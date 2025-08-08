Türkiye, iletişim teknolojilerinde bir üst seviyeye geçmek için 6G hazırlıklarını başlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve ultra hızlı bağlantı gibi teknolojileri hayatımıza entegre edecek 6G için stratejik planlamaların masaya yatırıldığını açıkladı. Peki 6G ne zaman gelecek?

Türkiye 6G için kolları sıvadı!

Sayan, “6G ile ilgili teknolojilere yönelik hazırlıkları başlattığımızı gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bunların hiçbirisi hamaset değil, harekete, eyleme geçmenin çıktıları.” ifadelerini kullanarak, 6G çalışmaları için başlangıç fişeğinin atıldığı sinyallerini verdi.

Bu adım, Türkiye’nin yalnızca tüketici değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir ülke olma hedefini de güçlendiriyor.

Türkiye 5G konusunda nerede?

Türkiye, 5G teknolojisi konusunda henüz tam anlamıyla yaygınlaşma aşamasına ulaşmış değil. Deneme çalışmaları ve sınırlı kapsama alanı olan pilot bölgeler bulunsa da, altyapı dönüşümü yavaş ilerliyor. 5G’nin ülke genelinde aktif olarak kullanılmaya başlanması için baz istasyonlarının modernizasyonu, fiber altyapının yaygınlaştırılması ve yerli üretim donanımların artırılması gerekiyor.

Sayan, konu hakkında “2026 hedefimiz net. Türkiye’nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G’yi aktif kullanabilmek. Bakanımız açıkladı, 5G ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız, 2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız. Bugün sadece deneme noktalarında var.” dedi.

Türkiye 6G hedefleri ne kadar gerçekçi?

6G teknolojisi için dünya genelinde 2030 civarı hedefleniyor. Türkiye’nin bu alandaki hazırlıklara şimdiden başlaması, küresel yarışta geri kalmamak adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ancak 5G’nin tam anlamıyla hayata geçirilmemiş olması, 6G hedeflerinin ne kadar kısa sürede gerçekleştirilebileceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Yine de erken planlama, teknoloji geliştirme süreçlerinde yer alma ve standartların belirlenmesinde söz sahibi olma açısından kritik bir adım.

6G ile birlikte, saniyede terabit seviyesinde veri aktarımı, gecikme sürelerinin milisaniyenin altına düşmesi ve milyarlarca cihazın eşzamanlı olarak bağlanabilmesi gibi yenilikler hayatımıza girecek. Türkiye’nin bu alandaki vizyonu, yerli üretim altyapı çözümleriyle hem iç pazara hem de ihracata yönelik teknolojiler geliştirmek.

