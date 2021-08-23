PayPal, İngiltere’de Kripto Para Hizmetlerine Başladı

PayPal’ın Birleşik Krallık müşterileri dört çeşit kripto para birimini satın alabilecek, satabilecek ve elinde tutabilecek. Bu dört kripto para ise Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin olacak.

PayPal, kripto para hamlelerini kadameli ve temkinli şekilde ilerletiyor. Bu hamleyle PayPal ABD dışındaki ilk kripto para girişimini gerçekleştirmiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre PayPal’ın Birleşik Krallık’taki müşterileri pazartesi gününden itibaren Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin satın alabilir, satabilir ve elinde tutabilir olacaklar. Müşteriler, PayPal’ın web sitesinde ve mobil uygulamasındaki bir kripto sekmesi aracılığıyla banka hesaplarını, PayPal bakiyelerini veya banka kartlarını kullanarak 1 £ bazında kripto para satın alabilirler. Böylelikle Birleşik Krallık, dijital ödeme devi PayPal’ın Ekim 2020’de ABD kripto paketini piyasaya sürmesinden sonra bu hizmetlere erişen ikinci ülke oldu.

PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alıyor. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor.

PayPal hesaplarından diğer cüzdanlara kripto paralar aktarılamıyor. PayPal üzerinden alınan kripto paralar yalnızca PayPal hesabında kalıyor. Ancak şirketin bu özelliği değiştirmeyi planladığı biliniyor.

PayPay CEO’su Dan Schulman yaptığı açıklamada uygulamayı ödeme sistemleri, alışverişler ve güvenli bir kimlik doğrulama sistemiyle süper bir uygulama haline getireceklerini açıkladı.

PayPal , ABD’li müşterilerinin alışverişlerde kripto para birimiyle ödeme yapmasına izin veren ‘Kripto ile Ödeme’yi , bir mobil ödeme hizmeti olan Venmo ile hayata geçirmişti.

Geçen Temmuz ayında PayPal, kripto para ile ödeme hizmetleri için Paxos Crypto Brokerage ile ortaklık kurdu ve Mart 2021’de şirket , bankaların ve diğerlerinin kripto varlıklarını koruması için İsrailli bir girişim olan Curv’u yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı. Ayrıca PayPal daha önceden kripto risk yönetimi yazılımı TRM Labs , vergi yazılımı TaxBit ve ticaret altyapısı Talos’a da yatırımlarını yapmıştı.