Starbucks, Türkiye’deki mağazalarını ziyaret eden tüm misafirleri için sunduğu ücretsiz WiFi hizmeti için Türk Telekom ile iş birliği gerçekleştirdi. Türk Telekom altyapısı ve WiFi alanındaki tecrübesiyle, tüm Starbucks misafirlerine kaliteli, hızlı ve güvenli internet deneyimi yaşatacak.

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Türk Telekom; stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce lokasyonda bulunan Türk Telekom WiFi noktalarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Starbucks’ın Türkiye’nin 50 ilindeki 580 mağazasında misafirlerine sunduğu ücretsiz WiFi hizmeti, Türk Telekom tarafından sağlanacak.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser şunları söyledi: “Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımımızla çözümler sunmaya devam ediyoruz. Özellikle, çevrim içi etkinliklerin arttığı ve birçok şirketin uzaktan çalışma modelini tercih ettiği bu dönemde, teknolojimizi seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde binlerce WiFi noktasında günlük ortalama 30 bin kullanıcı toplam 17 TB (Terabayt) trafik yaratarak WiFi servisinden yararlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kahve severlerin önemli adreslerinden biri olan Starbucks mağazalarının tüm misafirlerine, kullandıkları operatör bağımsız olarak, ücretsiz WiFi internet hizmeti sunuyoruz.”