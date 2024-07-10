Türkiye Varlık Fonu (TVF), ülkenin en büyük telekomünikasyon operatörü olan Turkcell’deki %26,2’lik hissesini satma olasılığını değerlendiriyor. Pazartesi günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılan haber, TVF’nin bu kritik karar öncesinde potansiyel alıcılarla gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirdiğini ortaya koydu. TVF yönetim kurulu henüz nihai bir karar vermemiş olsa da, fon içindeki bazı üyeler Turkcell’i stratejik bir varlık olarak gördükleri için satışa karşı çıkıyor.

İçindekiler Turkcell ile Araplar ilgileniyor

Turkcell ile Araplar ilgileniyor

TVF’nin, ülkenin telekomünikasyon devi Turkcell’deki hisselerini satma konusundaki değerlendirmeleri sürüyor. Bloomberg’in haberine göre, TVF içinde bu satışa karşı çıkanlar bulunmakta, çünkü bazı yetkililer Turkcell’i stratejik bir varlık olarak değerlendiriyor. Bu nedenle, TVF yönetim kurulu tarafından alınacak kararın oldukça kritik olduğu belirtiliyor. Nihai kararın, TVF yönetim kuruluna başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği ifade edildi.

Haberde, Arap ve Azerbaycan’dan yatırımcıların Turkcell hisseleriyle ilgilendikleri belirtiliyor. Bazı kaynaklar, fonun potansiyel bir satış konusunda danışmanlık yapmak üzere en az bir yatırım bankasıyla temasa geçtiğini, ancak henüz resmi bir yetki verilmediğini söyledi. Hem TVF hem de Turkcell, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

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Bu raporun ardından Turkcell hisseleri %5,4 artışla 111,7 TL’ye (3,41 $) yükselerek şirketin 2000 yılındaki halka arzından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. TVF’nin 2020 yılında hisseleri satın almasının ardından, Turkcell hisseleri dolar bazında %50’den fazla artarak şirkete 7,3 milyar dolar piyasa değeri kazandırdı.

Rus milyarder Mikhail Fridman tarafından kurulan LetterOne Investment Holdings’in %19,8 hissesi bulunurken, hisselerin geri kalanı Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda (NYSE) depo sertifikası olarak işlem görüyor. TVF, hisseleri satın aldığında hem en büyük hissedar oldu hem de Turkcell’in dokuz yönetim kurulu üyesinden beşini atama hakkını elde etti.

Turkcell, kuruluşunun 30. yılını ve NYSE’deki varlığının 24. yılını kutladığı bu dönemde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Pazartesi günü, borsa Turkcell için kapanış gongunu çalarak NYSE’deki çeyrek asırlık varlığını kutladı. Turkcell CEO’su Ali Taha Koç, şirketin son otuz yıldaki dönüşüm yolculuğunu değerlendirdi ve Turkcell’in artık sadece bir telekomünikasyon operatörü olmadığını vurguladı. Koç, şirketin internet sağlayıcılığından dijital ödeme sistemlerine, dijital yayıncılıktan mobil mesajlaşma uygulamalarına, dijital müzik platformlarından veri merkezi ve bulut teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye Varlık Fonu, 2016 yılında kuruldu ve özel sektör için çok büyük olduğu düşünülen yatırımları gerçekleştirmek amacıyla önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Fon, Hazine’den devralınan Halkbank ve Ziraat Bankası’ndaki hisseler de dahil olmak üzere çeşitli varlıkları elinde bulunduruyor. Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ve yerel borsada da hisseleri bulunuyor. TVF’nin Turkcell’deki hisselerini satma olasılığı, fonun gelecekteki stratejik hamleleri ve Türkiye ekonomisine olan katkısı açısından büyük bir önem taşıyor.

Bu gelişmeler ışığında, TVF’nin vereceği karar, sadece Turkcell için değil, Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründeki dengeler ve yatırım ortamı için de belirleyici olacak. Potansiyel alıcılarla yapılan görüşmelerin ve TVF’nin iç değerlendirmelerinin sonucunu bekleyen piyasa, bu önemli kararın ardından şekillenecek yeni durumu dikkatle izliyor.