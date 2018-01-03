Turkcell Abonelerinden Yılbaşında Rekor İnternet Kullanımı!

Yeni yılın ilk dakikalarında Turkcell’liler, 7.6 milyon GB’ın üzerinde data kullanarak rekor kırdı. Yeni yılın ilk günü 634 milyon dakika konuşan Turkcell’liler, 327 milyon da SMS gönderdi. BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı da SMS sayısını geçerek 350 milyona ulaştı.

Yeni yıla sevdikleriyle girmek isteyen Turkcell’liler, en yoğun konuşma ve mesajlaşma dönemlerinden birini yaşadı. 31 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihlerini arasındaki 48 saatlik sürede, Turkcell’liler yakınlarıyla toplam 634 milyon dakika konuşurken, en çok konuşma yapılan saat dilimi 31 Aralık’ta 14:00 – 15:00 aralığında gerçekleşti. En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Adana, Gaziantep ve Konya olurken, yurtdışıyla da 1 milyon 371 bin 837 dakika konuştu. Türkiye’den en çok Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, Bulgaristan ve İran arandı. Yurtdışındakiler ise Türkiye’yi en fazla sırasıyla Suudi Arabistan, Yunanistan, Almanya, Fransa ve Ukrayna’dan aradı.

Turkcell’liler 2 gün boyunca tam 7.6 milyon GB data kullandı. Data trafiğinde başı çeken iller 1 milyon 932 bin GB ile İstanbul, 478 bin 479 GB ile Ankara, 364 bin 934 GB ile İzmir oldu. Bu şehirleri, 275 bin 501 GB ile Bursa, 252 bin GB ile Antalya, 224 bin GB ile Kocaeli, 202 bin GB ile Mersin, 188 bin GB ile Hatay, 182 bin GB ile Adana ve 175 bin 555 GB ile Gaziantep izledi. Gönderilen SMS’lerin sayısı 327 milyon 655 bine ulaştı. Öte yandan telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebilen uygulama UpCall üzerinden 692 bin numaranın bilgisi görüntülendi.

Lifebox tarafında ise 31 Aralık – 1 Ocak günlerinde lifebox kullanıcıları 11.5 milyon fotoğraf ve video yüklemesi yapılırken, TV+ da yılbaşında yine izlenme rekorları kırdı. TV+ platformunda yaklaşık yarım milyon adet film seyredildi. Toplam izlenme süresi ise yaklaşık 400 milyon dakika olarak gerçekleşti. Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden de gönderilen yeni yıl kutlama mesaj sayısı, 2 gün içinde yaklaşık 350 milyon’a ulaştı. BiP’in grup görüntülü görüşmesinde toplam 113 bin dakikalık görüşme yapılırken, sesli ve görüntülü olarak 615 bin arama yapıldı ve BiP kullanıcıları toplamda 17 bin saati aşan sesli/görüntülü görüşme gerçekleştirdi.