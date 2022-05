Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz ‘in yeni konuğu Turkcell oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Turkcell’e olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

https://iys.org.tr/ sistemini kullanarak istenmeyen mesajları engelleyebilirsiniz.

Soru Başlıkları

00:00 Giriş

00:58 Genel Yorumlar

03:01 Fiyat politikaları pahalı olduğu için öbür operatörlere göre daha farklı bir algısı var sanki. Bu ‘pahalı’ algısını bir şekilde aşmaları gerektiğini düşünüyorum.

04:07 Fiyat ların ucuzlaması salla kazandan daha iyi hediyeler vermesi ve paketlerin gereksiz şeylerle şişirilmemesi.

09:46 Hesabım uygulaması sade renk ile yapılması gerekir. Düz çizgiler ile grimsi box shadow verilerek efsane gözükür. Kısaca 2 palet renk olursa iyi olur. Karanlık mod geldi mi o görüntüyü düşünemiyorum. Tadından yenmez 🙂

11:19 Gereksiz SMS ile kampanya mesajları atmasın , fiber altyapı için Türk Telekom altyapısı üzerinden kendi altyapılarını kazı yoluyla getirip sokak girişlerine beyaz port kutuları koysunlar.

13:12 Yeni müşteriye fırsatlı paketler verip, eskilere kazık paketler vermesi. Ayrıyeten kesinlikle fiyatlar. Kasım ayında 32 tl ye üye olduğum rahat tarife adı altında faturalı gibi fatura ödeyip, taahhütsüz bir tarife. Şu an (Mayıs 2022) 54 tl. Her ay zam geldi.

16:12 Turkcell hat kullanıyorum ve gördüğüm şey tam anlamıyla şu: uygun eski paketleri kaldırıp saçma sapan ve pahalı yeni paketler çıkarıyorlar. hem fiyat artıyor hem de maldan kısıyorlar.

19:26 Fiber internet kullanan müşterilerine verdikleri modem kısıtlı olmaması tüm özelliklere erişim yetkisi vermelerini. Hatta kullanıcı adı şifresini de paylaşsınlar biz istediğimiz router satın alıp kullanabilelim.

25:10 Artık şu numara engelleme bedava olsa da saçma sapan yerlerden gelen smsleri sonsuza dek engelleyebilsek.

27:40 Salla kazandan düzgün bir şeyler vermesini.

28:55 Çok fazla paket olması kafamı karıştırabiliyor, çok fazla paket yerine maksimum 4-5 paket olması daha iyi olacaktır ve paket fiyatları senede 1 zamlanması bizim açıdan iyi olacaktır.

29:33 İstediğim şekilde kendime özel paket hazırlama.

34:22 Superonline abonelerine sunduğu tv+ box kutusunu android işletim sistemine çevirmesi ve google servislerini (google play) ön yüklü getirmesi kullanıcılar adına ek bir kazanç olacaktır.

35:17 Türkcell için Süper online Altyapı her yerde olması.

