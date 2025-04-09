Çin hükümetinin, Çin gümrük vergileri politikaları doğrultusunda ABD menşeli yapımlara karşı daha sert adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bloomberg kaynaklı habere göre, Çin yönetimi, ülkede Hollywood yapımı filmlerin gösterimini tamamen yasaklamayı değerlendiriyor. Bu potansiyel yasak, yalnızca kültürel değil aynı zamanda ekonomik yankılar da uyandırmaya aday.

Çin Hükümeti Hollywood filmlerini yasaklıyor!

Özellikle son yıllarda Çin, gümrük vergileri konusunda agresif adımlar atarken, bu stratejilerin sinema endüstrisine de yansıyacağı sinyalleri gelmeye başlamıştı. ABD ile yaşanan ticaret gerilimlerinin kültürel alana taşınması, Çin’in yumuşak gücünü artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak istediğinin açık göstergesi olarak yorumlanıyor. Eğer Çin, gümrük vergileri kapsamına sinema içeriklerini de dahil ederse, bu durum Amerikan stüdyoları için büyük bir gelir kaybı anlamına gelecek.

Çin’in sinema salonları dünya genelinde en çok gişe hasılatı sağlayan pazarlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda Çin, gümrük vergileri yoluyla sadece ticari malları değil, kültürel ürünleri de stratejik bir silah olarak kullanıyor olabilir. Çinli yetkililerin bu hamleyi, ülke içinde daha fazla yerli film ve dizi üretimini teşvik etmek amacıyla planladığı düşünülüyor.

Ancak bu girişim sadece sinema dünyasını değil, dijital yayıncılık platformlarını da yakından ilgilendiriyor. Netflix, Disney+ gibi platformlar, bu tip sınırlamalarla daha önce de karşı karşıya kalmıştı. Eğer bu yeni karar uygulamaya geçerse, dijital içerik sağlayıcılarının Çin pazarındaki varlığı ciddi biçimde tehlikeye girebilir.

Çin, gümrük vergileri politikasını yalnızca ekonomik değil, kültürel bir koz olarak da kullanıyor. Hollywood’un bu yeni durum karşısında nasıl bir karşılık vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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