Bu videoda Eren, iPhone 16 Pro Max kullanan Mert’e konsept gereği bir polis edasıyla sorguya çekiyor. iPhone 16 Pro Max’e iPhone 13 Pro’dan geçen Mert, Eren’in telefon hakkında sorduğu sorulara cevap veriyor.

Peki siz iPhone 16 Pro Max hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 99.999 TL’den başlayan ve 119.999 TL’ye kadar değişen fiyat aralığında böyle bir telefon kullanılır mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

iPhone 16 Pro Max hakkındaki diğer videolar için;

iPhone 16 Pro Max İnceleme: https://youtu.be/_biN_R-jkEw

iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max: https://youtu.be/qwYXziEsrZY

iPhone 16 Pro Max Kamera Performansı Nasıl?: https://youtu.be/STuqCk9Taac

#Apple #iPhone #iPhone16ProMax