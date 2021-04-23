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Türk Telekom, karşılama anonsunu çocuklara bıraktı
Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla müşteri hizmetleri karşılama anonsunu çocuklara bıraktığını duyurdu. Müşteri hizmetlerini arayarak hiç beklemedikleri bir anda çocuk sesiyle karşılaşan kullanıcılar ilk önce şaşırdı ardında da mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir sürpriz hazırladı ve müşteri hizmetlerinin karşılama anonsunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bıraktı.
Türk Telekom’un müşteri hizmetleri numarası 4441444’ü arayan müşteriler, müşteri temsilcisinden önce bir kız çocuğunun sesiyle karşılandı ve oldukça şaşırdı. Ayrıca bu mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Türk Telekom Hakkında;
180 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A22 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Samsung‘un yeni orta giriş seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Geekbench listelemesi sayesinde cihazın yeteneklerine de bakış atma şansımız oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir aksesuar firması sayesinde tasarım detayları ortaya çıkan akıllı telefonun bu sefer de teknik özeliklerinin bazıları belli oldu. 5G ile geleceği kesinleşen akıllı telefon, serinin bir önceki cihazını geçmeye çalışacak.
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Samsung Galaxy A22 Dimensity 700 ile geliyor!
Samsung akıllı telefon dünyasında her seviyede önemli bir rakip olmak istiyor. Akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi modelleri ile ön plana çıksa da, alt seviyedeki cihazları ile de kullanıcıların tercihi olmayı başarıyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde de önemli bir yarışmacı olan firma, Galaxy A serisinin yeni üyesi için geri sayıma geçti. Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde olması beklenen Galaxy A22 5G ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Çinli bir aksesuar firması, cihaz için ürettiği kılıflarla ilk kez cihazın olası görüntüsünü ortaya çıkarmıştı. Piyasadaki rakiplerine nazaran biraz daha eski nesil bir tasarımla piyasaya çıkacak akıllı telefon Geekbench‘e uğradı. Akıllı telefonun test sonuçları Geekbench ziyareti sırasında ortaya çıktı. Cihaz, tekli çekirdek performansında 562 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1755 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca Geekbench platformunda listelenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22, kullanacağı işlemci ile birlikte 5G özellikli olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı işlemciye bünyesinde yer verecek. Cihaz gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. İşlemci, altı adet 2.0 GHz‘li Cortex A76 ve iki adet 2.2 GHz‘li Cortex A55 çekirdeklerinin birleşiminden oluşuyor. Ayrıca işlemci de ARM Mali-G57 MC2 grafik birimi de yer almakta. 5G özelliğine kavuşan akıllı telefon 2.77 Gbps indirme hızını da kullanıcılarına vadediyor. Bununla birlikte akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak akıllı telefonun depolama alanı ile ilgili ortaya çıkan bir detay henüz yok. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Geekbench test sonuçları da artık ortaya çıkan cihazın, yüksek çekirdek hızında Galaxy A32 5G modelinden daha performanslı olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere Galaxy A32 5G modeli Dimensity 720 işlemcisine sahipti. Detayların peşi sıra geldiği akıllı telefonun tasarımı ile alakalı da yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Samsung Galaxy A22 5G modelinin render görüntüleri ortaya çıktı!
Çinli aksesuar firması tarafından, tasarımı ortaya çıkarılan akıllı telefon, şimdi de render görüntüleri ile bizlere merhaba dedi. Sızıntıları ile meşhur Voice isimli internet sitesinde akıllı telefonun render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz tasarım olarak günümüz orta seviye cihazlarına nazaran biraz “eski” duruyor. Infinity-V isimli çentikli yapıya sahip olacak akıllı telefon kalın çerçevesi ile dikkat çekiyor. Cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Böylece akıllı telefonda sade bir tasarım anlayışı dikkat çekmekte. Parmak izi okuyucusu aynı zamanda açma kapama tuşu görevi de görecek gibi gözüküyor. Zira ses kısma tuşu dışında cihaz üzerinde başka fiziksel tuş yer almıyor. Bir adet ön kameraya sahip olacak akıllı telefonda, arka tarafta da üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön kamera 13 MP değeri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Tüm bunların yanı sıra cihaz üzerinde 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. Tanıtım tarihi belli olmayan akıllı telefon, Galaxy A21s‘in başarılarını sürdürmek istiyor. Bildiğiniz üzere Galaxy A21s modeli 2020 yılının en popüler beşinci akıllı telefonu olmuştu. Tabi görece daha düşük gelirli ülkelerde cihazın çokça tercih edildiğini de unutmamak gerek. Akıllı telefonun 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihaz serinin en ucuz 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Bakalım Samsung Galaxy A22 5G modeli yüksek beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Epic Games, iki oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 154 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.
Alien: Isolation
Epic Games Store’daki fiyatı 104,71 TL olan Alien Isolation, mağazanın bu haftaki ücretsiz oyun kampanyası dahilinde erişime sunulacak. Bitmek bilmeyen korku ve ölüm tehlikesi içeren bir atmosferde geçen hayatta kalma korku oyunu, CATHODE oyun motoruyla yaratıldı.
Ellen Ripley Dünya’dan ayrılırken kızına 11. yaş gününü kutlamak üzere geri döneceğinin sözünü verir, ancak başaramaz. Bundan tam on beş yıl sonra, Amanda Ripley annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrenir.
Amanda, annesinin kayboluşunun arkasındaki gizemi çözmek için Sevastopol uzay istasyonuna girer ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşılaşır. Buradan sağ çıkmak için hazırlıksız ve neredeyse ekipmansız bir şekilde aklınızı ve cesaretinizi kullanmanız gerekecek.
Alien: Isolation oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)
- İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 – 4 Core, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 – 4 Core, 3.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series veya Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Hand of Fate 2
Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyası dahilinde oyunculara sunulacak diğer yapım Hand of Fate 2 olacak. Defiant Development tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue-Like aksiyon oyunu, serideki heyecan ve macerayı ikiye katlıyor.
DefiantDevelopment’ın geliştirdiği Hand of Fate 2. Serinin 2017’de çıkan ikinci yapımında oyuncular, sürekli tekrarlanabilen görevlerden oluşan canlı bir masa oyununda rakiplerini alt etmeye çalışacak. Dört farklı eklenti paketine sahip oyunun, eklenti paketleri ve müziklerin de olduğu ayrı sürümünün kısa süre içerisinde mağazada yerini alması bekleniyor.
Hand of Fate 2 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit)
- İşlemci: 2.66GHz Intel Core i7
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GT 750, Radeon HD 7800
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 29.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Aksesuar
Apple AirTag ile kişileri takip etmek mümkün olmayacak!
Apple, dün gerçekleştirdiği Spring Loaded etkinliğinde eşya izleme cihazı olan yeni AirTag’lerini duyurdu. Bunun ardından, Apple’ın dünya çapındaki iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısı Kaiann Drance ve Apple’ın kıdemli müdürü olan Ron Huang, Fast Company ile yeni AirTag izleyicilerinin tasarımı ve gizliliği hakkında bir sohbet gerçekleştirdi.
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AirTag ne kadar güvenli?
AirTag’in tasarımından bahseden Drance, Apple’ın “sektörde daha önce hiç kimsenin yapmadığı” bir şey yaratmak istediğini göz önünde bulundurarak, takip cihazı için basit ama benzersiz bir tasarım yaratmak istediğini söyledi. AirTag için en büyük satış noktalarından birinin kullanıcı gizliliği olduğunu söyleyerek, Apple AirTag’in şifreli ağlar kullandığını ve Apple veya diğer üçüncü tarafların konumlarını okuyamadığını vurguladı.
Huang, birisi kayıp AirTag’inizi bulsa bile onu kendi iPhone’u ile eşleştiremeyeceğini ve kullanmaya devam edemeyeceğini söylüyor. Görüşme sırasında her iki yönetici de AirTag’ın Apple’ın neredeyse bir milyar Apple cihazını barındıran “Bul” ağını kullandığını, tüm bilgileri güvende ve gizli tuttuğunu vurguladı.
Huang, tüm bu sürecin uçtan uca şifrelendiğini, böylece AirTag’in sahibi dışında hiç kimsenin (AirTag’in konumunu alan kitle kaynaklı cihazların sahipleri ve hatta Apple’ın kendisi bile) AirTag’in mevcut veya geçmiş konumuna erişemediğini belirtti. Huang, AirTag’deki Bluetooth dalgası yayan tanımlayıcıların yalnızca rastgele değil, “gün içinde döngü halinde yayınlandığını ve asla yeniden kullanılmadığını, böylece AirTag ile bir yerden bir yere seyahat ederken kimliğinizin yeniden belirlenemeyeceğini” söyledi.
AirTag, birini takip etmek için kullanılabilir mi?
Drance ve Huang, neredeyse bir milyar Apple cihazının “AirTag’leri” takip etmeye yardımcı olan kitle kaynaklı bir izleme ağı görevi görmesine rağmen, AirTag sahibinin AirTag’in konumunun hangi cihazlara ping attığını veya bu cihazlara kimin sahip olduğunu asla göremediğini belirtiyor.
Mart ayının başlarında Apple, yayınladığı iOS 14.5 beta sürümünün “Bul” uygulamasında, iPhone veya AirTag gibi bilinmeyen bir izleme cihazının onları izlemek için kullanıldığını tespit ettiğinde kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir güvenlik özelliğini tanıtmıştı. Özelliğin amacı, birinin kendine ait bir AirTag’i bir başkasının sırt çantasına koyabileceği ve onu takip etmek için kullanabileceği durumları önlemekti.
Böyle bir durumda, kullanıcılar “AirTag Sizinle Hareket Ederken Bulundu” şeklinde bir bildirim alacak ve ardından fiziksel olarak devre dışı bırakma olanağına sahip olacaklar. Bu güvenlik özelliği hakkında konuşan Drance, kullanıcıların güvenliklerinin risk altında olduğunu hissettiklerinde yerel kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.
Drance, “Takip edilme riskiniz olduğu konusunda endişeleriniz varsa, kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz” diyor.
AirTag’inizi ilk kurduğunuzda cihaz, adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve bunun gibi bazı ek bilgilerle birlikte bir Apple Kimliği ile eşleştirilir. Apple, gerekli durumlarda istenmesi halinde uygun izinler ve belirli bir süreçle birlikte emniyet teşkilatına bu bilgileri sağlayabilir.
AirTag, evcil hayvanları veya çocukları takip için kullanılabilir mi?
Apple, öğeleri takip etmenin akıllı ve yetenekli bir yolu olarak AirTag’i şimdiden pazarlamaya başladı. Bununla birlikte, AirTag’in çocukları ve evcil hayvanları izlemek için kullanılıp kullanılamayacağı konusunda da sorular ortaya çıktı. Apple’ın iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısına bu soru yönetildiğinde, şirketin AirTag’i çocukları değil öğeleri izlemek için tasarladığını söylüyor. Yönetici, ebeveynlerin çocuklarının yerini bulmak için Aile Kurulumuyla birlikte bir Apple Watch kullanmasını öneriyor. Evcil hayvanların izlenmesi konusunda ise Drance, izlenmek istenen evcil hayvanın menzil içinde olması gerektiğini belirtti.
Drance’e küçük çocukları veya evcil hayvanları takip etmek için AirTags kullanmak isteyen ebeveynlerin ne yapması gerektiği sorulduğunda şirketin AirTag’i, insanları veya evcil hayvanları değil öğeleri izlemek için tasarladığını vurguladı. Ebeveynler küçük çocuklarını güvenli bir şekilde takip etmek isterse, Aile Kurulumu özelliğine sahip bir Apple Watch’un daha iyi bir seçim olabileceğini söyledi.
Bir evcil hayvana AirTag bağlama konusuna gelince, Drance, “İnsanlar bunu yaparsa, hareket eden evcil hayvanlarının Bul ağındaki bir cihazın menziline girmesini sağlamalı, böylece konumu izleyebilirler” diyor.
Her iki yönetici de YouTuber Rene Ritchie ile AirTag hakkında uzun uzun konuştu ve görüşlerini paylaştı. AirTag, 23 Nisan Cuma günü 399TL‘ye veya dörtlü paket olarak 999TL‘ye ön siparişe açılacak. 30 Nisan’da da gönderimler başlayacak.
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