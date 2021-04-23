Türk Telekom’dan 23 Nisan dijital şenliği!

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Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çevirim içi bir şenliğe dönüştürmeyi başardı. Türk Telekom’un Günışığı projesinde yer alan az gören çocuklar, bayramı İstanbul Modern işbirliğiyle geliştirilen Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında çevirim içi müze turuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom çalışanları,Telefon Kütüphanesi ile kitaplara ses oldu!

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Türk Telekom çalışanlarının çocukları ise Barış Manço’nun bir döneme damgasını vuran Adam Olacak Çocuk programında Doğukan Manço ile eğlenceli dakikalar geçirebildi.

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İnsan odaklı yaklaşımıyla projeler üretmeye dikkat çeken Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği çevirim içi etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, evlerinde geçiren çocuklar için bir şenliğe dönüştürmeyi başardı.

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği “Günışığı” projesine dahil olan az gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutladı. Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan ‘Sanatın Günışığı Eğitim Programı’ kapsamındaki etkinlikte çocuklar için çevirim içi müze turu düzenlendi. Turda, Abidin Elderoğlu, İhsan Cemal Karaburçak, Jennifer Steinkamp’ın yapıtlarının yer aldığı müze koleksiyonundan bir seçki tanıtılırken çocuklarla interaktif bir etkinlik yapılması da dikkat çekti.

Adam Olacak Çocuk programı ile eğlenceli dakikalar geçirdi!

Türk Telekom çalışanlarının çocukları da bugüne özel düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde bir araya geldiler. Barış Manço’nun efsane Adam Olacak Çocuk programının bayrağını başarı ile taşıyan, Doğukan Manço çocuklarla çevirim içi buluştu.

Sihirbaz şovu, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle keyifli vakit geçiren çocuklar, emojiler ile masal tahmin etme yarışmasına da katıldı.

Türk Telekom Hakkında;

180 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)