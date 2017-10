Turkcell’den 29 Ekim Hediyeleri!

Turkcell, Cumhuriyet’in 94. yılı için tüm müşterilerine 29 Ekim günü geçerli olmak üzere 500 dakika, 1 GB ve 1000 SMS hediye ediyor. Her yöne geçerli dakika ve internet hediyesinin yanı sıra, TV+ ve fizy gün boyunca Turkcell müşterilerine

ücretsiz olacak.

Turkcell, Cumhuriyet’in 94. yılında, Türkiye için anlamı büyük olan bu günü müşterilerine özel hazırladığı hediyelerle kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Turkcell’lilere her türlü kullanımları için geçerli dakika, internet ve SMS hediyesiyle birlikte zengin içerikli dijital servisleri TV+ ve fizy’yi armağan ediyor.

Kampanya 29 Ekim 2017 saat 09.00 ile 30 Ekim 2017 saat 09.00 arasında bir gün boyunca geçerli olacak. Turkcell’lilerin bu 24 saatlik süreçte kullanabileceği her yöne geçerli 500 dakika, 1GB internet, 1000 SMS hatlarına otomatik olarak yükleniyor. Bunun yanı sıra yeni nesil iletişim platformu BiP üzerinden de aramalara özel her yöne 1000 dakika konuşma hediye ediliyor. Turkcell tablet gibi cihazları için sadece data hattı kullanan müşterilerine de otomatik olarak 1GB ve BiP’ten her yöne aramalarda geçerli 1000 dakika konuşma süresi tanımlıyor.

TV+ tüm Turkcell’lilere açık

Turkcell’in sunduğu hediyeler sadece iletişim paketiyle sınırlı kalmıyor. Bu özel günde müşterilerinin Turkcell uygulamalarını rahatça kullanabilmelerini de sağlıyor. TV+’ın tüm kanalları, Cumhuriyet Bayramı süresince Turkcell’liler tarafından izlenebiliyor. Sadece bu uygulamada kullanılabilecek 2GB internet de ayrıca tanımlanıyor. TV+’ın yanı sıra müzik platformu fizy de 29 Ekim’de tüm müşterilerin kullanımına açık olacak. Turkcell’liler gün boyunca diledikleri şarkıları ücretsiz olarak dinleyebilecekler.