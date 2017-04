Türk Telekom’un VoLTE Teknolojisi iPhone Modellerinde Kullanılabilecek

Türk Telekom’un HD+ kalitesinde ses ve görüntülü konuşma sağlayan VoLTE teknolojisi şimdi iPhone modellerinde de destekleniyor.

Türk Telekom’un LTE ile aynı anda kullanıcılarına sunmaya başladığı VoLTE teknolojisi artık iPhone 6 , iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 SE Plus modellerinde de kullanılabiliyor. 1 Nisan 2016 yılında fiber destekli LTE teknoljoisini sesli ve görüntülü konuşmaya aktaran şirket bu desteği şimdi de iPhone modellerine getirdi.

Tamamen ücretsiz olan VoLTE, sesli çağrıları bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleştirecek ve HD+ kalitesinde sesli ve görüntülü konuşma imkanı sağlayacak. VoLTE sayesinde düşük gecikme süresi ile yapılan çağrılar neredeyse anında çağrı yapılan kişiye bağlanıyor ve HD kalitesinde görüşme olanağı sağlıyor.

VoLTE’den yararlanmak için LTE uyumlu SIM kart ve VoLTE destekleyen cihaz olması yeterli. HD+ görüşmeler normal dakika paketi üzerinden gerçekleştiriliyor ve kullanımda olan internet paketi kotasında herhangi bir değişiklik olmuyor.