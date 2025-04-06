Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın otomobili unvanını kazanacak model, otomobil severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, 2025 yılında Türkiye yılın otomobili olmak için hangi iddialı modeller yarışacak?

2025 Türkiye yılın otomobili adayları açıklandı!

Onuncu kez düzenlenen Türkiye yılın otomobili yarışmasında adaylar, otomotiv gazetecileri tarafından titizlikle belirlendi. Bu yıl da liste hayli kalabalık ve rekabet üst seviyede. Türkiye yılın aracı unvanını almak isteyen 42 model arasında elektrikli seçenekler ve ikonik tasarımlar dikkat çekiyor.

Audi Q4 e-tron gibi elektrikli SUV’ler, Porsche Panamera gibi performans odaklı modeller, hatta MINI Countryman gibi şehir dostu otomobiller listede yer alıyor. Listeye baktığımızda Audi A5 ve BMW X2 gibi tanıdık yüzler göze çarpıyor. Yarışta BYD Seal AWD gibi yeni nesil elektrikli otomobiller de güçlü adaylar arasında.

2025 Türkiye Yılın Otomobili adaylarının tam listesi:

İşte 2025 Türkiye Yılın Otomobili adaylarının tam listesi:

Peugeot 3008

Audi Q4 e-tron

BMW X2

Lexus LBX

Fiat 600

Volkswagen Tiguan

Renault Rafale

Audi A5

MINI Countryman

Suzuki Swift

Ford Bronco

Porsche Panamera

Jaecoo 7

Skoda Superb

BMW 2 Serisi Gran Coupe

Cupra Born

MG HS

Porsche Macan

Kia EV3

Alpine A110

DFSK E5

Opel Grandland

Skoda Kodiaq

Renault Duster

BMW 1 Serisi

Volkswagen ID.7

Lexus RZ

Volkswagen ID.4

Mercedes-AMG GT

Toyota Land Cruiser Prado

Volkswagen Passat

BYD Seal AWD

Audi Q6 e-tron

BYD Dolphin

Audi A6 e-tron

MINI Hatch

BYD Seal U

Cupra Terramar

Peugeot 5008

Alfa Romeo Junior

Hyundai Santa-Fe

KGM Actyon

Bu yılki yılın otomobili yarışması, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından organize ediliyor ve final değerlendirmesi Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek.

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Yarışma kapsamında sadece tek bir yılın aracı ödülü verilmiyor; aynı zamanda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu” ve “Yılın Performans Otomobili” gibi özel kategoriler de bulunuyor. Böylece her segmentten model, kendi güçlü olduğu alanda ön plana çıkma şansı yakalıyor.

Bu yıl yarışta hangi model ipi göğüsleyecek? Sizin favoriniz hangisi? Adaylar arasından tercih ettiğiniz modeli yorumlarda paylaşmayı unutmayın!