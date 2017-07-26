Üreticiler, hızla büyüyen Türkiye oyun pazarına sürekli yatırım yapıyor. Türk oyun pazarının büyüklüğü 600 milyon dolar seviyesini buldu.

Ülkemizde sürekli oyun oynayan kişilerin sayısı neredeyse 30 milyonu buldu. Üstelik pazar her yıl yüzde 7 oranında büyüme kaydediyor. Türkiye pazarının 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık ticari hacme ulaşması bekleniyor.

Erkeklerin egemenliği

Türkiye’de genç nüfus çoğunlukta. Erkekler büyük oranda pazarın hakimi. Oyun türlerinden VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) olanı son zamanlarda yaygın.. Ancak oyuncuların çoğu klasik keyfi tercih ediyor. Kullanıcıların yüzde 85 oranındaki kısmı, en az iki veya daha fazla oyunu aynı zamanda oynamayı seçiyor. Aslan payı ise 12 ile 30 yaş arası erkekler arasında bölünüyor.

E-pin, CS:GO Skin-Key, Knight Online gold bar alım satımlarında Türkiye lideri ByNoGame’den alışveriş yapanların yüzde 96’sının erkek olduğu açıklandı. Internet üzerinden en çok satılan dijital oyun ürünü ise CS: GO Counter-Strike: Global Offensive.