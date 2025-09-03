Türkiye’de elektrikli otomobil rekabeti kızışıyor. Peki, en çok hangi elektrikli otomobil markaları tercih ediliyor? Togg’un liderliği sona mı erdi? Tesla gerçekten Türkiye’de zirveyi mi aldı? İşte merak edilen sorular ve Türkiye’de elektrikli araç satışlarının son durumu!

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu!

Elektrikli otomobil pazarında Ağustos 2025 verileri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rakamlara göre Tesla, satışlarda Togg’u geride bıraktı. Özellikle Tesla Model Y, yalnızca Ağustos ayında 8.730 adetlik satışla Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarına damga vurdu. Buna karşın Togg T10X yalnızca 1.249 satış yapabildi ve liderliği kaybetti.

Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil modelleri:

Araç Ağustos 2025 Satış Adedi Tesla Model Y 8.730 Togg T10X 1.249 BYD ATTO3 534 MINI Countryman 456 Mercedes-Benz EQB 445 KG Mobility Torres 402 Opel Frontera 358 Citroen e-C3 337 Hyundai IONIQ 6 335 Hyundai IONIQ 5 306

Türkiye’nin yerli markası Togg için bu tablo ilk bakışta hayal kırıklığı gibi görünse de, markanın yeni modeli Togg T10F için beklentiler oldukça yüksek. Kullanıcıların büyük bir kısmı, T10F’in piyasaya çıkışıyla birlikte elektrikli otomobil satışlarında dengelerin yeniden değişeceğini düşünüyor.

Ağustos ayı sıralamasında üçüncü sırada Çinli üretici BYD ATTO3 yer alırken, dördüncü sırayı ise 456 satışla MINI Countryman aldı. Bu tablo, Türkiye’de elektrikli araç çeşitliliğinin giderek arttığını ve rekabetin kızıştığını gösteriyor.

Markalara bakıldığında yıl boyunca toplam satışlarda da Tesla açık ara önde. 2025 genelinde 25.756 satış yapan Tesla, 21.070 satışla ikinci sırada yer alan Togg’un önünde bulunuyor. Onu 13.391 satış ile BYD takip ediyor. Bu rakamlar, Türkiye’de tüketicilerin artık küresel markalara da güçlü bir şekilde yöneldiğini ortaya koyuyor.

Elektrikli araç kullanıcılarının ilgisini çeken bir diğer nokta ise tasarım ve yazılım güncellemeleri oldu. Tesla’nın minimalist iç tasarımı, gelişmiş yazılım güncellemeleri ve sürekli yenilenen arayüzü, kullanıcı deneyimini ön plana çıkardı.

Buna karşın Togg’un sade ama modern tasarımı da Türkiye’de ciddi bir kitleyi kendine çekiyor. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulama entegrasyonu ve dijital gösterge panelindeki yenilikleri oldukça ilgi çekici buluyor.

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının artışı, hem çevre dostu politikaların hem de yakıt maliyetlerindeki yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde Togg’un yeni modelleri ve Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları, pazarın yönünü belirleyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araç pazarındaki bu rekabet Türkiye için olumlu bir gelişme mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!