Ülkemizdeki ekonomik şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kurda yaşanan artış vergi yüküyle birleşince tüm teknolojik ürünlerin satış fiyatları neredeyse her gün artıyor.

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Bu nedenle de Türk halkı, her geçen gün istemeyerek de olsa amiral gemisi satın alma imkânını kaybediyor. Son birkaç yıldır ülkemizde en çok satan cep telefonlarına baktığımızda orta segment cihazların yükselişini görüyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki artık orta segment telefonların satış fiyatları bile birçok vatandaşımız için çok pahalı.

Şartlar böyle olunca gözler ister istemez giriş seviyesi telefonlara çevriliyor.

realme C55, tam bu noktada bence tüm rakipleri arasından sıyrılarak öne çıkıyor. Böyle düşünmemin en büyük nedeni realme C55’in piyasaya çıktığı fiyatın TL bazında altına düşmüş olması ve iki farklı versiyonuyla her bütçeye hitap etmesi.

Teknik özellikler anlamında baktığımızda da kendi segmentindeki birçok telefondan aşağı kalmadığını ve günü kurtaracaktan daha fazlasını sunduğunu söyleyebilirim.

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realme C55 Teknik özellikleri:

Tasarım: 165.6 x 75.9 x 7.9 mm 189.5 gram

Ekran: 6.72 inç IPS LCD F:HD+ 90Hz 680 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Helio G88

RAM/Depolama: 6/128 – 8/256

Kamera: 64MP + 2MP / 8MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2

Fiyat: 6.100 TL – 7.999 TL