Türkiye’de milyonlarca kullanıcının merak ettiği internet hızı verileri açıklandı. Peki gerçekten evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız bağlantılar ne kadar hızlı? BTK’nın yayımladığı son rapor, ülkemizdeki sabit genişbant abonelerinin hız dağılımını ortaya koydu. Siz de internet hızı konusunda bulunduğunuz paketin hangi seviyede olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Türkiye’de internet hızı dağılımı belli oldu!

İnternet hızı konusunda BTK’nın yayımladığı rapor, Türkiye’de toplam 95 milyon 966 bin abonenin hızlara göre nasıl dağıldığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Özellikle sabit genişbant kullanıcılarının tercihleri ve operatörlerin sunduğu paketlerin sınırları bu tabloda dikkat çekiyor. Görsellere yansıyan pasta grafik, hız aralıklarının yüzdelik paylarını anlaşılır biçimde ortaya koyuyor.

Raporun detaylarına bakıldığında, abonelerin %12,1’inin 10-16 Mbps arasında değişen internet hızı kullandığı görülüyor. Orta segmentte yer alan bu hız, günlük kullanım için yeterli olsa da video yayınları ve çevrim içi oyunlarda sınırlı performans sunuyor. %13,3’lük bir kesim ise 16-24 Mbps aralığında, yani biraz daha konforlu bir hız seviyesine sahip.

En dikkat çekici oran ise %40,5 ile 24-50 Mbps aralığında yoğunlaşmış durumda. Bu grup, Türkiye’deki internet hızı abonelerinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Yani en çok tercih edilen hız aralığı 24 Mbps üstü bağlantılar olarak öne çıkıyor.

Bu seviyedeki hızlar, evden çalışma, yüksek çözünürlüklü yayın izleme ve çevrim içi oyunlar için daha dengeli bir deneyim sunuyor. Öte yandan %32’lik bir bölüm, 50 Mbps+ kategorisine dahil. Yani her üç kullanıcıdan biri yüksek hızlı internet paketlerini tercih ediyor.

Ancak 100 Mbps üzeri hızlara ulaşanların oranı oldukça düşük seviyede kalıyor. Grafik üzerinde sadece küçük bir dilimle temsil edilen bu kesim, Türkiye’de altyapının hala sınırlı bölgelerde çok yüksek hızlara izin verdiğini kanıtlıyor.

BTK verileri aynı zamanda internet hızı kullanımındaki eğilimleri de gösteriyor. Kullanıcıların büyük kısmı orta segment hızlara yönelmiş durumda. Bunun sebebi hem fiyat-performans dengesi hem de mevcut altyapının her yerde aynı seviyede hizmet sunamaması.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnternet paketiniz günlük ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu, yoksa daha yüksek hızlara mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!