.770 adet Toyota C-HR: 2.738 adet Nissan Qashqai: 2.261 adet

Mart ayında toplamda 116.900 adet araç satıldı ve bu rakam, bir önceki yıla göre %6,4 oranında artış gösterdi. Bu satışların 91.828’ini binek otomobiller oluşturdu.

2025 yılında Türkiye’de en çok satılan otomobil markaları

Renault: 27.993 adet Toyota: 20.757 adet Fiat: 15.436 adet Volkswagen: 15.432 adet Hyundai: 14.960 adet Peugeot: 14.437 adet Opel: 9.616 adet Skoda: 8.388 adet BYD: 8.211 adet BMW: 7.851 adet

Segment bazında yine en çok tercih edilen sınıf C segmenti oldu. Vergi avantajı nedeniyle Türkiye’deki sürücüler, bu segmentteki otomobillere yönelmeye devam ediyor.

Gövde tiplerine baktığımızda ise SUV modelleri, 133.512 adet satış ile bir kez daha zirvede yer aldı. Sedan otomobiller 53.195 adetle ikinci sırada bulunurken, hatchback modeller ise 34.974 adet satışa ulaştı.

Motor tiplerine baktığımızda ise benzinli araçların hâlâ popüler olduğunu görüyoruz. 2025’te 111.053 adet benzinli araç satılırken, dizel otomobillerin düşüşü devam etti. Hibrit ve elektrikli araçlar yükselişte. Hibrit modellerin satışları 63.884 adede ulaşırken, elektrikli otomobiller 29.594 adetle dikkat çekti.

Türkiye’de artık manuel vitesli otomobil bulmak zorlaşıyor. En çok satan arabalar arasında yer alan modellerin %94,2’sinin otomatik vites olduğu görülüyor.

Türkiye’de otomotiv sektöründeki değişim hız kesmeden devam ediyor. En çok satılan otomobiller listesinde yıllar boyunca lider olan Fiat Egea’nın bu yıl zirveden düşmesi, pazar dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor.

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