Türk Telekom’dan Juniper Networks işbirliği

Türk Telekom ve yapay zekâ tabanlı güvenli ağlar konusunda deneyimli şirket Juniper Networks, 5G teknolojilerinde önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom Grubu şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’nın sunduğu patentli RIC teknolojisi; Juniper’in ürün portföyüne dahil edilerek tüm dünyada mobil ağlara verimlilik ve esneklik sunacak.

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Türk Telekom’un teknoloji ihracı yolunu açan iş birliğinde iki şirketin telekomünikasyon alanında odak noktası olan 5G ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni nesil iletişim çözümleri konusunda teknoloji üretimi ve geliştirmelerini içeriyor.

Türk Telekom ve güvenli yapay zekâ tabanlı ağlar konusunda uzman Juniper Networks, 5G’yi destekleyen teknolojiler üzerine iş birliği yaptı. Anlaşma ile Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü teknolojisi Juniper tarafından daha da geliştirilerek; Juniper’in orkestrasyonuna dahil edilecek. Böylece hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemekte güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kapsamlı iş birliğimiz ile dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi.

Önal: “Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz”

Önal, şunları söyledi: “Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile birleşmesiyle güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu işbirliğimizi SDN özellikli geniş bant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Türk Telekom Grubu olarak, Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim, şöyle konuştu:

“Juniper olarak, 5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası, kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.”

Afet anlarında çözüm sağlıyor

Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine imkan tanıyor, verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek; ve belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün.

Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek

Bu iş birliği, Türk Telekom ve tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını gerçekleştirerek Open RAN ​​ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik gibi operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Türk Telekom’un, yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek maksadıyla; 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması amaçlanıyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.

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