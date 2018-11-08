AKK (Adil Kullanım Kotası) ne olacak? (VİDEO)

Adil Kullanım Kotası veya Adil Kullanım Noktası olarak bilinen uygulama, ülkemizde son yıllarda fazlasıyla tartışıldı. Hatırlarsanız 2017 yılında Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), AKN uygulamasının 2019 başı itibarıyla kaldırılacağını ve 2019’dan önce de konuyla ilgili bir dizi iyileştirmeler yapılacağını söylemişti. Geçtiğimiz yıl bu iyileştirmeler devreye girdi ve gece saatlerinde kota uygulamasının geçerli olmamasıyla birlikte kota aşımı sonrası düşürülen hızlarda iyileştirme yapıldı.

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2019’a girmeye hazırlandığımız bugünlerde ise kota konusu tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AKN uygulamasının 2019 itibarıyla kaldırılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Türk Telekom faturalarında AKN uygulamasıyla ilgili yer verilen bilgiler, kafaların karışmasına sebep oldu.

AKN yerine ‘kota mı geliyor?

Aşağıdaki ekran görüntüsünden görebileceğiniz üzere, 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son veriliyor. Ancak eğer 100 GB’lık bir paket kullanıyorsanız, mevcut internet paketiniz yine 100 GB kotalı olarak kalmaya devam ediyor. Burada değişen tek fark, kota dolduğunda verilen hızın eskisinden daha iyi olması.

Yukarıda görmüş olduğunuz fatura bilgisinin yanı sıra, Türk Telekom’un iş ortaklarına AKN uygulamasıyla ilgili gönderdiği bir mail ortaya çıktı. Bu mailde de paket kotalarının aynı kaldığını ancak kota sonrası düşürülen hızların değiştiğini görüyoruz. Ayrıca burada yeni ve mevcut müşteri farklılıkları da mevcut.

Görünüşe göre yeni yılda ülkemizde hem kotalı hem de kotasız internet paket seçeneklerini göreceğiz. Bu noktada kotasız internet fiyatlarının nasıl olacağı ve mevcut paketlerin ne şartlarda devam edeceği bir hayli önemli.