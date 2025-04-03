Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X satış rakamları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Elektrikli araç pazarında önemli bir yer edinmeyi başaran Togg, 2023 ve 2024 yıllarında gösterdiği satış başarısını 2025 yılında da sürdürüyor. Son açıklanan verilere göre Togg T10X satışları hızla artmaya devam ediyor.

Toplam kaç adet Togg T10X satıldı?

Togg T10X satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), mart ayına ait otomobil satış verilerini paylaştı. Verilere göre, 2025 Mart ayında Togg T10X tam 3.180 adet satılarak büyük bir başarıya imza attı.

2025 yılının ilk üç ayında toplam 6.788 adetlik satışa ulaşan Togg, pazardaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu satış rakamlarıyla birlikte, Türkiye genelinde yollarda bulunan toplam Togg T10X sayısı 56.464 adede yükseldi.

Kredi destekleri ve devlet teşvikleri sayesinde satışların artmaya devam ettiği belirtiliyor. Togg T10X, mart ayında en çok satan elektrikli otomobil olarak Kia EV3’ü geride bıraktı.

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının giderek büyüdüğü ve Togg’un bu alanda liderliğini koruma yolunda emin adımlarla ilerlediği gözlemleniyor. Yüksek satış rakamları, yerli otomobilin geleceği konusunda umut verici bir tablo çiziyor.

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Peki siz Togg T10X’in yükselen satış rakamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.