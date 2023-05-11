Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Elazığ ziyareti sırasında Türkiye’nin çip üretimi konusunda atılacak adımları açıkladı. Demir, TÜYAR isimli şirketin kurulduğunu ve bu şirketin Türkiye’nin çip politikasını belirlemek ve çip üretimine yönelik yatırımları hayata geçirmekle sorumlu olacağını duyurdu.

Dünya teknolojisindeki gelişmelerle birlikte otomobilden telefona, beyaz eşyadan savunma sanayii ürünlerine kadar pek çok alanda çip kullanımı artıyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) çip üretimi konusunda yeni girişimlerde bulunuyor. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin çip üretim kabiliyetini geliştirmek amacıyla kurulan TÜYAR şirketini Elazığ’da açıkladı.

Demir, Elazığ ziyaretinde yaptığı açıklamada “Çip konusuyla ilgili TÜYAR adında bir şirket kurduk. Bu şirketin asli görevi, Türkiye’nin çip politikasını oluşturmak ve çip üretimiyle ilgili işbirlikleri ve yatırımları yapmaktır. Çip kaplama işlemini TÜYAR şirketiyle Elazığ’da gerçekleştireceğiz.” dedi.

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Demir ayrıca, SSB’nin şirketi STM’nin geliştirdiği “Duvar Arkasını Görüntüleyen Radar” sisteminin 2020 depreminden sonra bölgeye gönderilmesiyle 30 kişinin enkaz altından kurtarıldığını söyledi. Demir, TÜYAR’la birlikte çip üretiminin de Elazığ’da yapılacağını belirterek, Elazığ’ın savunma sanayii alanında yeni bir teknoloji üretim merkezi olabileceğini gösterdi.

TÜYAR, çip üretimi ve duvar arkası radarı konularında Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknopark ile işbirliği yapacak. Bu sayede bölgenin kalkınması ve üniversitenin ulusal sıralamadaki yeri bekleniyor.

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