Türk Telekom’dan virüs mücadelesinde kesintisiz iletişim mesajı!

Türk Telekom, yaptığı son açıklamalarda Koronovirüs salgını sürecinde kesintisiz iletişim için birtakım önlemler aldıklarını belirtti.

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Firma, açıklamalarda, aşağıdaki ifadeleri kullandı ve Koronovirüs ile mücadelede etkin rol oynayacaklarını ekledi;

“Kriz süreçlerinin yönetiminde kesintisiz iletişim sağlayabilmek stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizin, söz konusu salgını mümkün olan en az hasarla atlatması için etkili kurumlarca ortaya konan çabalara destek oluyoruz.

Bu bilinçle, ülkemizin iletişimi kesintisiz ve kusursuz işlemesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Süreç içerisinde, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını ön planda tutma sorumluluğumuzdan da hiçbir koşulda ödün vermiyoruz. Günün belli saatlerinde iletişim trafiğinin bir miktar arttığının farkındayız; ancak tüm alt yapı kabiliyetimizle kullanıcılarımızın kesintisiz internet hizmet almalarını sağlamayı başarmaktayız.

Milli görev bilinciyle işimizin başındayız!

Türk Telekom olarak mevcuttaki sistemin üzerine gelebilecek yükleri, trafik artışlarını, yoğunlukları taşıyabilecek. Yönetebilecek her türlü alt yapı ve donanıma sahibiz.

Ülkemizdeki tüm iletişim sisteminin ayakta durmasının elzem bir görev olduğunun farkındayız. Aynı milli sorumlulukla ve bu sorumluluğun bize yüklediği güçlü öz motivasyonla görevimizin başındayız.

Hastaneler, Mobese’ler, yurtlar ve benzeri birçok kritik alandaki iletişim ihtiyaçlarının devamı için tüm personelimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Evlerinde bulunan bireysel müşterilerimizden, finans, sağlık, teknoloji ve daha birçok alandaki kurumsal müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımıza en sağlıklı şekilde hizmet vermek için tüm planlamalarımızı 81 ildeki müdürlüklerimizle birlikte yapmış bulunmaktayız.”

Türk Telekom: Koronavirüs sürecinde EBA için internet paketine 5GB daha ekledik!

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı uzaktan eğitim kararı üzerine, Eğitim Bilişim Ağı kapsamında sunduğumuz internet desteğine 5GB daha ekledik ve toplam 8 GB interneti kullanıma sunduk.

Bu süreçte uçuş yasağı olan, karantina nedeniyle ülkemize dönüş yapamayan müşterilerimizin de yanında yer aldık ve iletişim ihtiyaçları kapsamında ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlaması yaptık.

İçerisinde bulunduğumuz gibi olağanüstü süreçte dahi; milletimizin bize duyduğu yüksek güvenin hakkını mümkün olan en üst düzeyde verme anlayışı çerçevesinde hem sahadaki hem de ofisteki arkadaşlarımızın büyük özverisi ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürürken; tedbirlerimizi de en üst seviyede tutmaktayız.

Bu kapsamda gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin virüse karşı en etkin şekilde korunmalarını sağlamak adına aşağıdaki adımları ivedilikle attık:

Ayrıca şirket; ses, mobil ve internet hizmetlerinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm iletişimin devamlılığını sağlamak adına sahada aktif olarak çalıştıklarını dile getirdi. Türk Telekom ayrıca, ofislerde büyük bir özveri ile çalışan ve görevlerini “milli görev” bilinciyle devam ettiren tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerimizi sunarız, ifadelerini kullandı.