Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’

Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu olan MentalUP, 100’den fazla eğitici zekâ oyununu ve 200’den fazla egzersizi tek uygulamada sunarak dünyada bir ilke imza attığını duyurdu. MentalUP, yeni eklenen “Fitness” özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçirmeyi hedefliyor.

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Türk Telekom, eğitimde ‘ilkleri’ ortaya koyan dijital çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a ‘Fitness’ özelliği eklendiği duyuruldu

4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren ve tercih edilen eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlayacağını duyuruyor.

Zihinsel ve fiziksel aktiviteleri bir arada sunan uygulama!

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu konuya ilişkin: “Türk Telekom’un PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP, ‘ilkleri’ ortaya koyan çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihi olan MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için ‘Fitness’ özelliğini hayata geçirdi. MentalUP bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu.” dedi.

5 kategoride, 210 egzersiz sunuyor!

MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunmayı başarıyor. Çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi ‘Kişiselleştirilmiş Antreman Programı’nı da oluşturabiliyorlar.

Ekran bağımlılığı riskini azaltıyor

Hiçbir reklam içeriği barındırmamasının yanı sıra pedagog onaylı Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’ın kullanıcı sayısı 100’den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP’taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2021 itibarıyla 16,4 milyon sabit erişim hattı, 13,6 milyon genişbant, 3,1 milyon TV ve 23,3 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.863 çalışanıyla hizmet vermektedir.(kaynak)