Türkiye mobil dünyada ne kadar vakit geçiriyor?

Gelişen teknoloji ile birlikte insanların vakitlerini geçirdiği ürünler de buna bağlı olarak şekilleniyor. Birçoğumuz günlük hayat içerisinde akıllı cep telefonlarını, interneti ve sosyal medyayı fazlasıyla kullanmaktayız. Peki bu durum ülkemizde rakamlara nasıl yansıdı? Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu“nda bu rakamlara ait cevapları yanıtladı.

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Toplantıda konuşan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, mobil iletişimin hızla büyümekte olan bir sektör olduğunu ve Türkiye nüfusunun %77’sinin akıllı cep telefonuna sahip olduğunu belirtti. Başkan Turnacı, sektörün 170 bin kişiye doğrudan, 800 bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağladığını ve ekonomiye olan katkılarının göz ardı edilemez bir noktada olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de kullanıcılar internete ve sosyal medyaya ne kadar vakit ayırıyor? Türkiye mobil kullanım verileri rakamlara nasıl yansıdı?

MOBİSAD ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Mobil İletişim Sektör Raporu” ile birlikte bu sorunun cevapları da açıklandı. Belirtilen verilere göre Türkiye mobil karnesi,

Toplam internet kullanıcısı 54.3 milyon

Sosyal medya kullanıcısı 51 milyon

Mobil kullanıcı sayısı 59.05 milyon

Mobil sosyal medya kullanıcısı 44 milyon

Nüfusun %98’i cep telefonu kullanıcısı

Bunların %77’si akıllı cep telefonu kullanıcısı

İnternete bağlantı süresi 7 saat 9 dakika

Sosyal medya kullanım süresi 2 saat 48 dakika

TV izleme süresi 2 saat 44 dakika

rakamları ile ifade edildi.

Ayrıca rapora göre, 2018‘de Türkiye’nin cep telefonu ithalatının 1 milyar 966 milyon dolar ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediği ve toplamda 9 milyon 820 bin 192 cep telefonunun Türkiye’ye getirildiği açıklandı. 2017 yılı ile 2018 yılı cep telefonu ithalatı kıyaslandığında %30’luk bir düşüşün söz konusu olduğu belirtildi. MOBİSAD Başkanı Turnacı, ithalatı doğru şekilde baskılamak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini de dile getirdi.