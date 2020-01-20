Türk Telekom kullanıcıları Google servislerine erişemiyor

Google, geçtiğimiz senelerde yeni bir şirket kurarak tüm faaliyetlerini Alphabet Inc. çatısı altında yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte Google dahil olmak üzere altında bulunan tüm şirketler Alphabet Inc’e geçmişti.

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Bugün, Google’ın kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, şu andaki rollerinden ayrılacaklarını duyurdu. Dünyanın en geniş arama motorlarından birinin yaratıcıları için tarihi bir adım olacak bu ayrılık duyurusu aynı zamanda firma içerisinde yepyeni bir dönem olarak adlandırılıyor.

Google’ın şu anda CEO’luğunu üstlenen Sundar Pichai, uzun süredir bu görevini devam ettirmekteydi. Başarılı işler yürüten Pichai, artık Alphabet Inc.’in eski kurucu ortakların yürütmekte olduğu yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Bu değişiklik yeni şirketin kuruluşundan dört yıl sonra gerçekleşti. Holdingleşme kararı alan Google’ın yöneticileri 20 seneye aşkındır bu görevi devam ettirmenin vermiş olduğu yorgunlukla bu kararı almış olabilirler. Page ve Brin’în veda notları ise bunu kanıtlar nitelikte olmuş.

2019 yılı itibariyle artık Google bir kişilik. Google’ı biz doğurduk, büyüttük ve artık çocuğumuza veda etme zamanımız geldi. Artık 21 yaşında olgun bir bireyle karşı karşıyayız. Bize de kümesi terk etmek düşer. Hem geliştirmesinde hem de yönetiminde uzun seneler bulunduğumuz şirketimizden ebeveyn görevini üstlenerek çıkmanın verdiği gururu yaşıyoruz.

Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Google’ın babaları evlatlarını öksüz bırakmayacaklar. Yazının devamında, şu ifadeler kullanılıyor.

Biz Google ve Alphabet’e uzun süredir derin bağlarla bağlıyız. Kurul üyeleri, hissedarlar ve kurucular arasındaki geliştirme süreçleri devam edecek. Pichai’ye görevine alışma sürecinde de desteğimizi esirgemeyeceğiz.

Google, Microsoft ve birçok Amerikan şirketi oldukça yol katettiler ve bu sürede şirket başlı başına devam eden bir yapı haline geldi. Bu süreçten sonra da kolay kolay bu yapının bozulabileceğini söyleyemeyiz.