Türk Telekom, İstanbul dahil 6 şehirde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul dahil 6 ilde, belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.

İlginizi çekebilir: 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu

reklam

Türk Telekom, 6 şehrin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette ise kesinti olmayacak.

Türk Telekom, söz konusu kesintilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye mobil internet hızında 36.79 Mbps ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 Mbps ile 102. sırada bulunuyor. En hızlı sabit internet altyapısı 229.42 Mbps ile Singapur’da bulunuyor. En hızlı mobil internet altyapısı ise 145.03 Mbps ile Güney Kore‘de yer alıyor.

Türk Telekom tarafından 7-8 Ocak tarihlerin altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

İstanbul, Ümraniye – 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

Bitlis, Mutki – 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

Hatay, Antakya – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

Hatay, Hassa – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

Antalya, Akseki – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

Adıyaman, Merkez – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

İstanbul, Beykoz – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Trabzon, Ortahisar – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!