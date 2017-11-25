Türk Telekom’dan görme engelliler için bir ilk: Türkiye’nin ilk para tanıma teknolojisi

Türk Telekom’un görme engelli kullanıcılar için geliştirdiği Telefon Kütüphanesi’ne para tanıma özelliği eklendi.

Türk Telekom’un bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çekmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan Telefon Kütüphanesi mobil uygulamasına Para Tanıma fonksiyonu eklendi. Para Tanıma özelliği sayesinde görme engelliler parayı tanımaya ihtiyaç duydukları her an ödemelerini güvenle yapabilecek. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan, cihaz üzerinde çalışan uygulama, karanlık ortamlarda da telefonun flaşını kullanarak çalışabiliyor.

Uygulama, Görme engelliler için görme engellilerin danışmanlığında geliştirildi

Uygulamanın üç aylık bir sürede geliştirildiğini ve görme engellilerden oluşan fokus grubunun görüşlerine göre revizyonlarının yapıldığını vurgulayan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, “Para Tanıma uygulaması pek çok açıdan çok özel bir proje. Öncelikle proje görme engelli kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Proje, başından sonuna kadar 10 kişilik görme engelli fokus grubunun katkıları, testleri ve iyileştirme önerileri ile geliştirildi. Kodlama kısmı hariç, ‘görme engellilerin, görme engelliler için geliştirdiği’ bir uygulama diyebiliriz. Telefonun hafızasında çalışan, internet bağlantısına ihtiyaç duymayan uygulama, her türlü aydınlatma şartında çalışacak şekilde tasarlandı. İlk aşamada Türk Lirası banknotlarını tanıyan uygulamaya sonraki fazlarında Dolar ve Euro banknotlarını da tanıma özelliğini eklemeyi planlıyoruz” sözleri ile değerlendirdi.

Sesli uyarı tonu ile yönlendiriyor, saniyede 60 sorgu yapıyor

Kamera önündeki parayı tanımak için cihaz içerisinde saniyede 60 sorgu yapan uygulama, kamera ve banknot uygun açıda olduğunda 1 saniye içerisinde paranın değerini sesli olarak açıklıyor. Kamera önündeki nesne para olmadığında da sesli uyarı tonu veren uygulama, banknot için farklı bir sesli uyarı tonu ile kullanıcıyı yönlendiriyor. Para Tanıma uygulamasının tanıtılan paraları toplayarak, toplam sonucu belirten sayaç fonksiyonu da bulunuyor.

Tamamen erişilebilirlik standartlarında hazırlanan Para Tanıma uygulaması, Android ve iOS uygulama marketlerde yer alan Telefon Kütüphanesi ile birlikte geliyor.