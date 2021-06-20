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Türk Telekom

Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’

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Türk Telekom, yerli ve millî test otomasyon platformu ‘TTiMoT’ ile son kullanıcı terminallerini, uluslararası standartlarda, manuel test süreçleri hariç olarak; tam otomatik olarak test etmeye başladı. Platform sayesinde Türk Telekom, altyapısında kullanılan ve kullanılması planlanan müşteri terminallerinin test süreçlerini tam otomatize ve merkezi olarak yöneterek; standart mekanizmaların aksine 15 kat zaman tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesi sağlayabiliyor.

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Türk Telekom İnovasyon Merkezi Otomasyon Tool’u (TTiMoT) artık aktif

Türk Telekom, ülkeye değer katacak yerli ve millî teknoloji ürünlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom’un yerli sektöre yeni katkısı da, Türk Telekom İnovasyon Merkezi Otomasyon Tool’u (TTiMoT) oldu. Bu kapsamda Türk Telekom, ağ anahtarlama-yönlendirme-güvenlik alanlarında, yazılım ve donanım odaklı ürün ve çözümlerin tasarım ve üretimi konusunda uzmanlaşmış Pnetworks bilgi teknolojileri şirketi ile birlikte tamamen yerli yazılım ve donanıma sahip ‘Türk Telekom İnovasyon Merkezi Otomasyon Tool’unu (TTiMoT) hayata geçirdi. TTiMoT ile son kullanıcı terminalleri, uluslararası standartlarda test süreçlerine tam otomatik bir şekilde tabi tutuluyor.
Genişbant modemler başta olmak üzere tüm ürünlerini, müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyum konusunda çok kapsamlı testlere tabi tutan Türk Telekom, TTiMoT ile 15 kata varan zaman tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesi sağlıyor. İşletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümler sunan Türk Telekom, TTiMoT platformu ile uluslararası test cihazı ve otomasyon firmalarının sağladığı test otomasyon sistemini yerli firmalar ile yurt içinde gerçekleştiriyor. Böylece ülke ekonomisine değer sağlanırken yerli firmaların kabiliyetleri ve hareket alanları da genişletilmiş oluyor.
Türk Telekom Network Mimari ve Kalite Güvence Direktörü Emel Uzun Subaş konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom olarak özellikle son yıllarda yerli ürün ve proje odaklılığımızı test alanında da uygulamaya aldık. Bu doğrultuda, uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ile yerli test otomasyon platformu TTiMoT’u hayata geçirdik. Pnetworks iş birliğinde geliştirdiğimiz yerli yazılım ve donanıma sahip TTiMoT ile kendi test süreçlerimizde zaman, iş gücü ve test kalitesi anlamında çok büyük kazanımlar elde ettik. Türk Telekom olarak, ürünlerimizin müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyumluluğunda çok kapsamlı testler uyguluyoruz. Örneğin; 3 farklı altyapıda 15 günde sona eren modem testlerimiz TTiMoT ile 1 gün içerisinde; yaklaşık 7 gün süren genişbant erişim sistem testlerimiz ise artık saatler içinde tamamlanabiliyor. Türk Telekom olarak Türkiye’nin yerli ve millî teknolojilerinin geliştiricisi olmaya devam edeceğiz.”
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Türk Telekom

Türk Telekom ‘Siber Güvenlik Kampı’ başvurulara açılıyor

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türk telekom
Türk Telekom, ‘siber güvenlik’ alanında kendini yetiştirmek isteyen gençlere eğitim fırsatı sunuyor. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı” projesi için başvuru süreci de yakın zamanda başlayacak. 27 Haziran’a kadar başvuruların süreceği kampta dereceye giren gençler toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olacaklar.

 

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Türk Telekom’dan gençlere destek devam ediyor

Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemek adına elini taşın altına koymaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörleri arasında gösterilen Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisini gerçekleştireceği ‘Çevrimiçi Siber Güvenlik Kampı’ ile gençlere yazılım sektöründe spesifik alanlarda eğitim fırsatları hazırlıyor. “Siber Vatanın Kahramanları, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda” sloganıyla hayata geçirilen ve 16 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek projede gençler, siber güvenlik ve yazılım alanında uzman isimlerden teorik ve uygulamalı eğitimler alacaklar. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan katılımcıların tümüne ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Başarı Sertifikası’ verilecek. Bu sayede gençler ileride CV’leri üzerinde bu sertifikaya yer verebilecekler ve sektördeki gelişimlerine güzel bir start vermiş olacaklar.
Kamp sonunda; katılımcılardan birinci olana 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 8 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül dağıtılacak. Böylelikle başarılı gençler finansal anlamda da desteklenmiş olacak.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural.jpg

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural şu açıklamalarda bulundu: “Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi’nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı da görev kabul ediyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan ‘siber güvenlik’ alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere eğitim fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle hem gençlerimizin siber güvenlik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hem de ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Siber Güvenlik Kampı boyunca gençlere hangi imkanlar sunulacak

‘Siber Güvenlik Kampı’ kapsamında gençler; Türk Telekom’dan ve sektörden uzman isimlerden 10 gün boyunca uygulamalı eğitimler alacaklar, sektörün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere katılacaklar, CTF (Bayrağı Yakala) yarışması heyecanını yaşayıp, eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecekler. Tümüyle ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek kampa, üniversitelerin lisans 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce lisans ve yüksek lisans programından mezun olanlar katılabilecek. Başvurular, 14-27 Haziran tarihleri arasında https://turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/ adresi üzerinden yapabilecek.

 

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Türk Telekom

MentalUP ’tan çocuklar için egzersiz programı

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Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu olan  MentalUP, 100’den fazla eğitici zekâ oyununu ve 200’den fazla egzersizi tek uygulamada sunarak dünyada bir ilke imza attığını duyurdu. MentalUP, yeni eklenen “Fitness” özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçirmeyi hedefliyor.

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Türk Telekom, eğitimde ‘ilkleri’ ortaya koyan dijital çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a ‘Fitness’ özelliği eklendiği duyuruldu

4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren ve tercih edilen eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlayacağını duyuruyor.

 

Zihinsel ve fiziksel aktiviteleri bir arada sunan uygulama!

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu konuya ilişkin: “Türk Telekom’un PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, ‘ilkleri’ ortaya koyan çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihi olan MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için ‘Fitness’ özelliğini hayata geçirdi. MentalUP bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu.” dedi.

 5 kategoride, 210 egzersiz sunuyor!

MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunmayı başarıyor. Çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi ‘Kişiselleştirilmiş Antreman Programı’nı da oluşturabiliyorlar.

Ekran bağımlılığı riskini azaltıyor

Hiçbir reklam içeriği barındırmamasının yanı sıra pedagog onaylı Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP’taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2021 itibarıyla 16,4 milyon sabit erişim hattı, 13,6 milyon genişbant, 3,1 milyon TV ve 23,3 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.863 çalışanıyla hizmet vermektedir.(kaynak)

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Türk Telekom

Türk Telekom ile ‘Tablolar’ Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde konuşuyor.

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Türk Telekom’un, görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtığını duyurdu. Dünyaca ünlü 30 tablonun sesli betimlemeleriyle yer aldığı serginin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla birlikte gerçekleşti. Serginin 30 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi.

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Serginin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, eserleri Türk Telekom’un az görenlere yönelik yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Emine Erdoğan, Türk Telekom’a engellilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor” diye belirtti.

Türk Telekom; görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına olanak sağlayan sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyarete açtı. Sesli betimlemeli 30 tablodan oluşan sergi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 31 Mayıs’tan itibaren hafta içi 09:15-17:45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak şeklinde duyuruldu.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile birlikte açılışını yaptığı sergiyi, Türk Telekom’un görme engelli çocuklara yönelik yürüttüğü Günışığı projesinde eğitim alan çocuklarla birlikte gezdi. Erdoğan, sesli betimlemeli tabloları dinleyen çocukların sergiye yönelik deneyimleri hakkında kendileriyle sohbet etti. Erdoğan, Türk Telekom’un engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı. Açılışın ardından Türk Telekom’un Günışığı projesindeki az gören çocuğun çizdiği tablo Emine Erdoğan’a hediye edildi.

 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açılıştaki konuşmasında: “Türk Telekom olarak, Türkiye’ye değer anlayışıyla projeler üretiyor, sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temeline, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini de ekliyoruz. Telefon Kütüphanesi uygulamamızın 10. yılında, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlediğimiz ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ de bu anlayışın bir ürünü olarak hayat buluyor. Projelerimizde toplumun her kesimini kucaklamayı millî sorumluluk düsturumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projelerimizle görme engelli bireylerin ve herkesin toplumsal yaşama daha eşit ve daha aktif katılımını artırarak sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

 Kenan İmirzalıoğlu’nun sesiyle ‘Çanakkale Savaşı-Son Mermi’ tablosu

 Dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo,  Vestel’in ekranları aracılığıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Telekom’un reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu ise Namık Kemal İsmail’in ‘Çanakkale Savaşı- Son Mermi’ adlı tablosunu seslendirdi.  Sergide seslendirilen diğer eserlerden bazıları Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası ve Claude Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu.

Görme engelli bireyler bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek. Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması “Sesli Adımlar” ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecekler.

 

 

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