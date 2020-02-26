Türkiye Lenovo ile Üretecek

Lenovo önderliğinde bir araya gelen FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve İTÜ ARI Teknokent “Teknoloji ile Üretelim” platformunu duyurdu.

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FutureBright Group’un Türkiye’de teknoloji kullanımı eğilimi konusunda gerçekleştirdiği araştırma sonucunda toplumun teknoloji ile üretmek yerine teknolojiyi tükettiği ortaya çıktı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Türk insanı teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı üretime entegre etmekte zayıf kalıyor. Bununla birlikte Türkiye’de bireyler, teknoloji ile üretim konusundaki bilgi yetersizliğinden dolayı teknolojiyi üretim alanında verimli kullanamıyor. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin kalkınması için teknoloji ile üretmenin önemine inanan öncü kuruluşlar, ülkemizde katma değerli üretimi arttırmak ve toplumsal refahı desteklemek üzere “Teknoloji ile Üretelim” platformunu kurdu.

Lenovo önderliğinde kuruldu

Platformunun duyurusu FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç Dr. Deniz Tunçalp’ın katılımı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye’de teknolojiyle üretimi hedefleyen “Teknoloji ile Üretelim” platformu çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak.

Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7 – 13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek.

Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik “Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi” de kuracak.

Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; etkin ve üretken bilgisayar kullanımı, 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.

“Teknoloji ile üretmeye ışık tutuyoruz”

“Teknoloji ile Üretelim” platformunun tanıtım toplantısında konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, girişimin amacı hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için teknolojinin eğitime entegre edilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle Lenovo olarak kuruluşuna öncülük ettiğimiz platformun amacı, Türk toplumunun teknolojiyi tüketen tarafta değil, teknoloji ile üreten tarafta olmasını sağlamaktır. Bugün itibariyle harekete geçirdiğimiz sürdürülebilir “Teknoloji ile Üretelim” platformu, FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent gibi alanlarında öncü kuruluşların buluştuğu markalar üstü topyekûn bir girişimdir. Başarsoft, Arena Bilgisayar, Artım Bilişim, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar ve Techdata Bilgisayar Sistemleri gibi şirketlerde bu platforma destek vermektedir.”

Hantaloğlu sizlerine şöyle devam etti: “Platform olarak teknolojiyi kullanarak üretim amacımıza yönelik yol haritamızı belirleyip çalışmalarımıza başladık. Teknoloji ile üretime geçebilmek ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanmak için temel koşul, ilgili herkesin gerekli dijital yeteneklere sahip olmasıdır. Dijital teknoloji yetenekleri kazanmadan ve bu teknolojilerin potansiyeli anlaşılmadan teknoloji ile üretmeye yönelik bir vizyon oluşturulması mümkün değildir. Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen, teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de teknoloji ile üretimi sağlayacak ortak paydada buluşmak üzere tüm özel ve kamu kuruluşlarına, bu platforma katılmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.”

Teknoloji ile Üretelim platformunun web sitesine http://teknolojiileuretelim.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.