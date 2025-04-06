Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın otomobili unvanını kazanacak model, otomobil severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, 2025 yılında Türkiye yılın otomobili olmak için hangi iddialı modeller yarışacak?
İçindekiler
2025 Türkiye yılın otomobili adayları açıklandı!
Onuncu kez düzenlenen Türkiye yılın otomobili yarışmasında adaylar, otomotiv gazetecileri tarafından titizlikle belirlendi. Bu yıl da liste hayli kalabalık ve rekabet üst seviyede. Türkiye yılın aracı unvanını almak isteyen 42 model arasında elektrikli seçenekler ve ikonik tasarımlar dikkat çekiyor.
Audi Q4 e-tron gibi elektrikli SUV’ler, Porsche Panamera gibi performans odaklı modeller, hatta MINI Countryman gibi şehir dostu otomobiller listede yer alıyor. Listeye baktığımızda Audi A5 ve BMW X2 gibi tanıdık yüzler göze çarpıyor. Yarışta BYD Seal AWD gibi yeni nesil elektrikli otomobiller de güçlü adaylar arasında.
2025 Türkiye Yılın Otomobili adaylarının tam listesi:
İşte 2025 Türkiye Yılın Otomobili adaylarının tam listesi:
- Peugeot 3008
- Audi Q4 e-tron
- BMW X2
- Lexus LBX
- Fiat 600
- Volkswagen Tiguan
- Renault Rafale
- Audi A5
- MINI Countryman
- Suzuki Swift
- Ford Bronco
- Porsche Panamera
- Jaecoo 7
- Skoda Superb
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- Cupra Born
- MG HS
- Porsche Macan
- Kia EV3
- Alpine A110
- DFSK E5
- Opel Grandland
- Skoda Kodiaq
- Renault Duster
- BMW 1 Serisi
- Volkswagen ID.7
- Lexus RZ
- Volkswagen ID.4
- Mercedes-AMG GT
- Toyota Land Cruiser Prado
- Volkswagen Passat
- BYD Seal AWD
- Audi Q6 e-tron
- BYD Dolphin
- Audi A6 e-tron
- MINI Hatch
- BYD Seal U
- Cupra Terramar
- Peugeot 5008
- Alfa Romeo Junior
- Hyundai Santa-Fe
- KGM Actyon
Bu yılki yılın otomobili yarışması, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından organize ediliyor ve final değerlendirmesi Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek.
İlginizi çekebilir: Volkswagen ömür boyu garantili araba satıyor!
Yarışma kapsamında sadece tek bir yılın aracı ödülü verilmiyor; aynı zamanda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu” ve “Yılın Performans Otomobili” gibi özel kategoriler de bulunuyor. Böylece her segmentten model, kendi güçlü olduğu alanda ön plana çıkma şansı yakalıyor.
Bu yıl yarışta hangi model ipi göğüsleyecek? Sizin favoriniz hangisi? Adaylar arasından tercih ettiğiniz modeli yorumlarda paylaşmayı unutmayın!