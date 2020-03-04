Haber
Türkiye mobil dünyada ne kadar vakit geçiriyor?
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların vakitlerini geçirdiği ürünler de buna bağlı olarak şekilleniyor. Birçoğumuz günlük hayat içerisinde akıllı cep telefonlarını, interneti ve sosyal medyayı fazlasıyla kullanmaktayız. Peki bu durum ülkemizde rakamlara nasıl yansıdı? Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu“nda bu rakamlara ait cevapları yanıtladı.
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Türkiye’de kullanıcılar internete ve sosyal medyaya ne kadar vakit ayırıyor? Türkiye mobil kullanım verileri rakamlara nasıl yansıdı?
MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu” ile birlikte bu sorunun cevapları da açıklandı. Belirtilen verilere göre Türkiye mobil karnesi,
- Toplam internet kullanıcısı 54.3 milyon
- Sosyal medya kullanıcısı 51 milyon
- Mobil kullanıcı sayısı 59.05 milyon
- Mobil sosyal medya kullanıcısı 44 milyon
- Nüfusun %98’i cep telefonu kullanıcısı
- Bunların %77’si akıllı cep telefonu kullanıcısı
- İnternete bağlantı süresi 7 saat 9 dakika
- Sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika
- TV izleme süresi 2 saat 44 dakika
rakamları ile ifade edildi.
Ayrıca rapora göre, 2018‘de Türkiye’nin cep telefonu ithalatının 1 milyar 966 milyon dolar ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve toplamda 9 milyon 820 bin 192 cep telefonunun Türkiye’ye getirildiği açıklandı. 2017 yılı ile 2018 yılı cep telefonu ithalatı kıyaslandığında %30’luk bir düşüşün söz konusu olduğu belirtildi. MOBİSAD Başkanı Turnacı, ithalatı doğru şekilde baskılamak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini de dile getirdi.
Türk Telekom
Türk Telekom, EyeSense uygulamasıyla iki ödül aldı!
Türk Telekom, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması ile MarTech Ödülleri 2020’de ödül aldı. EyeSense, “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” vc “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.
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Türk Telekom’un, görme engelli bireylerin hayatlarını güvenli şekilde kolaylaştırmak ve onları günlük yaşamın içine daha çok katmak için geliştirdiği mobil uygulaması EyeSense, MarTech Ödülleri 2020’de iki altın ödüle layık görüldü.
EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020’de “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüllendirildi. İstanbul Grand Pera Taksim’de gerçekleştirilen törende ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı.
Görme engelli kullanıcılar, Türk Telekom EyeSense ile selfie çekiyor, nesneleri tanıyor!
EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor. Bununla kalmayan uygulama, “Nesne Tanıma” özelliği sayesinde anahtar, cüzdan gibi nesneleri bulmakta zorluk çeken görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.
Telefon kamerasının doğrultulduğu alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense uygulaması, kıyafetlerinin rengini seçmek veya etraflarındaki objelerin rengini öğrenmek isteyen görme engelli bireylere yardımcı olarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Türk Telekom’u görme engellilerin engellerini aşmalarına yardımcı olduğu ve aslında engel olmadığını gösterdikleri için tebrik ediyor, firmanın başarılarının devamını diliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, cep telefonlarından %1 ek vergi alacak!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve yurt dışından getirilen telefonlar için %1’lik vergi alacak. Karar, bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu.
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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre karar ile fiki̇r ve sanat eserleri̇ni̇n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine cep telefonları da eklenmiş oldu.
15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem yurt dışından ithalat yoluyla getirilen modeller hem de Türkiye’de üretilen telefonlar kesinti kapsamında değerlendirilecek. Yayımlanan düzenlemede, telefonlardan alınacak vergi oranı da %1 olarak belirlendi.
Cep telefonunda artık ithalat da “CIF bedeli”, yerli üretimde ise “imalat bedeli” üzerinden yüzde 1 ödeme alınacak. Yeni düzenleme 19 Mart 2020 tarihinde kesin olarak yürürlüğe girecek.
%1’lik vergi daha önce CD,DVD ve USB belleklerden alınıyordu!
Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi veri depolamaya yarayan araçlar 2012 yılından bu yana Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından vergilendiriliyordu. 2013 yılında yasanın kapsama alını genişletildi ve söz konusu cihazların yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değilen oranlarla kesinti uygulaması devam ettirildi.
Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazlar listesinde güncellemeye gidildi. Daha önce listeye girmemiş cep telefonları da kesinti kapsamına dahil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vergilendirilen yeni cihazların listesi
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
- ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye tahsis edilen diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişim mahsus cihazlar dahil)
Vergilendirme cep telefonu fiyatlarına yansıyabilir!
Yeni karara göre, cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacaklar. Bu demek oluyor ki, yakın zamanda dolar kurunun yükselişiyle zamlanan telefon fiyatları bir kez daha ivme gösterebilir.
Gün geçtikçe, artan vergilendirme süreçleri dahilinde cep telefonlarına olan alınabilirlik düşmeye devam ediyor. Umarız ki uygulanan vergilere yenileri eklenmez.
Basın Bülteni
GIGABYTE AORUS CV27Q, iF Design Award 2020’yi kazandı!
GIGABYTE AORUS CV27Q, iF Design Award 2020’yi kazandı. AORUS CV27Q oyuncu monitöründe; yüksek doğruluk oranına sahip yazılım, ince detaylara sahip dizaynı ve ultra kararlı ürün kalitesine sahip olarak karşımıza çıkıyor.
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Tayvanlı anakart üreticisi GIGABYTE, yeni oyuncu monitörü modellerinden AORUS CV27Q ile iF Design ödüllerini resmen kazandı. Yüksek doğruluk sunan özelleştirilmiş bir ekran paneline sahip monitöre GIGABYTE, oyuncuları düşünerek çok sayıda özellik ve yazılım geliştirmesi sundu.
Yüksek bant değerleri barındıran özelleştirilmiş HB3 fonksiyonlarıyla, çoğu oyuncunun hayalini kurduğu yüksek tazeleme oranı ve maksimum renk derinliğine sahip HDR desteği barındırıyor. Böylece oyun deneyimi başka bir seviyeye taşınmış oluyor.
AORUS’un bu ürününde ayrıca aktif gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor. Oyuncular arasında günümüzde popülerlik kazanan bu özellik CV27Q ile birlikte 2.0 versiyonuna kavuşuyor. Yeni versiyonda, sinyal gürültü oranı 120db’e çıkıyor ve maksimum 600 iç direnç gücü verebiliyor.
Monitör üzerinde bulunan kulaklık girişine yüksek iç direnç gücü sunan kulaklıklar takılabiliyor. Oyuncular böylece, oyun içerisinde tüm detaylara hakim olabiliyor, yüksek kalitede müzikler dinleyebiliyorlar.
GIGABYTE, yeni monitöründe piyasada rekabet halinde bulunduğu şirketlerin ürünlerinden farklı olarak, monitörün arka kısmına ledler yerleştirmiş vaziyette. RGB renklerle donatılan CV27Q’de firmanın “RGB Fusion” yazılımıyla kullanılabiliyor. Yazılım içerisinden arka aydınlatmaların renkleri ve geçişleri ayarlanabiliyor.
GIGABYTE, oyun sektöründe yeni oyunculardan olmasına rağmen, çok olumlu geri bildirimler aldı. Firma, iF Design Award 2020’yi kazanmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yenilikçi ve araştırma geliştirme konusundaki sürekli arayışımızın itici gücü oldu. Çoğu marka, panel özelliklerini vurgulamaya odaklanırken AORUS oyun monitörlerinde mükemmel panel özellikleri ve olağanüstü donanım ve yazılım özellikleri sunmada benzersizdi. Daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamak için HBR3 yüksek bant genişliği ve doğal 1500R eğriliği bulunan AORUS CV27Q’de oyun monitörü algısı, bir üst seviyeye taşınıyor.
Yenilikçi ürünleriyle, pazarda yükselen yıldız olmayı başaran GIGABYTE AORUS’u başarısından dolayı kutluyoruz. Bu başarının, oyunculuk sektöründe yeni başarılar getirmesini diliyoruz.