MSI markasının taşınabilir monitör modeli olan PRO MP161 incelemesiyle karşınızdayız.

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USB Tip-C üzerinden güç ve DisplayPort bağlantısı ve HDMI üzerinden de görüntü aktarımı yapabilen hafif ve taşınabilir monitör PRO MP161 modelinin detaylarını ve deneyimlerini Aydoğan aktarıyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi için; https://tr.msi.com/Portable-Monitor/PRO-MP161

Satın almak için; https://www.hepsiburada.com/msi-15-6-pro-mp161-1920×1080-fhd-flat-ips-60hz-anti-glare-mobile-monitor-p-HBCV00004G6COO?magaza=Teknorya&url_src=and-product-detail

Not: Bu videoda yer alan MSI PRO MP161 taşınabilir monitör modeli inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

MSI PRO MP161 özellikleri

Boyutlar: 362,26 x 232,92 x 17,8 mm / 10,8 mm

Ağırlık: 750 gram

Ekran: 15,6 inç FHD 60 Hz 4 ms IPS ekran

Parlaklık: 250 cd/m2

sRGB: %53

Yerleşik Ergo Katlanır Ayak: 0° ~ 180°

Bağlantı: 1x Mini-HDMI (2.0b) / 2x USB Tip-C (DP 1.2a & 15 W PD)

Ses: 2x 1,5 Watt

Uyumluluk: PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Mobile, Notebook