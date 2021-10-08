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Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival Başladı!
Kahveseverlerin, kahve gurmelerinin merakla beklediği Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival bugün başladı. Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul’da misafirlerine kapılarını açan etkinlik, özel tadım ve ikramların haricinde, atölyeler, barista gösterileri ve ünlü sanatçıların konserleri ile sonbaharda şehre renk katacak gibi duruyor.
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Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunmaya devam eden markası Türk Telekom Prime’ın bu yıl sponsorluğunu gerçekleştirdiği İstanbul Coffee Festival, Türk Telekom müşterilerine %50 indirimli bilet ve özel kapıdan giriş ayrıcalığıyla beraber KüçükÇiftlik Park İstanbul’da kahve severleri ağırlıyor.
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Etkinliğe Dair Tüm Detaylar…
Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir noktada buluştuğu Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festivali kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alacak. Beraberinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.
Kahvenin başrolde olduğu bir Festival!
Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birlikte sunarak katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu eşsiz bir festival deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Gastronomi alanında İstanbul’un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçladığını da duyuruyor.
Festival kapsamında Türk Telekom Prime’lılar, %50 indirimli bilet ve onlara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkı gibi ayrıcalıklarla festivale katılım sağlayabilecekler. Festivale katılım için biletler dsmbilet.com, biletino.com ve “Dream On” mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Prime’lılar ise PRIME KAHVE yazıp 6262’ye yollayarak veya Türk Telekom online mobil uygulamasından aldıkları şifreyi belirtilen bilet satış noktalarındaki “Davetiye Kodum Var” alanına girerek giriş indiriminden yararlanabiliyorlar.
Sonbahara çok yakışan bu festival KüçükÇiftlik Park İstanbul’da 10 Ekim’e kadar devam edecek.
Festival Programı Detayları!
08.10.2021 Cuma
- 2. Seans
- 16:00-17:00 Ars Longa
- 17:00-18:00 Ezgi Yelen
- 18:15-19:15 Burak Kut
09.10.2021 Cumartesi
- 1. Seans
- 10:00-11:00 The Golden Shore
- 11:00-12:00 The Abrakadabralar
- 12:00-13:00 Astrovelvet
- 13:00-14:00 Sattas
- 2. Seans
- 15:00-16:00 Elçin Orçun
- 16:00-17:00 Safiye
- 17:00-18:00 Fırat Akarsel
- 18:15-19:15 Can Bonomo
10.10.2021 Pazar
- 1. Seans
- 10:00-11:00 Vince The Moon
- 11:00-12:00 Hazi
- 12:00-13:00 Ece Barak
- 13:00-14:00Melis Fis
- 2. Seans
- 15:00-16:00 Kürşat Nayim
- 16:00-17:00 Ezgi Yelen
- 17:00-18:00 Ege Çubukçu
- 18:15-19:15 Gökhan Türkmen
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. (kaynak)
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