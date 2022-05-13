OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalardan biri olan realme’nin GT Neo3 modelini tanıtmasının üzerinden oldukça kısa bir zaman geçti. Buna rağmen, yakın bir zamanda seriye GT Neo3’e oldukça benzeyen yeni bir model eklenecekmiş gibi görünüyor. Öyle ki, birçok sertifika kuruluşunda detayları ortaya çıkan realme GT Neo 3T, son olarak ünlü performans testi uygulaması Geekbench’te ortaya çıktı.

Snapdragon 870 ile Beraber Geliyor!

Geekbench’in veritabanında ortaya çıkan bilgiler, realme GT Neo 3T modelinde Qualcomm’un Snapdragon 865 üzerine inşa ettiği ve POCO F3, realme GT Neo 2 gibi nispeten uygun fiyatına rağmen herhangi bir ısınma sorunu ile karşılaşmadan oldukça iyi bir performans sunan cihazlarda kullanılan Snapdragon 870 yonga setinin kullanılacağını gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere, realme GT Neo3’te Qualcomm işlemcileri yerine MediaTek’in üst seviyede konumlandırdığı Dimensity 8100 işlemcisi kullanılmıştı. Snapdragon 870’e oldukça benzeyen bu işlemci, performans konusunda oldukça iyi bir deneyim vadediyordu. Serinin yeni modelinde kullanılması beklenen Snapdragon 870’in de günlük kullanım ve birçok yüksek grafikli oyun için fazlasıyla yeterli bir performans sunacağı söylenebilir.

Testlerde ortaya çıkan diğer bilgiler ise cihazın 8 GB bellek kapasitesine sahip olacağına işaret ediyor. Yine de bu değerin cihazın baz versiyonunda görülmesi kuvvetle muhtemel. Zira bazı kaynaklar, cihazın farklı dahili depolama kapasitesi seçeneklerinde farklı bellek kapasiteleri kullanılabileceğini paylaşmıştı. Teste sokulan cihazın depolama kapasitesi bilinmese de, cihazın 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolamaya sahip baz model olduğu düşünülüyor. Cihazın bir de 12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasiteli bir seçeneği olacağı konuşuluyor.

Yeni modelin Geekbench testinden aldığı sonuçlar ise hem etkileyici hem de ilginç. Cihazın tek çekirdek testinden aldığı skor 1003 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu değerin oldukça iyi ve Snapdragon 870 kullanan diğer cihazlarla eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Çoklu çekirdek testinde ise işler biraz daha karışık. Zira çoklu çekirdek testinden 2607 puan alan cihaz, bu skorla Snapdragon 870 ve 865’li diğer cihazların arkasında yer alıyor. Hatta bu değerin Snapdragon 855 ve 860 ile donatılan cihazlarda karşımıza çıktığı söylenebilir.

Ancak bu değerlerin cihazın nihai sonuçları olmadığı söylenebilir. Cihaz hakkında şimdilik realme tarafından resmi bir duyuru gelmiş değil. Bu nedenle cihazın teste sokulduğu zaman üzerinde bulunun yazılım da son kullanıcıya sunulacak yazılımdan farklı olacaktır.

Ortaya çıkan diğer bilgilere göre 6.5 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak cihaz, kutudan Android 12 üzerine kurulu realme UI 3.0 ile çıkacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Realme’nin GT Neo 3T modelinin performans testi sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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