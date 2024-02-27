Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, önemli proje ve iş birliklerini duyuruyor.

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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, kongre kapsamında yaptığı açıklamada, milli teknolojileriyle dışa bağımsız ve teknoloji ihraç eden bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, “Ülkemizin en yüksek teknoloji yatırımlarını gerçekleştiriyor ve dijital dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. Türkiye’de 5G ve yeni nesil teknolojilerin verimli çalışmasına olanak sağlayacak fiber altyapı sürecini başarılı bir strateji ve emin adımlarla yürütürken, teknolojimizle, Türk mühendislerimizin çalışmalarıyla yenilikçi fikirleri destekleyerek küresel sınırları kaldırarak dünyaya açılıyoruz” dedi.

Dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya devam ettiklerini belirten Önal, “Türkiye’de başarılı olmuş ne kadar öncü çalışma varsa orada Türk Telekom vardır. Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yerli iş birlikleri ve alanında güçlü global firmalarla ortak çalışmalar gerçekleştirerek bölgemizin teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Yerli ekosistemi her zaman odağımızda tutarak Türk mühendislerin de içinde bulunduğu çalışmaların katkısıyla, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna liderlik ediyoruz. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia’nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları, Türk Telekom Ventures’ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katan rolü ile ülkemizi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren bir konuma getirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji alanındaki yüksek bilgi birikimi ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam ettiğini belirten Önal, “Tarih bize bir yatırım misyonu yüklüyor. Bu misyonla ülkemizin dijitalleşmesi için 2005’ten bu yana 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türkiye’yi geleceğe taşımak için 2023’te de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Dijitalleşmenin ön koşullarından biri olan fiberleşme sürecini başarılı bir strateji ile emin adımlarla yürüterek, 2023 yılının sonunda 32,2 milyon haneyi kapsayan fiber altyapımızın uzunluğunu 437 bin km’ye çıkardık. Bağımsız araştırma şirketi Nielsen IQ’nun ‘Reklam ve Marka Sağlığı Araştırması’na göre ‘Sadık Müşteri Yaratma’ oranında, 2023 yılında rakiplerimizi geride bırakarak lider olduk. Ülkemizdeki kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunarken Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz; teknoloji birikimimizi yerli ekosisteme aktararak bölgemizin teknoloji sağlayıcısı olmak ve Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren bir konuma taşımak” dedi.

“5G’de dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışma milli görevimiz”

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak yerli ekosistemi oluşturmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Önal, “Türk Telekom olarak yenilikçi teknolojilerin öncüsüyüz, 5G’ye en hazır operatör olarak bu alanda birçok ilke imza attık. Hedefimiz 5G’ye olabildiğince yerli unsurlara geçmek. Bu motivasyonla birçok yerli firma ile iş birlikleri yaparken, 5G denemelerimiz ile ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsü olduk. Halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın öncülüğünde, İstanbul Havalimanı’nda başlattık. Kırdığımız 5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attık” diye konuştu.

“Sürdürülebilir yerli ekosistemin geliştirilmesi için çalışıyoruz”

Önal, Türkiye’yi teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna taşımanın Türkiye Yüzyılı’nda en önemli hedeflerinden biri olduğunun altını çizerek, “Global iş birlikleri ile bulunduğumuz bölgenin teknoloji taşıyıcısı olmak ve küresel sınırları kaldırıp dünyaya açılmak bizim ekosistemimizin önemli odak noktaları. Daha değerlisi ise bunu yerli gücümüzle yapabilmek. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia’nın katkılarıyla yenilikçi vizyonumuzu destekleyen teknolojilerimizi inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi üzerinden küresel iş birliklerimizle dünyaya kazandırıyoruz. Geliştirdiğimiz bu teknolojileri ürünleştirmek adına, dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile önemli anlaşmalarımız bulunuyor. Open RAN çözümlerimiz, RIC ve SEBA gibi ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında kullanılırken, Netsia’nın 5G alanında geliştirdiği senkronizasyon ürünümüz ticarileşti. Argela ve Netsia’nın; 5G ve fiber alanları dahil 68 adet uluslararası patenti bulunuyor. Bu çalışmalardan aldığımız motivasyonla, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ekosistemin geliştirilmesi için ürün ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Girişimlerimizin uluslararası boyutta ölçeklenmesi için çalışıyoruz”

Ekonomik gelişimde kaldıraç rolü gören girişimcilik alanına büyük önem verdiklerini belirten Önal, “Teknoloji yarışında ülkemizi söz sahibi bir konuma getirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken, Kurumsal Girişim Sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ve kurumsal girişim hızlandırma programımız PİLOT ile çok daha fazla girişime destek olarak ülkemizden yeni unicorn’lar çıkarmayı hedefliyoruz. PİLOT ile bugüne kadar 111 girişime toplamda yaklaşık 32 milyon TL nakit desteği sağladık. Bunlardan 52’si yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 35 milyon doları aşan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı” diye konuştu.