Türk Telekom
Türk Telekom’dan virüs mücadelesinde kesintisiz iletişim mesajı!
Türk Telekom, yaptığı son açıklamalarda Koronovirüs salgını sürecinde kesintisiz iletişim için birtakım önlemler aldıklarını belirtti.
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Firma, açıklamalarda, aşağıdaki ifadeleri kullandı ve Koronovirüs ile mücadelede etkin rol oynayacaklarını ekledi;
“Kriz süreçlerinin yönetiminde kesintisiz iletişim sağlayabilmek stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizin, söz konusu salgını mümkün olan en az hasarla atlatması için etkili kurumlarca ortaya konan çabalara destek oluyoruz.
Bu bilinçle, ülkemizin iletişimi kesintisiz ve kusursuz işlemesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Süreç içerisinde, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını ön planda tutma sorumluluğumuzdan da hiçbir koşulda ödün vermiyoruz. Günün belli saatlerinde iletişim trafiğinin bir miktar arttığının farkındayız; ancak tüm alt yapı kabiliyetimizle kullanıcılarımızın kesintisiz internet hizmet almalarını sağlamayı başarmaktayız.
Milli görev bilinciyle işimizin başındayız!
Türk Telekom olarak mevcuttaki sistemin üzerine gelebilecek yükleri, trafik artışlarını, yoğunlukları taşıyabilecek. Yönetebilecek her türlü alt yapı ve donanıma sahibiz.
Ülkemizdeki tüm iletişim sisteminin ayakta durmasının elzem bir görev olduğunun farkındayız. Aynı milli sorumlulukla ve bu sorumluluğun bize yüklediği güçlü öz motivasyonla görevimizin başındayız.
Hastaneler, Mobese’ler, yurtlar ve benzeri birçok kritik alandaki iletişim ihtiyaçlarının devamı için tüm personelimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
Evlerinde bulunan bireysel müşterilerimizden, finans, sağlık, teknoloji ve daha birçok alandaki kurumsal müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımıza en sağlıklı şekilde hizmet vermek için tüm planlamalarımızı 81 ildeki müdürlüklerimizle birlikte yapmış bulunmaktayız.”
Türk Telekom: Koronavirüs sürecinde EBA için internet paketine 5GB daha ekledik!
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı uzaktan eğitim kararı üzerine, Eğitim Bilişim Ağı kapsamında sunduğumuz internet desteğine 5GB daha ekledik ve toplam 8 GB interneti kullanıma sunduk.
Bu süreçte uçuş yasağı olan, karantina nedeniyle ülkemize dönüş yapamayan müşterilerimizin de yanında yer aldık ve iletişim ihtiyaçları kapsamında ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlaması yaptık.
İçerisinde bulunduğumuz gibi olağanüstü süreçte dahi; milletimizin bize duyduğu yüksek güvenin hakkını mümkün olan en üst düzeyde verme anlayışı çerçevesinde hem sahadaki hem de ofisteki arkadaşlarımızın büyük özverisi ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürürken; tedbirlerimizi de en üst seviyede tutmaktayız.
Bu kapsamda gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin virüse karşı en etkin şekilde korunmalarını sağlamak adına aşağıdaki adımları ivedilikle attık:
Ayrıca şirket; ses, mobil ve internet hizmetlerinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm iletişimin devamlılığını sağlamak adına sahada aktif olarak çalıştıklarını dile getirdi. Türk Telekom ayrıca, ofislerde büyük bir özveri ile çalışan ve görevlerini “milli görev” bilinciyle devam ettiren tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerimizi sunarız, ifadelerini kullandı.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan EBA kullanımları için 3GB internet!
Türk Telekom’dan, uzaktan eğitim süreci için tam destek açıklaması geldi. Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında online eğitim sürecinin başlatılması kararı üzerine şirket bir açıklama yaptı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiber altyapısı ve SEBİT online platformu ile tüm öğrencilere desteğe hazır olduklarını belirtti.
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Ümit Önal, EBA Kampanyası ile tüm Türk Telekom bireysel mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye ettiklerini söyledi.
Türk Telekom’dan Koronavirüs ile mücadelede, uzaktan eğitime hazırız vurgusu!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Virüsün dünyadaki etkilerini uzun süredir takip ediyorduk. Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızı sık sık kamuoyuyla da paylaşmıştık. Online eğitim ile ilgili de şirketimiz SEBİT’in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Salgının dünyada yayılma sürecinde de uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüşerek pek çok senaryo üzerinde çalışmıştık.
Bugün Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karara başta fiber altyapımız ve teknolojimizle her türlü desteği vermek için hazırız” dedi. Ümit Önal bu süreçte öğrencilere ve velilere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve Türk Telekom’un iştiraki SEBİT’in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Türk Telekom CEO’su Önal, kamu otoritesiyle uzun süredir çalışma yürüttüklerinin de altını çizdi.
Diğer yandan, “EBA” yazıp 5555’e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan tüm mobil abonelerine, Türk Telekom tarafından EBA kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek.
ODTÜ Teknokent’te 1998 yılından beri Ar-Ge yaptıklarını belirten Türk Telekom İştiraki Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti; “Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri şirketiyiz. Türk Telekom’un grup sinerjisinden de aldığımız güçle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası eğitim çözümleri üretiyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar hâlihazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor.
Uygulamalarımız ve programlarımız öğretmen ve öğrencilerden aldığımız geri bildirim ile sürekli geliştiriliyor ve müfredat ile uyumlu hâle getiriliyor” dedi. Ahmet Eti ayrıca; Türkiye’nin en kapsamlı ve zengin içerikli dijital eğitim ürünü Vitamin’in hâlen on binlerce öğrenci tarafından kullanıldığını ve üniversiteye hazırlananlar için de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) derslerini Raunt aracılığıyla sunduklarını belirtti.
Türk Telekom
Türk Telekom, EyeSense uygulamasıyla iki ödül aldı!
Türk Telekom, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması ile MarTech Ödülleri 2020’de ödül aldı. EyeSense, “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” vc “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.
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Türk Telekom’un, görme engelli bireylerin hayatlarını güvenli şekilde kolaylaştırmak ve onları günlük yaşamın içine daha çok katmak için geliştirdiği mobil uygulaması EyeSense, MarTech Ödülleri 2020’de iki altın ödüle layık görüldü.
EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020’de “Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “KSS’de En İyi MarTech Kullanımı” kategorilerinde ödüllendirildi. İstanbul Grand Pera Taksim’de gerçekleştirilen törende ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı.
Görme engelli kullanıcılar, Türk Telekom EyeSense ile selfie çekiyor, nesneleri tanıyor!
EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor. Bununla kalmayan uygulama, “Nesne Tanıma” özelliği sayesinde anahtar, cüzdan gibi nesneleri bulmakta zorluk çeken görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.
Telefon kamerasının doğrultulduğu alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense uygulaması, kıyafetlerinin rengini seçmek veya etraflarındaki objelerin rengini öğrenmek isteyen görme engelli bireylere yardımcı olarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Türk Telekom’u görme engellilerin engellerini aşmalarına yardımcı olduğu ve aslında engel olmadığını gösterdikleri için tebrik ediyor, firmanın başarılarının devamını diliyoruz.
Türk Telekom
Türk Telekom, PİLOT ile girişimcilere fırsat tanıyor!
Türk Telekom, PİLOT programı ile girişimcilere destek olmayı amaçlıyor. PİLOT programı için başvurular ise alınmaya başladı. PİLOT’a kabul edilen her ekibe, 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlanacak.
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Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 8. dönem başvuruları açıldı.
Türk Telekom, 350 kişiye istihdam sağladı!
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken; mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.
Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz.
2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve Şubat ayında 8. Dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz.
Türk Telekom olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve alt yapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz.
Her girişime 150 bin TL nakit destek verilecek
PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile iş birliği yapma imkânı yakalayacak.
Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak.
PİLOT kapsamında odaklanılacak alanlar ise, eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, blockchain, finansal ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendi.
PİLOT’a başvuran ekipler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek.
Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden şu an da halihazırda yapılabiliyor. Sizde, verdiğimiz linkten başvuru yapabilirsiniz.