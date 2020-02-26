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Türkiye Lenovo ile Üretecek
Lenovo önderliğinde bir araya gelen FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve İTÜ ARI Teknokent “Teknoloji ile Üretelim” platformunu duyurdu.
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FutureBright Group’un Türkiye’de teknoloji kullanımı eğilimi konusunda gerçekleştirdiği araştırma sonucunda toplumun teknoloji ile üretmek yerine teknolojiyi tükettiği ortaya çıktı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Türk insanı teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı üretime entegre etmekte zayıf kalıyor. Bununla birlikte Türkiye’de bireyler, teknoloji ile üretim konusundaki bilgi yetersizliğinden dolayı teknolojiyi üretim alanında verimli kullanamıyor. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin kalkınması için teknoloji ile üretmenin önemine inanan öncü kuruluşlar, ülkemizde katma değerli üretimi arttırmak ve toplumsal refahı desteklemek üzere “Teknoloji ile Üretelim” platformunu kurdu.
Lenovo önderliğinde kuruldu
Platformunun duyurusu FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç Dr. Deniz Tunçalp’ın katılımı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.
Türkiye’de teknolojiyle üretimi hedefleyen “Teknoloji ile Üretelim” platformu çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak.
Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7 – 13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek.
Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik “Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi” de kuracak.
Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; etkin ve üretken bilgisayar kullanımı, 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.
“Teknoloji ile üretmeye ışık tutuyoruz”
“Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım toplantısında konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, girişimin amacı hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için teknolojinin eğitime entegre edilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle Lenovo olarak kuruluşuna öncülük ettiğimiz platformun amacı, Türk toplumunun teknolojiyi tüketen tarafta değil, teknoloji ile üreten tarafta olmasını sağlamaktır. Bugün itibariyle harekete geçirdiğimiz sürdürülebilir “Teknoloji ile Üretelim” platformu, FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent gibi alanlarında öncü kuruluşların buluştuğu markalar üstü topyekûn bir girişimdir. Başarsoft, Arena Bilgisayar, Artım Bilişim, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar ve Techdata Bilgisayar Sistemleri gibi şirketlerde bu platforma destek vermektedir.”
Hantaloğlu sizlerine şöyle devam etti: “Platform olarak teknolojiyi kullanarak üretim amacımıza yönelik yol haritamızı belirleyip çalışmalarımıza başladık. Teknoloji ile üretime geçebilmek ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel koşul, ilgili herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip olmasıdır. Dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulması mümkün değildir. Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen, teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de teknoloji ile üretimi sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.”
Teknoloji ile Üretelim platformunun web sitesine http://teknolojiileuretelim.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Yazılım
WhatsApp Web için karanlık mod geliyor!
Sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın karanlık moda kavuşması uzun zamandır bekleniyor. Firma, Android ve iOS işletim sistemleri için beta sürecinde olan karanlık modu yakın zamanda WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasına da getirecek.
WhatsApp ekibinin Web ve masaüstü sürümleri için karanlık mod üzerinde çalıştığı WABetaInfo ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Mobil uygulamanın beta sürümü ile aynı şekilde karanlık mod tamamen siyah bir deneyim sunmuyor. OLED ekranların yapısı gereği siyah rengi pikselleri kapatarak göstermesi, karanlık mod kullanıldığında cihazlara enerji tasarrufu sağlıyor. Fakat WhatsApp’ın sunacağı karanlık mod tamamen siyah bir yapıda olmadığından enerji tasarrufundan bahsetmemiz mümkün değil.
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WhastApp Web ve masaüstü sürümünün karanlık mod desteğinin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Fakat şirketin karanlık modu mobil uygulamaya getirme konusunda ki zamanlamasına bakılarak özelliğin gecikebileceğini söylemek mümkün. WhatsApp’ın mobil uygulama için karanlık mod üzerinde çalıştığı haberleri ilk olarak 2018 yılının son aylarında ortaya çıkmıştı.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G görüntüleri TENAA’da ortaya çıktı!
Çinli sertifikasyon ajansı olan TENAA‘nın bu haftanın başında yayınladığı belgelere göre Nubia Red Magic 5G sertifika listesine eklendi. Sertifika listesine eklenen telefonla ilgili bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. NX659J model numarası taşıyan cihaz, sol tarafı mavi , sağ tarafı ise kırmızı renkli boya ile kaplanan çift renkli bir çerçeve ile gelecek.
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Nubia Red Magic 5G ilk görüntüleri nasıl değerlendirildi?
Cihazın arkasında, üst ve alt kısımındaki ısı dağılımı için görünür ızgaralara sahip metal kasa bulunuyor. Ayrıca üçlü kameraları üstte barındıran uzun parlak bir şerit, ortada Red Magic markası ve altında bir logo mevcut. Yanlara baktığımızda, sağda kapasitif düğmelerinin yanında başka bir havalandırma görüyoruz. Sol tarafta da benzer bir havalandırma, uyarı belirteci ve ses açıp kapama tuşu bulunuyor. TENAA listesinde ayrıca telefonun 6.65 inçlik bir ekran ve 4400 mAh büyüklüğünde pil ile geleceği ortaya çıktı.
Red Magic 5G‘nin en önemli özelliklerinden biri 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Bu da onu yüksek ekran tazeleme hızına sahip bir spor panel ile gelen ilk akıllı telefon haline getirecek. Cihazın şarj sırasında aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için 16 GB LPDDR5 RAM ile birlikte “hava soğutmalı şarj desteği” ile eşleşen Snapdragon 865 SoC kullanılacak.
Kamera tarafında ise 64 MP değerinde Sony IMX686 sensörü ile geleceği tahmin ediliyor. Telefonun MWC‘de ortaya çıkması bekleniyordu fakat etkinlik iptal olduğu için Çin‘de tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ile süper hızlı dosya transferi geliyor!
Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini duyurması için teknoloji severlerin önünde daha uzun bir süre var. Buna rağmen iPhone 12 ile ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. Son iddiaya göre, bir sonraki iPhone serisinde yüksek hızlı dosya aktarımına imkan tanıyan yeni bir kısa menzilli Wi-Fi standardı bulunacak.
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iPhone 12, 802.11ay standardı ile yüksek hızlı dosya aktarımı sağlayacak
Japon teknoloji haber sitesi Macotakara’da yayınlanan bir iddiaya göre, WiFi 6’nın bir parçası olan 802.11ay standardı iPhone 12 serisinde yer alacak. Geliştirme süreci devam eden 802.11ay; yüksek bant genişliğine sahip veri aktarımı için 60GHz frekansı kullanırken, Bluetooth gibi kısa menzilde çalışıyor. Ayrıca iki cihazın arasında bağlantı kurulurken ortak kablosuz ağ bağlantısı gibi ara bir donanım da gerekmiyor. Bu nedenle protokolün AirDrop ile dosya transferi işlemlerinde kullanılması planlanıyor.
iPhone 12 ile ilgili diğer iddia ise şarj konusunda önemli bir eksikliği giderecek. Yeni seri ile beraber kullanıcılara artık kablosuz ters şarj özelliğinin de sunulacağı bildiriliyor. Kablosuz şarjın ardından önemli bir yenilik olarak belirtilen kablosuz ters şarjın iPhone 11 ve 11 Pro modelleriyle de uyumlu olacağı söyleniyor.
Halihazırda Qualcomm modemlerde sunulan 60GHz frekansı, yeni iPhone serisi ile yakın gelecekte Apple tarafından da kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca yakın menzildeki kayıp cihazların bulunmasına yardımcı olacak AirTag adlı akıllı anahtarlığın da yeni telefonlarla eş zamanlı olarak tanıtılacağı belirtiliyor.