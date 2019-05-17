Netflix’in ilk iki sezonu ile oldukça iyi bir başarı gösteren, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın yeni sezon çekimleri başladı.

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İki sezonun arka arkaya çekileceği dizinin 3. sezon kadrosunda ilk iki sezondan aşina olduğumuz Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu’nun yanı sıra yeni isimler eklendi. Bu iki sezonda ünlü oyuncular Funda Eryiğit, Taner Ölmez, İlayda Alişan gibi isimler yer alacak.

Dizinin yeni sezonlarında Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor. Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan ve bu yolda karşılaşacağı Burak ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur.

Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan’ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.