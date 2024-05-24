Turkcell kampanya yaptı. Şirket, 30. yılına özel olarak müşterilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sinemaseverler için hazırlanan “1 Sinema Bileti Alana 1 Sinema Bileti Hediye” kampanyası, tüm Turkcell kullanıcılarına yönelik olarak geri döndü. Bu özel kampanya, Pazartesi ve Çarşamba günleri geçerli olup, herhangi bir hat veya tarife sınırlaması olmaksızın tüm Turkcell aboneleri tarafından kullanılabiliyor.

Turkcell Kampanya Yaptı: 1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye Kampanyası Geri Döndü

Turkcell’in sunduğu bu cazip kampanyadan yararlanmak oldukça basit. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, GNÇ isimli mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılmak için bir şifre almak. Uygulama üzerinden kampanyalar bölümüne girip, “Şifre için kaydır” seçeneğini kullanarak şifrelerini alabilirler. Alınan bu şifre, sinema bileti alımı sırasında gişe görevlisine söylenerek kullanılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Her kullanıcı ayda sadece bir defa şifre alabiliyor.

Turkcell’in bu özel kampanyası belirli sinema salonlarında geçerli olacak. GNÇ uygulaması üzerinden kampanyaya dahil olan sinema salonlarının listesini görmek mümkün. Kampanyaya dahil olan bazı sinema zincirleri arasında Cinemarine, Cinens, Cinetech, Avşar Sinemaları, Cinegold, Cinemapink, Cinenova, Cinetime ve Prestige bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, geniş bir sinema salonu ağı içinde istedikleri filmi izleyebilirler.

Turkcell, 30. yılına özel olarak sadece sinemaseverlere değil, tüm kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunuyor. Daha önce duyurulan ve büyük ilgi gören “Paketler İkiye Katlandı” kampanyası da bunlardan biri. Bu kampanya ile Turkcell kullanıcıları, belirli paketlerini iki katına çıkararak daha fazla internet ve konuşma süresine sahip olabiliyorlar. Bu kampanya 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Sinema kampanyası ise 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Bu tür kampanyalar, Turkcell’in kullanıcı memnuniyetini artırma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

“1 Sinema Bileti Alana 1 Sinema Bileti Hediye” kampanyası, sinemaseverler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Kullanıcılar, bu tür kampanyaların sosyal hayatlarına olumlu katkı sağladığını ve sinema keyfini daha erişilebilir hale getirdiğini belirtiyor. Özellikle hafta başında ve ortasında sunulan bu fırsat, yoğun iş temposu arasında bir mola vermek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi ve kullanım koşulları GNÇ uygulaması üzerinden takip edilebilir. Ayrıca, kampanyanın geçerli olduğu sinema salonlarının listesi de yine uygulama üzerinden erişilebilir durumda. Şirketin bu jesti, 30. yılını kutlarken müşterilerine verdiği değeri ve onları mutlu etme konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor.

Bu özel fırsatı kaçırmamak ve sinema keyfini ikiye katlamak için GNÇ uygulamasını indirip şifrenizi hemen alabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kampanya nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!