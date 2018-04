Türk Telekom’un Sesli Adımlar projesi başarılarını dünyaya taşıyor

Türk Telekom’un Boni Global işbirliği ile 2014 yılında hayata geçirdiği, görme engelli bireylerin binaların karmaşık yapılarında rahatça hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Sesli Adımlar Projesi, ABD Birleşik Devletleri’nde görme engellilerle ilgili en önemli kuruluş olarak kabul edilen The National Federation of the Blind’dan (NFB – Ulusal Körler Federasyonu) tam not aldı. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan projenin sonunda, NFB’nin ABD’nin Baltimore şehrinde bulunan merkezinde yapılan testleri başarıyla tamamladı ve ülkenin çeşitli bölgelerinden katılan görme engellilerin beğenisini kazandı.

Sesli Adımlar gelecekte görme engellilerin hayatına daha fazla dahil olacak

NFB, 50 bin üyesi bulunan, ABD’nin 50 eyaleti, ayrıca Washington ve Puerto Rico’da bağlı kuruluşları bulunan bir organizasyon. NFB’de gerçekleştirilen projenin yöneticisi görme engelli emekli profesör Paul Ponchillia, yapılan testlerin Sesli Adımlar’ın gelecek yıllarda görme engellilerin hayatına daha fazla dahil olacağını gösterdiğini belirtti. Ponchillia, “Sesli Adımlar’ın kapalı alanlarda hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını görmek beni gerçekten umutlandırıyor, Sesli Adımları kullanarak bir binaya giriş yaptığımda, binanın tamamen kontrolüm altında olduğunu hissediyorum” dedi.

Sesli Adımlar, Apple’ın IOS 11 ile görme engelliler için tasarladığı ve 2017 sonunda yayınlanan bina içi ortamları doğru tanımlama ve konumlama özelliğini bünyesinde bulundurmasıyla ve kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkıyor. Şu an dünya üzerinde birçok farklı şehirde hizmet veren Sesli Adımlar, NFB’de gerçekleştirdiği proje ile global pazarda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sesli Adımlar uygulaması geçtiğimiz yıl, Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri’nde “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı.

Sesli Adımlar uygulaması, görme ve işitme engellilerin ücretsiz olarak alışveriş merkezi, havalimanı, kampüs, tatil köyü gibi büyük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri yeri cep telefonu ile bulmalarını veya o an nerede olduklarını anlamalarını sağlıyor. Ayrıca, hastane, belediye, bakanlık, cami ve kütüphanelerde de kullanılan uygulamadan tüm GSM operatörleri faydalanabiliyor. Sesli Adımlar, Wi-Fi tabanlı bir konum teknolojisi çözümü kullanması özelliğiyle dikkat çekiyor.