GSM
Türk Telekom’dan Juniper Networks işbirliği
Türk Telekom ve yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda deneyimli şirket Juniper Networks, 5G teknolojilerinde önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom Grubu şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’nın sunduğu patentli RIC teknolojisi; Juniper’in ürün portföyüne dahil edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sunacak.
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Türk Telekom’un teknoloji ihracı yolunu açan iş birliğinde iki şirketin telekomünikasyon alanında odak noktası olan 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliştirmelerini içeriyor.
Türk Telekom ve güvenli yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda uzman Juniper Networks, 5G’yi destekleyen teknolojiler üzerine iş birliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü teknolojisi Juniper tarafından daha da geliştirilerek; Juniper’in orkestrasyonuna dahil edilecek. Böylece hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemekte güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi.
Önal: “Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz”
Önal, şunları söyledi: “Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu işbirliğimizi SDN özellikli geniş bant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Türk Telekom Grubu olarak, Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Juniper Networks CEO’su Rami Rahim, şöyle konuştu:
“Juniper olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.”
Afet anlarında çözüm sağlıyor
Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine imkan tanıyor, verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek; ve belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün.
Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek
Bu iş birliği, Türk Telekom ve tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını gerçekleştirerek Open RAN ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik gibi operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Türk Telekom’un, yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek maksadıyla; 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması amaçlanıyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.
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GSM
BTK ikinci çeyreğe ait verileri açıkladı
BTK, 2020 yılının ikinci üç aylık dönemine ait pazar verilerini açıkladı.
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Mobil internet kullanımı yüzde 94
Söz konusu dönemde gerçekleşen mobil trafik süresi bir önceki çeyreğe nazaran %7‘lik bir artış göstererek 72.7 milyar dakikaya ulaşmış durumda. Sabit internet tarafında %4.6 oranında bir azalma gözlendi; sabit internetteki trafik süresi 1.5 milyar dakika olarak ölçüldü. Bu veriler ışığında, internet trafiğinin %94‘ünü mobil trafiğin oluşturduğu görünüyor.
3G abone sayısı düşüşünü sürdürüyor
2020 yılı ikinci çeyrekteki BTK verilerine göre; 3G abone sayısı 4.516.854’e düşerken, 4.5G abone sayısı 75.362.689’a yükseldi. 2020 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 1.610.586 TB olarak ölçüldü.
Kullanıcılar büyük kısmı faturalı hat tercih ediyor
2020 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli (faturasız) mobil genişbant abone sayısı 22.211.781, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 40.877.814 olarak gerçekleşti.
2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türk Telekom abonelerinin %61.9’u, Vodafone abonelerinin ise %64.9’u, Turkcell abonelerinin ise %63.5’i faturalı hat kullanıyor.
Numara taşımada azalma görüldü
2020 yılı ikinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %13.6 oranında azalarak 3.118.547‘e geriledi. 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla toplam 143.178.404 mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.
Mobil abone kaybı
Turkcell mobil tarafta yine zirvede
2020 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre; Turkcell’in %40.9, Vodafone’un %31.2, Türk Telekom‘un ise %27,9’luk paya sahip olduğu görülüyor.
Elde edilen tüm gelirlere göre pazar payları incelendiğinde; Turkcell’in pazar payının %42, Vodafone’un pazar payının %34.3 ve Türk Telekom’un pazar payının ise %23.7 seviyelerinde olduğu görülüyor.
Türk Telekom mobil tarafta büyüyor
2020 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında; Vodafone’un pazar payının 0,8 puan, Turkcell’in pazar payının 0,3 puan azaldığı, Türk Telekom’un pazar payının 1,1 puan arttığı göze çarpıyor.
2020 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre; Turkcell’in pazar payının %44.7, Vodafone ve Türk Telekom’un pazar paylarının ise sırasıyla %30.5 ve %24.8 seviyelerinde olduğu görülüyor.
2020 yılı ikinci çeyrek itibarıyla abone başına aylık gelirin Turkcell için 42,30 TL, Vodafone için 37,80 TL, Türk Telekom için ise 34,40 TL olduğu BTK tarafından paylaşılmış durumda.
Mobil tarafta en çok yatırım Turkcell’den
Mobil tarafta en çok yatırımı yapan yine değişmedi. 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen yatırımlarda ikinci sırayı Vodafone alırken, en az yatırım Türk Telekom’dan geldi.
Genişbant internet pazarı büyümesini sürdürüyor
xDSL (ADSL/VDSL) ve fiber abone sayısı 13.8 milyona ulaşmış durumda. Kablo internet abone sayısı ise 1.2 milyon. İnternet servis sağlayıcılarının (İSS) ikinci çeyrekteki gelirleri 2.9 milyar TL’yi buldu.
Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama internet kullanım miktarı 172.4 GB. Mobil genişbant abonelerinde ise bu miktar 10.3 GB olarak karşımızı çıkıyor.
Sabit genişbant abonelerinin %34.4‘ü 10-16 Mbps‘lik ADSL paketlerini kullanıyor.
Alternatif İSS’ler büyüyor
Türk Telekom altyapısını kullanan alternatif internet servis sağlayıcıların pazardaki payı %17.4’e yükseldi. Türk Telekom‘un pazar payı ise %50’nin altına düşerek %49.7 seviyesine geriledi. Alternatif İSS’lerin toplam pazar payı ise %26 seviyesine yükselmiş durumda.
Toplamda en çok gelir Türk Telekom’un
Mobil ve sabit internetteki toplam gelirin %20.6’sına Türk Telekom’un sahip görünüyor. Türk Telekom‘u sırasıyla Turkcell, diğer işletmeciler ve Vodafone takip ediyor.
İkinci çeyrekteki net satış gelirleri
Sabit telefon kullanım oranı düşüşte
2020 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 12.090.091 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de, yaygınlık oranı yaklaşık %14.5 dolaylarında. Türk Telekom’un sabit telefon üzerinden elde ettiği gelir ise 812 milyon TL. 2019 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 835 milyon dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği; 2020 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 769 milyon dakikaya gerilemiş durumda.
GSM
Vodafone, ülkemizde eSIM hizmetini sunmaya başladı
Vodafone, akıllı telefonlar için eSIM hizmetini sunmaya başladı. Yeni nesil dijital SIM kart olan eSIM, böylece faturalı ve faturasız tüm bireysel Vodafone müşterilerinin hizmetine sunuldu. Vodafone müşterileri, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi; yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM kartlarını eSIM olarak tercih edebilecekler.
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Vodafone, eSIM ile müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sunabilmeyi hedefliyor
Fiziksel SIM karta ihtiyacı ortadan kaldıran eSIM, çalınma ya da kaybolma riski olmadığı için daha güvenli kullanım imkânı sunuyor. Kullanıcılar, biri nano SIM kart, diğeri eSIM olmak üzere aktif olarak iki SIM kart kullanabiliyor. Ayrıca, birden fazla eSIM profili yükleyerek, özellikle yurtdışı gezilerinde SIM kart takıp çıkarmak yerine telefonlarında aktif olmasını istedikleri hücresel planı seçebiliyorlar. Tamamen dijital olan eSIM, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.
Kullanıcıların eSIM teknolojisinden yararlanabilmek için eSIM destekleyen bir akıllı telefona sahip olmaları gerekiyor. eSIM destekli tüm akıllı telefon markalarıyla çalışmaya hazır olan Vodafone, bu modellerin sayısı arttıkça hizmetin erişimini de genişletmeyi hedefliyor. eSIM almak isteyen müşterilerinse Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli. Vodafone tarafından, eSIM işlemleri için herhangi bir ek ücret ise talep edilmiyor.
Bir “teknoloji iletişimi şirketi” olarak müşterilerinin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konu ile ilgili şunları söyledi:
“Vodafone olarak, en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Onların ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz, tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM ile akıllı telefonlar artık fiziksel bir SIM karta gerek kalmadan kullanılabilecek. Müşterilerimiz, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM’lerini eSIM olarak tercih edebilecekler. BTK düzenlemelerine uygun olarak geliştirdiğimiz ve tamamen dijital olarak çalışan eSIM teknolojisiyle müşterilerimize daha esnek, daha güvenli ve daha çevreci bir çözüm sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”
GSM
Ookla, Türkiye’deki GSM sağlayıcılarıyla ilgili verileri paylaştı
Hemen hemen hepimizin speedtest.net ile aşina olduğu Ookla, Türkiye’deki GSM operatörleriyle ilgili birçok istatistiği halka açık olarak paylaştı. Yayınlanan veriler, DSL ve fiber internet verilerinin yanı sıra, mobil internet verilerini de içeriyor.
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Ookla tarafından yayınlanan verilere göre en hızlı mobil internet sağlayıcı, Turkcell oldu
- Yayınlanan verilere göre Turkcell, 44.85 puanlık hız skoruna ulaşarak; Türkiye’deki en hızlı mobil internet sağlayıcı oldu. 36.71 puanla ikinci sırada Türk Telekom bulunuyor. 3. sırada ise 25.82 puanla Vodafone bulunuyor.
- 3 sağlayıcı da, çok yakın gecikme sürelerine sahip. Bu değerler her bir şirket için şu şekilde: Turkcell: 32 ms, Vodafone: 31 ms, Türk Telekom: 31 ms.
- 4G desteği konusunda ise, %90.8’lik oranla Vodafone lider konumda. 2. sırada %86.6 ile Turkcell bulunurken 3. sırada %69.5 ile Türk Telekom bulunuyor.
- Akıllı telefon üreticileri arasında, en hızlı internet desteğini sunabilen cihazlar Apple ürünleri oldu. Apple cihazlarla kullanıcılar, 39.17 Mbps indirme hızlarına ulaşabildi. Apple’ın ardından 35.79 Mbps ile Samsung, 35.08 Mbps ile Oppo, 34.63 Mbps ile Huawei ve 32.71 Mbps ile Xiaomi geliyor.
- En hızlı indirme hızının sunulduğu şehirler, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. 4. ve 5. sırayı ise sırasıyla Bursa ve Adana paylaştı.
Yerel internet ağlarına gelince, Turksat Kablo en hızlı interneti sunan şirket konumunda
- En hızlı yerel internet sunan sağlayıcı, 32.25 puanla Turksat Kablo oldu. İkinci sırada 26.69 puanla TurkNet yer alırken; 21.59 puanla Turkcell 3. sırada kendine yer buldu. İlk 3 sıranın dışında kalan isimler ise sırasıyla 18.91 puan ve 13.47 puanla Vodafone ve Türk Telekom oldu.
- En hızlı indirme hızının sunulduğu şehirler yine İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. 4. ve 5. sırayı ise sırasıyla Bursa ve Adana paylaştı.
- En düşük gecikme süresi sunan operatör, 15 ms ile yine Turksat Kablo olurken; 2.liği 25 ms ile TurkNet ve Turkcell paylaştı. 4. sırada ise 28 ms ile Türk Telekom bulunurken 5. sırada 38 ms ile Vodafone bulunuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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