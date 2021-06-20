Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’

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Türk Telekom
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Türk Telekom
MentalUP ’tan çocuklar için egzersiz programı
Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu olan MentalUP, 100’den fazla eğitici zekâ oyununu ve 200’den fazla egzersizi tek uygulamada sunarak dünyada bir ilke imza attığını duyurdu. MentalUP, yeni eklenen “Fitness” özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçirmeyi hedefliyor.
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Türk Telekom, eğitimde ‘ilkleri’ ortaya koyan dijital çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a ‘Fitness’ özelliği eklendiği duyuruldu
4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren ve tercih edilen eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlayacağını duyuruyor.
İçindekiler
Zihinsel ve fiziksel aktiviteleri bir arada sunan uygulama!
Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu konuya ilişkin: “Türk Telekom’un PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, ‘ilkleri’ ortaya koyan çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihi olan MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için ‘Fitness’ özelliğini hayata geçirdi. MentalUP bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu.” dedi.
5 kategoride, 210 egzersiz sunuyor!
MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunmayı başarıyor. Çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi ‘Kişiselleştirilmiş Antreman Programı’nı da oluşturabiliyorlar.
Ekran bağımlılığı riskini azaltıyor
Hiçbir reklam içeriği barındırmamasının yanı sıra pedagog onaylı Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP’taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2021 itibarıyla 16,4 milyon sabit erişim hattı, 13,6 milyon genişbant, 3,1 milyon TV ve 23,3 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.863 çalışanıyla hizmet vermektedir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom ile ‘Tablolar’ Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde konuşuyor.
Türk Telekom’un, görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtığını duyurdu. Dünyaca ünlü 30 tablonun sesli betimlemeleriyle yer aldığı serginin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla birlikte gerçekleşti. Serginin 30 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi.
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Serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eserleri Türk Telekom’un az görenlere yönelik yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Emine Erdoğan, Türk Telekom’a engellilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor” diye belirtti.
Türk Telekom; görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına olanak sağlayan sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyarete açtı. Sesli betimlemeli 30 tablodan oluşan sergi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 31 Mayıs’tan itibaren hafta içi 09:15-17:45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak şeklinde duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile birlikte açılışını yaptığı sergiyi, Türk Telekom’un görme engelli çocuklara yönelik yürüttüğü Günışığı projesinde eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Erdoğan, sesli betimlemeli tabloları dinleyen çocukların sergiye yönelik deneyimleri hakkında kendileriyle sohbet etti. Erdoğan, Türk Telekom’un engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı. Açılışın ardından Türk Telekom’un Günışığı projesindeki az gören çocuğun çizdiği tablo Emine Erdoğan’a hediye edildi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açılıştaki konuşmasında: “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor. Projelerimizde toplumun her kesimini kucaklamayı millî sorumluluk düsturumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha aktif katılımını artırarak sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.
Kenan İmirzalıoğlu’nun sesiyle ‘Çanakkale Savaşı-Son Mermi’ tablosu
Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, Vestel’in ekranları aracılığıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Telekom’un reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu ise Namık Kemal İsmail’in ‘Çanakkale Savaşı- Son Mermi’ adlı tablosunu seslendirdi. Sergide seslendirilen diğer eserlerden bazıları Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası ve Claude Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu.
Görme engelli bireyler bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması “Sesli Adımlar” ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecekler.
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