Turkcell Dergilik, Ekim Ayında Okunma Rekoru Kırdı!

Turkcell Dergilik uygulaması Ekim ayında, bu zamana kadarki en fazla yayın indirme rakamına ulaştı. 2 milyondan fazla dergi ve 750 bin gazete okunan Dergilik’te Ocak’tan bu yana indirilen dergi adedi, 15.5 milyonu geçti.

Yerel ve ulusal 20 gazete ile 345 dergiyi tek bir platform üzerinden kullanıcılarıyla buluşturan Turkcell Dergilik, Ekim ayında, bu zamana kadarki en yüksek yayın indirme rakamına ulaştı. Ekim’de Dergilik’ten 2 milyondan fazla dergi ve 750 bin adet de gazete okundu. Dergilik, 2017 başından bu yana 15.5 milyondan fazla yayını okuyucuyla buluşturdu.

2017’de 4 milyon kullanıcı eklendi

Dergilik’in Gazetelik rafında Hürriyet, Sabah, Daily Sabah, Milliyet, Vatan, Akşam, Güneş, Star, Türkiye, Takvim, Karar, Yeni Birlik, Yeni Şafak, Fotomaç ve İstanbul Ticaret Odası ulusal gazeteleriyle birlikte Türkiye’nin en büyük şehirlerine ait yerel gazeteler Erzurum Pusula Gazetesi, Samsun Haber Gazetesi, Ankara Sonsöz Gazetesi, Eskişehir Anadolu ve İzmir Yeni Asır da yer alıyor. Çevrimdışı özelliğiyle istenilen yerde okuma fırsatı veren dijital platform 20 gazeteye ek olarak tam 345 dergiye de ulaşma imkanı sunuyor. Dergilik uygulamasından 2017 yılının 3. Çeyreğinde 4,7 milyon kişi yararlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre Dergilik faydasından yararlanmış kullanıcı sayısı 18 kat arttı. İndirilen dergiler arasında tür olarak mizah ve bilimin popülaritesi Ekim’de de devam etti.

345 popüler dergi ve 20 gazete

Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiği Dergilik’te yer alan dergilerin tümüne ayda 16.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. Uygulamayı indiren herkes 20 gazete ile 335 dergiyi ücretsiz okurken, dileyen okurlar abone olmadan da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar. Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 TL’den, Hürriyet gazetesi ise aylık 10.99 TL’den satılıyor. Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte tüm dergilere ve ücretsiz günlük gazete içeriklerine ulaşabiliyorlar.

Hardware Plus Dergilik’te!

Onlarca dergi ve gazete arasından dilediğinizi okuyabileceğiniz Dergilik’te Hardware Plus dergimizi de Dergilik’ten online olarak 3,49TL’ye satın alabilir ya da aylık 14,99TL’ye tüm dergilerimizi okuyabilirsiniz.