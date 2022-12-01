Türk Telekom müşterileri, ‘Fiks’ ile paket içeriklerini ve paket yenilenme sürelerini kendileri belirleyebiliyor. Uçtan uca dijital bir çözüm olma özelliğine sahip ‘Fiks Paketler’e yalnızca Online İşlemler uygulamasından ulaşılabiliyor.

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Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, dijital kanallarda kişiselleştirilmiş yenilikçi çözümlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Telekom müşterileri, ‘Fiks Paketler’ ile, kapsamlı müşteri analizleriyle belirlenen seçenekler arasından, paket içeriklerini ve sürelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebiliyor, belirledikleri dönemlerde paket içeriklerinin yenilenmesini sağlayabiliyor. Türk Telekom, faturasız hat sahibi müşterileri için geliştirdiği ‘Fiks Paketler’i, yalnızca Online İşlemler uygulaması üzerinden sunuyor.

Türk Telekom’dan dijital dönüşümde yenilikçi çözüm: ‘Fiks’

Türk Telekom faturasız mobil müşterileri, tam anlamıyla uçta uca dijital bir çözüm olma özelliğine sahip ‘Fiks’ ile istedikleri zaman, diledikleri yerde, belirledikleri periyotlarda kredi kartlarıyla verecekleri otomatik ödeme talimatıyla paketlerinin yenilenmesini sağlayabiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra taahhüt verme zorunluluğunun olmaması ve bu sayede herhangi bir cayma bedelinin bulunmaması da ‘Fiks Paketler’in avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türk Telekom, faturasız mobil hat müşterilerine Online İşlemler üzerinden yararlanabilecekleri Fiks 5GB, Fiks 10GB, Fiks 15GB, Fiks 20GB ve Fiks 25GB paketlerini 750 dk ve 250 SMS kullanım hakları ile sağlarken 20 gün, 28 gün, 30 gün ve 35 günde bir paket yenilenme seçenekleri sunuyor.

‘Fiks Paketler’ hakkında detaylı bilgiye buradaki linkten ulaşabilirsiniz.