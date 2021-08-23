Kripto Para
PayPal, İngiltere’de Kripto Para Hizmetlerine Başladı
PayPal’ın Birleşik Krallık müşterileri dört çeşit kripto para birimini satın alabilecek, satabilecek ve elinde tutabilecek. Bu dört kripto para ise Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin olacak.
PayPal, kripto para hamlelerini kadameli ve temkinli şekilde ilerletiyor. Bu hamleyle PayPal ABD dışındaki ilk kripto para girişimini gerçekleştirmiş oldu.
Yapılan açıklamaya göre PayPal’ın Birleşik Krallık’taki müşterileri pazartesi gününden itibaren Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin satın alabilir, satabilir ve elinde tutabilir olacaklar. Müşteriler, PayPal’ın web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla banka hesaplarını, PayPal bakiyelerini veya banka kartlarını kullanarak 1 £ bazında kripto para satın alabilirler. Böylelikle Birleşik Krallık, dijital ödeme devi PayPal’ın Ekim 2020’de ABD kripto paketini piyasaya sürmesinden sonra bu hizmetlere erişen ikinci ülke oldu.
PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alıyor. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor.
PayPal hesaplarından diğer cüzdanlara kripto paralar aktarılamıyor. PayPal üzerinden alınan kripto paralar yalnızca PayPal hesabında kalıyor. Ancak şirketin bu özelliği değiştirmeyi planladığı biliniyor.
PayPay CEO’su Dan Schulman yaptığı açıklamada uygulamayı ödeme sistemleri, alışverişler ve güvenli bir kimlik doğrulama sistemiyle süper bir uygulama haline getireceklerini açıkladı.
PayPal , ABD’li müşterilerinin alışverişlerde kripto para birimiyle ödeme yapmasına izin veren ‘Kripto ile Ödeme’yi , bir mobil ödeme hizmeti olan Venmo ile hayata geçirmişti.
Geçen Temmuz ayında PayPal, kripto para ile ödeme hizmetleri için Paxos Crypto Brokerage ile ortaklık kurdu ve Mart 2021’de şirket , bankaların ve diğerlerinin kripto varlıklarını koruması için İsrailli bir girişim olan Curv’u yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı. Ayrıca PayPal daha önceden kripto risk yönetimi yazılımı TRM Labs , vergi yazılımı TaxBit ve ticaret altyapısı Talos’a da yatırımlarını yapmıştı.
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Kripto Para
Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!
Son zamanlarda GameFi platformlarının gözdesi olan Axie Infinity, yalnızca son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 4 kat değerlenerek 20 dolar seviyesinden 80 dolara kadar ulaştı. Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen Axie Infinity, çıktığı andan itibaren hızla benimsenmiş ve oyunun tokenı olan AXS tokenının da fiyatının 1 ayda %1600 artış yaşayarak piyasada adından söz ettirmesine neden olmuştu. Axie Infinity ile birlikte NFT içerikli oyunların piyasada büyük yükseliş yaşaması, bu alana yönelik girişimlerin sayısını da artırdı. Bir dönemin popüler uygulamalarından olan Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni oyun projesi ve Axie Infinity’nin rakibi olacak Supdrive adlı oyunun tanıtımını yaptı.
👀 New project alert
Supdrive
On-chain fantasy game console
Coming soon@supdrive pic.twitter.com/ELu9Hvj9ng
— dom (@dhof) August 18, 2021
2012 yılında kurulan ve pek çok ödül kazanan popüler uygulama Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, Twitter hesabı üzerinden NFT içerikli oyun projesinin tanıtımını yaptı. Supdrive isimli proje ile oyuncular bir taraftan oyun oynayarak eğlenirken bir yandan da gelir elde edecek.
Vine kurucu ortağı Dom Hofmann, oyunları çalıştırmak için NFT teknolojisini kullanacak blok zinciri tabanlı bir fantezi oyun konsolu olan Supdrive’ı duyurdu. Don Hofmann, oyun ile ilgili yaptığı bir açıklamada Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin sınırlı imkanlarına rağmen oldukça güzel bir oyun platformu kurmuş olduklarını ifade etti.
Hofmann, Supdrive’da mevcut olan oyunların NFTler (Fungible olmayan token) olacağını, yani her oyun için sınırlı sayıda kopya bulunacağını belirtti. Ayrıca, bir Supdrive oyununun her kopyası, “farklı renk paletleri, zorluk seviyeleri ve daha fazlası” ile benzersiz olacak.
NFTler, genellikle parçanın mülkiyetine benzersiz bir şekilde sahip olma fırsatları olarak satın alınan ve satılan dijital içerik parçalarıdır. Ortaya çıktıklarından beri sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları için pek çok eleştiriyi de üzerlerine toplamış durumdalar.
Hofmann’ın ifadelerine göre Supdrive, GameFi ve NFT teknolojilerini birleştirerek ilk defa oynanabilir bir blok zinciri platformu inşa ediyor. Hazırlanacak olan oyun NFTlerinin her biri, kendilerine has özellikler içerecek. Supdrive Virtual Firmware yazılımı ile de NFT oyunlarının sahipleri, oyunlarını oynayabilecek.
Supdrive oyunları başlangıçta arcade odaklı olacak. (Galaga , Pacman veya Asteroid gibi). Ancak Supdrive ürün yazılımı yükseltildiğinde sonunda daha karmaşık hale gelecek. Hofmann, Supdrive’ın çıkış tarihi olarak ekim ayının hedeflendiğini ve muhtemelen o tarihten önce bazı “öncü faaliyetlere” sahip olacağını belirtiyor.
— Supdrive (@supdrive) August 19, 2021
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Kripto Para
Cardano Kurucusu Hoskinson’un Canlı Yayını, ADA Fiyatının Son Durumu…
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, aşırı şekilde olan NFT ve Dogecoin çılgınlığı hakkında yorum yaptı. Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığının aşılması gerektiğini savundu.
Cardano kurucusu Hoskinson, Youtube hesabı üzerinden yaptığı “bana bir şey sor” yayınında Cardano’nun karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan “ağ etkileri” sorununa değindi. 1 saat süren yayında Hoskinson, Dogecoin ve NFT çılgınlığı hakkında da konuştu.
IOHK patronu, ekibin “piyasaya giren ilk ürünler” geliştirme çabasından ziyade, piyasadaki benzerleri araştırma ve değerlendirme sürecini derin bir titizlik ile yapması gerektiğini savundu. Hoskinson, acele hareket etmenin neden kötü bir fikir olduğunu, Polygon Network hackini işaret ederek anlattı:
“İşleri batırdığınızda, diğer insanlar 600 milyon dolar kaybeder.”
“Gölet büyük balıklar için çok küçük”
Cardano eleştirmenlerinin büyük bir çoğunluğu, en büyük PoS (Proof of Stake) blok zincirinin yarışı kazanamayacağını, çünkü Ethereum gibi büyük rakip zincirlerin zaten hali hazırda yüksek bir benimsenme oranına ulaştığını düşünüyor. Hoskinson, bundan önce akıllı sözleşme alanında belli bir projenin baskınlığından bahsetmek için erken olduğunu ifade etmişti:
“Baskın platform biziz diyorlar. Evet, baskın platform sizsiniz. Okyanusun yanında çok küçük bir göletteki en büyük balık olduğunu söylemek gibi. Kimse kazanmadı. Hepimiz şu anda küçük bir gölette savaşıyoruz.”
Ayrıca Hoskinson, NFTler ve Dogecoin’in “kripto para birimi” ifadesini kullanmasından pek memnun değil. Hoskinson, sektörde bulunan parodiler ve memelerden şikayet ederek, tüm bunları aşma isteğini dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:
“Bunların hepsini aştığımızda ve başladığı noktaya geri döndüğümüzde…”
ADA Fiyatında Son Durum
Piyasa değeri sıralamasına göre 3. sırada bulunan ADA, çoğunluğun düşüş beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyor. 2,45 doların üstüne çıkarak ATH elde eden ADA, herkesin düşüş beklentisinin tersine hareket ederek 2,55 dolar seviyesine kadar ulaşmış durumda. Son 1 haftalık süreç içerisinde %20,97 değer kazanan popüler altcoin, kısa bir süre önce 2,65 dolar seviyesini de aşarak rekor tazeledi. ADA’nın yaşadığı bu yükselişler, yatırımcılarını ikiye ayırmış durumda.
Yatırımcıların bir tarafı RSI’nin riskli bir noktaya geldiğini ve kripto para biriminin 2,40 dolara gerileyeceğini söylüyor. Diğer taraf ise 3 doların psikolojik bir direnç olduğunu ve 3 dolara yükselişin yaşanacağını düşünüyor.
Bu sırada, Cardano topluluğu tarafından heyecanla beklenen Alonzo yükseltmesi de yaklaşıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman, siz ikiye bölünen ADA fiyatı için hangi taraftasınız? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
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PayPal, İngiltere’de Kripto Para Hizmetlerine Başladı
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