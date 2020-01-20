Türk Telekom kullanıcıları Google servislerine erişemiyor
Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medya üzerinden Google servislerine erişemediği belirtiliyor. Sorunun devam ettiği belirtilirken, internet erişim hızlarında yavaşlama olduğu söyleniyor.
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Saat 16.00 itibariyle bazı kullanıcılar Google arama motoru da dahil olmak üzere Google servislerine erişim sıkıntısı yaşıyordu. Twitter, Facebook üzerinden yaşadığı erişim sıkıntısını dile getiren kullanıcıların Türk Telekom abonesi olduğu fark edildi. Google etiketi ile servislerin kullanılmadığının ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar Türkiye genelinde gündem olmayı başardı.
Hem hücresel veri kullanan Türk Telekom internet kullanıcılarının hem de ev internet altyapısını kullanarak Google servislerine erişim sağlamaya çalışan kullanıcılarını www.google.com.tr sunucusunun IP adresi bulunamadı yazısı karşılıyor. Diğer internet siteleri ve Rus menşeili arama motoru Yandex arama hizmetleri Türk Telekom kullanıcıları için çalışmaya devam ediyor. Operatör kanalınının sosyal medya hesaplarından 16:37 itibariyle henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişimde sıkıntıların devam ettiği görülüyor. Bölgesel site erişim sorunlarını paylaşan downdetector internet sitesinde google.com.tr servisleri için Türkiye’de kırmızı ışık yansıyor.
Google yönetiminde, yeni bir dönem başlıyor!
Google, geçtiğimiz senelerde yeni bir şirket kurarak tüm faaliyetlerini Alphabet Inc. çatısı altında yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte Google dahil olmak üzere altında bulunan tüm şirketler Alphabet Inc’e geçmişti.
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Bugün, Google’ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, şu andaki rollerinden ayrılacaklarını duyurdu. Dünyanın en geniş arama motorlarından birinin yaratıcıları için tarihi bir adım olacak bu ayrılık duyurusu aynı zamanda firma içerisinde yepyeni bir dönem olarak adlandırılıyor.
Google’ın şu anda CEO’luğunu üstlenen Sundar Pichai, uzun süredir bu görevini devam ettirmekteydi. Başarılı işler yürüten Pichai, artık Alphabet Inc.’in eski kurucu ortakların yürütmekte olduğu yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.
Bu değişiklik yeni şirketin kuruluşundan dört yıl sonra gerçekleşti. Holdingleşme kararı alan Google’ın yöneticileri 20 seneye aşkındır bu görevi devam ettirmenin vermiş olduğu yorgunlukla bu kararı almış olabilirler. Page ve Brin’în veda notları ise bunu kanıtlar nitelikte olmuş.
2019 yılı itibariyle artık Google bir kişilik. Google’ı biz doğurduk, büyüttük ve artık çocuğumuza veda etme zamanımız geldi. Artık 21 yaşında olgun bir bireyle karşı karşıyayız. Bize de kümesi terk etmek düşer. Hem geliştirmesinde hem de yönetiminde uzun seneler bulunduğumuz şirketimizden ebeveyn görevini üstlenerek çıkmanın verdiği gururu yaşıyoruz.
Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Google’ın babaları evlatlarını öksüz bırakmayacaklar. Yazının devamında, şu ifadeler kullanılıyor.
Biz Google ve Alphabet’e uzun süredir derin bağlarla bağlıyız. Kurul üyeleri, hissedarlar ve kurucular arasındaki geliştirme süreçleri devam edecek. Pichai’ye görevine alışma sürecinde de desteğimizi esirgemeyeceğiz.
Google, Microsoft ve birçok Amerikan şirketi oldukça yol katettiler ve bu sürede şirket başlı başına devam eden bir yapı haline geldi. Bu süreçten sonra da kolay kolay bu yapının bozulabileceğini söyleyemeyiz.
Genel
Pixel 4, nasıl bir batarya performansı sergiliyor?
Pixel 4, geçen hafta tanıtılan Google etkinliği sonrasında satışa çıktı. Fakat, halan cihazın batarya performansıyla ilgili kafa karıştırıcı bazı durumlar oluşmuştu.
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Pixel 4 ailesi, muhteşem kamera dizaynı, ekranı ve yaşattığı yazılım deneyimiyle kullanıcılardan olumlu dönüşler alınmaya başlanmıştı. Günlük kullanımda, cihazı faal olarak ne kadar süre kullanabileceğiniz ise kesinlik yaratan bir bilgi değildi maalesef ki. Bunu öğrenmek için cihazı edinip, bir süre kullanmanız gerekiyor.
Google, yeni bayrak gemisi cihazında, 2.800mAh kapasiteye sahip vasat bir çözüm kullanıcıları sunuyor. Yani, bazı Pixel severleri hayal kırıklığına uğratacak bir batarya performansı sunmasını bekliyoruz. AndroidCentral forumunda, telefonu satın alan bazı kullanıcılar yorumlarını dile getirmeye başladılar.
Cihazla ilgili görüşleri kısaca açıklamak gerekirse kullanıcılar kullandıkları telefondan oldukça memnuniyet duyuyorlar. Birkaç tanesini, sizler için derledik. Aşağıdan okuyarak, bilgi sağlayabilirsiniz:
Dün gece telefonumu şarja taktım. Normal günlük rutinimi uygulamaya başladım ve çalışmaya devam ediyorum. Hala pil seviyesini %100 olarak duruyor. Google Pixel XL cihazım olsa çoktan %80’e düşerdi.
Bir diğeri ise şu şekilde devam ediyor:
Batarya ömrüm güzel, Sabah 9:00’da şarjdan çektim ve 7 saat sonra cihazın pil durumunu %67 olarak gördüm. Günlük kullanımda, bu cihazla ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Pixel 4XL cihazını kullanıyorum.
Genel olarak kullanıcılar cihazlarının genel performansından oldukça mutlular. Tabiki Lityum Polimer piller verimlilikleri doğrultusunda zamanla performans kaybı yaşatabiliyorlar. Umarım, böyle bir durum Google’ın yeni cihaz ailesinin de başına gelmez.
Google Home ve Google Home Mini artık stereo olarak eşleşebiliyor
Google‘ın akıllı ev asistan cihazları Google Home ve Google Home Mini artık birbirleri arasında eşleşebiliyor. Bu eşleşme ile birlikte bir çift olarak bu iki cihazı kullanabiliyorsunuz.
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Cihazınızın yönlerini belirleyin
Akıllı evler için en iyi seçeneklerden biri olan Google Home asistanları birbirleri ile stereo şekilde eşleşemiyorlardı. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte artık bu cihazlar birbirleri ile stereo bir şekilde eşleşebilecek. Bu ayarları uygulamak için telefonunuzda bulunan Google Home uygulamasına girip çift hoparlör şeçeneğini seçip sonrasında hoparlörlerin yönlerini belirleyebiliyorsunuz.
Bu şekilde sağ ve sol hoparlör olarak cihazlarınızı konumlandırıp stereo bir şekilde ses alabiliyorsunuz. Ayrıca bunun için herhangi bir Google asistan cihazınızın olması yeterli oluyor. Farklı Google asistan cihazlarınızla bu özelliği kombine edebilirsiniz.